國際多重矛盾下 土耳其是大贏家

兩件國際大事，上周悄悄發生：俄羅斯 總統普亭、土耳其總統厄多安前往德黑蘭，與伊朗 總統萊希共同舉行阿斯坦納進程三邊首腦會議，同時在土耳其與聯合國見證之下，俄羅斯與烏克蘭 達成糧食出口協議。

如何解釋這兩件國際事件？部分網民稱，這是俄羅斯正推動建立「反西方聯盟」，但實際上，三方更傾向於各取所需的現實主義外交，其中又以土耳其的外交手腕最巧妙，玩弄俄羅斯、伊朗與西方的矛盾，達到自己最大的利益。

2011年敘利亞內戰之初，土耳其的立場其實與西方接近，甚至曾充當美國扶植敘利亞反對派武裝的訓練基地與跳板，2015年11月土耳其在土敘邊境擊落援助敘利亞的俄羅斯戰機，俄土關係跌至冰點。

但是在敘利亞內戰中，美國為了打擊阿塞德政權，積極武裝並訓練一股庫德武裝勢力，讓他們活躍在與土耳其交界地區活動，這不是反對庫德建國的土耳其所樂見的，認為有違自身的安全利益，總統厄多安耿耿於懷，於是開始尋求與其他地區強權的合作。

阿斯坦納進程是2017年1月由俄羅斯、土耳其、伊朗三國共同在哈薩克首都阿斯坦納發起而得名，目的在推動敘利亞境內實現停火，尋求政治解決。相對美國雖仍有特種部隊與反阿塞德政府的游擊隊並肩作戰，但在川普撤離大部分後，就已經失去影響力，反之，「俄土伊聯盟」迄今已舉行了7次峰會，被視為決定敘利亞局勢的重要力量。

更況且，兩個受到西方經濟制裁的國家：伊朗與俄羅斯，都期待能夠攜手土耳其，打破制裁限制，最具體形象的是，19日高峰會前，土耳其總統厄多安，足足讓普亭等待1分多鐘，替之前普亭讓他等兩分多鐘報了仇。

三國峰會後呼籲，美軍必須從東敘利亞撤退，同時俄羅斯與伊朗也默許土耳其砲轟與敘利亞的邊境，事實上俄羅斯不默許也不行，因為大部分軍力已被抽調往烏克蘭戰場。土耳其未來還計畫發起軍事行動，目標是在邊境地區建立一個縱深30公里的緩衝區，以遏制庫德分離主義，現在看起來俄羅斯和伊朗，都無力阻擋，眼睜睜的看厄多安得逞。

如果說三國高峰會的結果，滿足了土耳其的國家利益，在阿斯坦納進程峰會的同一時間，7月13日，由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國的代表在土耳其伊斯坦堡舉行最後一輪的四方會談，就是基於全球公益，商討如何開闢黑海糧食出口走廊。

從俄烏戰爭爆發以來，土耳其多次表明自己願為俄烏衝突的調解人，實際上，俄烏雙方也把土耳其當作會談的平臺，再加上土耳其控制了進出黑海的海峽咽喉要道，所以糧食出口協議在土耳其談，也是合情合理的。

經過持續多月的談判，22日在伊斯坦堡，俄烏兩國在土耳其與聯合國的見證之下，正式簽署糧食出口協定。根據該協定，烏克蘭將通過黑海的3個主要港口，經由海運出口糧食，同時也允許俄羅斯穀物和化肥運出。

俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國將在伊斯坦堡成立聯合協調中心，船隻的糧食裝卸，查驗返航船隻上是否載運武器、開闢沒有水雷的航運路線等，都將由協調中心共同監督。

土耳其雖然是北約的一員，可是卻是唯一沒有參加對俄羅斯制裁的，這好有一比：「厄多安在北約，就像是曼欽參議員在美國參議院」，雖然是自己人，卻處處找麻煩。

近日芬蘭、瑞典兩國要加入北約，土耳其卻以兩國庇護庫德恐怖組織為由，堅決反對，雖然美國與北約對其非常不以為然，但私下卻不斷妥協，最後一刻土耳其勉強同意，但拜登為了要討好他，不惜解凍對土耳其的武器出口限制，同意向土耳其出售40架升級後的F-16戰機，作為土耳其因購買俄國的S-400防空飛彈，而被排除在F-35戰鬥機計畫之外的補償。

現在看起來，在國際政治的夾縫中，土耳其是大贏家；厄多安可以與美國的宿敵俄羅斯與伊朗打交道，又可以幫聯合國談判運糧協議，造福非洲與中東鬧糧荒的國家，甚至連北約都不得不對他低聲下氣。由此可知，國際政治不盡然都是大國稱霸、小國受氣，有時只要把握住機會，往往也可以對大國予取予求的。