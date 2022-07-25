波洛西訪台成美中穩局的探針
眾院正在舉行國會暴亂聽證會，兩年前川普在白宮失控的狀況，讓人瞠目結舌。當時混亂政局不僅衝擊美國民主，也激起美中危機。前國務卿龐培歐大打台灣牌，不僅自己想訪台，還宣布時任美聯合國大使克拉夫特將訪台，引起中共強烈反應，在美國軍方介入下，專機都起飛了，硬生生地返回基地，解決一場中美直接對撞危機。
這情節是否與日前眾院院長波洛西訪台的安排很類似？訪台訊息由金融時報露出後，大陸直言「一切後果要美自負責任」，大陸媒體更透露出波洛西一旦訪台，中共軍機要「伴飛」甚至跨越台海中線。拜登總統雖然都出面表達「軍方認為這不是個好主意」，但波洛西說，沒從拜登那聽到不要她訪台的說法，「我認為總統的意思可能是，軍方擔心我們的飛機會被中國擊落或類似的事情」，換句話說，軍方確實很在意會因此訪台行程，釀成擦搶走火的衝突。
回到當年大選前，中共一直擔心川普為了拉抬選情會對中國動武，也做好必要的反擊準備，讓中美衝突一觸即發。為此，美國參謀首長聯席會議主席密利兩度致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，明確表達「川普總統無意攻擊中國」，密利日後在參院作證表示，這電話旨在「避免軍事衝突、危機處理以及避免核武強國之間爆發戰爭」，「這是我的責任」。
密利在本月7日再次和李作成視訊通話，李作成對密利表示，若有人肆意挑釁必然遭到中方堅定反擊。密利在會後立即下令軍方檢討過去五年的美中軍事互動，充分掌握近年來中方軍事行動模式的變化，確保全面了解北京的軍事能力與意圖。美方對外聲明裡也談及維持溝通管道及負責任管理競爭。這些措施都證明美國軍方在建立美中競爭關係「護欄」有多麼積極，軍方不介入政治，但也不希望失控的政治舉措危及國家安全。
和當年白宮亂成一團的局面比起來，當前美國面臨諸多難題，民主黨選情不利，也有人擔心拜登會因此利用「台灣牌」製造選情利多，波洛西的訪台，也符合美國反中強硬派的期待，但是否需要這麼刺激來換選票，白宮顯然還不是這麼盤算的，特別是拜登還主動透露十日內可望與習近平主席會談，顯然不希望眾院議長台灣訪問的行程安排，成為美中重啟對話的障礙。只不過，拜登不要自己當壞人，讓軍方出面，名正言順，也有利於國務院對美中關係推展進程的安排。
從拜登確診後，習近平立馬致電慰問，祝老友早日康復的溫暖動作，和中共在安倍遇刺後等因奉此式的官式對應完全不同，顯見習近平對拜習會的安排是有期待的。對習近平而言，大陸當前政經難局，不論是爛尾樓停貸危機或是疫情清零的經濟下挫，在在都考驗20大能否順利連任，黨內不滿情緒漸長，以至於屢屢傳出「習李較勁」的政局變動訊息，也說明了習近平安內穩局重於一切，當然不樂見美中較勁趨烈帶來新變數，台海生波將會成為習近平要解套的新難題，對當前穩局並沒有好處。
然而，如果美中有一方不願見到穩局，而是要利用台海危機來為自己固權造勢的話，那又是另一種盤算。一旦要試鋒亮劍，就意味著有一方在國內權力受到強烈威脅，需要以號召禦外的民族主義為自己固權。然而，拿台海試劍的風險極大，一旦「伴飛」失控擦槍走火釀成直接衝突，反而可能造成台海新危機，苟有失手，利多頓時將成為利空，甚至可能成為政敵借力使力，挑戰權位的大變數，風險之大，相信美中領導人都不敢輕啟事端，這也是密利和李作成要持續溝通，避免誤判和衝突的原因。畢竟，「伴飛」已是準備衝突的作戰開始，那不僅是幾架飛機起落的問題而已，雙方都要對連串雜複的戰略互動做出準備。
衡情論理，拜登和習近平當下都將以國內政局為重，都想超越疫情和俄烏戰事所形成的經濟難關，為民生難局解套。美國挺台動作不會停，但連波洛西都要說出「沒有人要支持台灣獨立」話語，在為可能的危機降溫，避免替世局再添不必要的衝突，當今的國際情勢已經夠亂了，誰也不樂見台海危機再來添亂。
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