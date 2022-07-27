墨西哥漸占領美市場 能取代中國？

世事變化無常。中國「第一財經」近日報導，墨西哥 取代中國，占據美國彩色電視進口市場六成，成為美國最大供應國。墨西哥近年開始取代中國部分產業，可能加大中國本土產業萎縮，中國揚言不怕美國切割，可依賴美國以外市場存活，但墨西哥成為中國的另一新警訊。

美中貿易戰綿綿無休期，取代北美自由貿易協定(NFTA)的美墨加協定(USMCA)在2020年生效，日本、韓國、中國、香港和台灣，依次成為墨西哥的五大投資 國家或地區。美德等國汽車大廠早已在墨西哥組裝汽車，回銷美國。

墨西哥人口1.3億，勞工 平均時薪僅2.6美元，技術工人成本也比美國低三成以上；它本身有廣大市場，加上輻射美加3.5億人口、還有中南美數十個國家的5億人口市場，墨西哥現在產業分布消費電子領域的彩電、冰箱、洗衣機、廚房家電等，近年漸擴及電腦、伺服器等，台商投資更跨越LED電視，遍及汽車零配件、塑料注射、紡織成衣、電動機、家具、玩具、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手表以及手工藝品等。

墨西哥會不會取代中國，成為美國的主要供貨國？這是複雜課題。川普競選總統時，曾公開貶抑墨西哥是毒販、強姦犯國家，力主邊界建圍牆，圍堵非法移民和毒品走私，如今邊界圍牆已生鏽爛尾，非法移民偷渡潮依舊，而美國大量蔬果、更多電子產品都靠墨西哥進口。墨西哥漸成兩岸三地和日韓企業投資重鎮之一，部分取代中國。

美加的華人對墨西哥人評價褒貶兩極化。網上常有歧視墨西哥人言論，但更多觀點較持平認為，墨西哥人普遍比美國非裔勤奮、刻苦耐勞，有家庭觀念，願為生活打拚，從事低價勞作。

日韓企業看上美加墨協定的免稅利益，比陸商、台商更早布局。大陸投資墨西哥的兩家彩電龍頭TCL、海信，分別接手日本三洋、夏普的廠房。海信彩電年產量從60萬台增至250萬台，如今再提至850萬台。TCL在2021年向美國出口690萬台彩電，但重要零組件都從中國進口，顯示墨西哥產業生態鏈不完整，更像個避險和組裝基地。

業者坦承，零關稅、低運費是墨西哥產品進入美國的最大優勢，中國出口美國彩電需徵11.4%關稅。墨西哥水電成本與中國差不多，但人力成本比中國低。墨國普通工人如不加班，月薪僅300美元，加上各種保險約400美元，但效率不及中國工人高。

日韓在墨西哥投資，漸升級到更高技術領域。愈來愈多台商開始在墨西哥投資，並從台灣進口零組件，使台墨貿易2021年陡增43%，達53億餘美元。雖無法統計台商在墨西哥總量，但台灣許多知名企業，包括鴻海的子公司大數據產品，也投資墨西哥，是布局北美的長遠規畫。

墨西哥勞動成本低廉，但勞工較散漫低效率，且墨西哥公司所得稅率達30%，股利匯出須再額外扣繳10%稅款，稅負不低，是外商須考慮的得失風險。

墨西哥和美國、加拿大的USMCA免稅協議，三國包辦全球GDP的21%，合計近5億人口的市場，有巨大消費潛力。製造業競爭是全球化各種要素的最優組合比拚，美國極力想縮短市場產品供應鏈，疫情這幾年更明顯，使墨西哥掌握更大優勢。

相對而言，中國傳統優勢如低廉勞工成本已消失，但產業鏈集中仍是優勢，久而久之是否會被東盟、印度和北美取代，尤其美國兩黨政府都猛推「美國製造」的政策下，墨西哥變成新的機會之地，吸引陸商、台商進駐布局，墨西哥已成日韓和兩岸企業的新競技場。

過去中國家電曾獨霸美國市場，數據顯示，近五年受美中貿易戰影響，中國出口美國彩電數量份額逐年下降，2018年55%、2019年42%、2020年31%、2021年20%，愈來愈不可持續；反觀墨西哥、越南等出口美國彩電份額，穩中有升，去年分占76%與5%。

彩電是否成第一張骨牌，讓墨西哥最終取代中國？短期看，墨西哥仍缺乏中國的各種工業競爭條件，但外商長期在墨西哥經營，中國廠商直奔墨西哥者增加；墨西哥政府如能在勞工教育、降低犯罪率、降低稅負等努力，確實有潛力部分取代中國，是美國所樂見。

此時，華人不能昧於時勢，如還接受川普式「排墨言論」、貶低墨西哥，非但不合時宜，更是忽視現實。