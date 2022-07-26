提早趕拜登下台？川普再選變數多

近日拜登 總統確診新冠，乾咳、流鼻水和疲倦，任期還有兩年六個月，反對他的人漸忍不住了。他上任迄今頻頻失言、認錯人、行動遲緩等，讓人擔心79高齡的他執政是否已成問題，有人提議用對付川普 的方式，引用憲法第25修正案，讓拜登提前下台。拜登能否順利撐到2025年1月20日卸任，不無疑問。

我們希望拜登身體健康，能率領美國走出通膨和經濟衰退等陰影，但無法否認，他的挑戰愈來愈多，民主黨 激進的進步勢力對他不滿；共和黨人迫不及待要搶回白宮。尤其川普為挽救國會調查他挑動暴亂，自己集團還有貸款詐欺等官司，他9月前可能宣布再參選總統。而兩黨漸醞釀一種氣氛：讓年長者交棒，美國這個年輕國家，不宜讓兩位年近80者輪流掌權，使拜登、川普都面臨艱鉅挑戰。

拜登多項民調，支持率只剩30%至33%，比川普任內聲望最差時還低1個百分點；近80%美國人認為，美國正朝錯誤方向前進。但拜登多次強調，2024年他還要參選連任，民主黨高達64%選民希望由他人取代，拜登不要再選了。

平實而論，拜登除了阿富汗撤軍規畫草率，讓美國聲譽掃地，其他方面算中規中矩。然而最大「過錯」是經濟，上任之初接續川普步伐，兩波發錢紓困，讓5兆元紓困金直接成助長通膨元凶；忽視油價效應，對俄中政策也受批評，使民眾面對高物價威脅、經濟可能衰退等危機。

拜登公開講話更出錯連連、展現年老昏聵形象，20日他在麻州說自己罹癌，震驚外界，白宮發言人趕忙澄清，他的話是指上任前多次切除非黑色素瘤皮膚癌，已完全痊癒。拜登上任一年多，「說錯話」次數不少於川普「說謊」次數。日前訪南韓，他稱南韓總統尹錫悅是文在寅；稱副總統賀錦麗是「總統」、把「烏克蘭人」說成「伊朗人」等。

網上流傳一段視頻，拜登授勳卻搞錯，把勳章別在獲獎人背後，他卻渾然不覺，還和旁觀者一起鼓掌近20秒，場面尷尬。反拜登者稱他是「癡呆病人」，丟美國的臉。

美國是年輕、充滿活力的國家，如今卻由一幫年紀圍繞80歲的人左右，拜登、川普都年近80，眾院議長、總統第二順位繼承人波洛西已82歲，共和黨參院領袖麥康諾也快81歲，這群老人統治著美國，使60、70甚至50多歲的政治精英難出頭。

近日英國籍資深媒體人皮爾斯‧摩根(Piers Morgan)投書親川普的「紐約郵報」(New York Post)，質疑拜登行為能力，包括想不起其他人名字、走路姿態無力，日前騎腳踏車時摔倒、思緒有時突然短路、在重要國際會議打瞌睡，他認為政府高層或許應考慮動用憲法第25修正案，讓副總統和內閣宣布拜登無法履行職務，將他請下台。

皮爾斯曾是川普的好友，後來反目對駡。他的提議有譁眾取寵之嫌，可能受到川普任內的啟發。川普跋扈囂張、出言反覆、霸凌閣員，閣員們曾密謀由副總統潘斯聯繫召集，引用憲法第25修正案，宣布川普無法正常視事，由潘斯取代。

但除非總統病重，無法視事，否則有如「軟性政變」。川粉們對川普死忠，2021年1月6日響應川普號召攻擊國會山莊，想阻止潘斯主持國會認證拜登當選，暴民揚言吊死潘斯。潘斯當年不敢引用憲法第25修正案趕川普下台，否則混亂程度可想而知。皮爾斯異想天開，衡量民主黨內氣氛，目前不可能成真。何況副總統賀錦麗缺乏人望，爭議更多，讓拜登「禪位」賀錦麗，很難想像。

川普近期頻回公眾視野，他和潘斯上周都到亞利桑納州站台，潘斯開始攻擊川普。川普再選的障礙，包括國會暴亂調查流失中間選民支持、大金主也走了。但川普實力仍強勁，黨內民調與佛州州長德桑提斯(44歲)不相上下，只是質疑川普的共和黨籍州長和國會議員愈來愈多，對川普不利。

川普說，他如不參選，民主黨就不會追殺他，確有幾分真實，加州州長紐森(54歲)近期兩次訪華府，試探用意明顯，但民主黨迄無具全國聲望的大咖，能與共和黨人競爭。

簡明地說，拜登已完成任務，就是2020年大選把川普趕下台；而川普提名三位保守派大法官，也已完成任務。三位大法官扭轉美國風向，諸如墮胎權爭議等對美國發展、對共和黨都禍福難料，但拜川兩人都應退休頤養天年了，白宮和國會都應交棒年輕人，才是美國之福。