波洛西訪台成美中穩局的探針

眾院正在舉行國會暴亂聽證會，兩年前川普在白宮失控的狀況，讓人瞠目結舌。當時混亂政局不僅衝擊美國民主，也激起美中危機。前國務卿龐培歐大打台灣牌，不僅自己想訪台，還宣布時任美聯合國大使克拉夫特將訪台，引起中共強烈反應，在美國軍方介入下，專機都起飛了，硬生生地返回基地，解決一場中美直接對撞危機。

這情節是否與日前眾院院長波洛西訪台的安排很類似？訪台訊息由金融時報露出後，大陸直言「一切後果要美自負責任」，大陸媒體更透露出波洛西一旦訪台，中共軍機要「伴飛」甚至跨越台海中線。拜登 總統雖然都出面表達「軍方認為這不是個好主意」，但波洛西說，沒從拜登那聽到不要她訪台的說法，「我認為總統的意思可能是，軍方擔心我們的飛機會被中國擊落或類似的事情」，換句話說，軍方確實很在意會因此訪台行程，釀成擦搶走火的衝突。

回到當年大選前，中共一直擔心川普為了拉抬選情會對中國動武，也做好必要的反擊準備，讓中美衝突一觸即發。為此，美國參謀首長聯席會議主席密利 兩度致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，明確表達「川普總統無意攻擊中國」，密利日後在參院作證表示，這電話旨在「避免軍事衝突、危機處理以及避免核武強國之間爆發戰爭」，「這是我的責任」。

密利在本月7日再次和李作成視訊通話，李作成對密利表示，若有人肆意挑釁必然遭到中方堅定反擊。密利在會後立即下令軍方檢討過去五年的美中軍事互動，充分掌握近年來中方軍事行動模式的變化，確保全面了解北京的軍事能力與意圖。美方對外聲明裡也談及維持溝通管道及負責任管理競爭。這些措施都證明美國軍方在建立美中競爭關係「護欄」有多麼積極，軍方不介入政治，但也不希望失控的政治舉措危及國家安全。

和當年白宮亂成一團的局面比起來，當前美國面臨諸多難題，民主黨選情不利，也有人擔心拜登會因此利用「台灣牌」製造選情利多，波洛西的訪台，也符合美國反中強硬派的期待，但是否需要這麼刺激來換選票，白宮顯然還不是這麼盤算的，特別是拜登還主動透露十日內可望與習近平 主席會談，顯然不希望眾院議長台灣訪問的行程安排，成為美中重啟對話的障礙。只不過，拜登不要自己當壞人，讓軍方出面，名正言順，也有利於國務院對美中關係推展進程的安排。

從拜登確診後，習近平立馬致電慰問，祝老友早日康復的溫暖動作，和中共在安倍遇刺後等因奉此式的官式對應完全不同，顯見習近平對拜習會的安排是有期待的。對習近平而言，大陸當前政經難局，不論是爛尾樓停貸危機或是疫情清零的經濟下挫，在在都考驗20大能否順利連任，黨內不滿情緒漸長，以至於屢屢傳出「習李較勁」的政局變動訊息，也說明了習近平安內穩局重於一切，當然不樂見美中較勁趨烈帶來新變數，台海生波將會成為習近平要解套的新難題，對當前穩局並沒有好處。

然而，如果美中有一方不願見到穩局，而是要利用台海危機來為自己固權造勢的話，那又是另一種盤算。一旦要試鋒亮劍，就意味著有一方在國內權力受到強烈威脅，需要以號召禦外的民族主義為自己固權。然而，拿台海試劍的風險極大，一旦「伴飛」失控擦槍走火釀成直接衝突，反而可能造成台海新危機，苟有失手，利多頓時將成為利空，甚至可能成為政敵借力使力，挑戰權位的大變數，風險之大，相信美中領導人都不敢輕啟事端，這也是密利和李作成要持續溝通，避免誤判和衝突的原因。畢竟，「伴飛」已是準備衝突的作戰開始，那不僅是幾架飛機起落的問題而已，雙方都要對連串雜複的戰略互動做出準備。

衡情論理，拜登和習近平當下都將以國內政局為重，都想超越疫情和俄烏戰事所形成的經濟難關，為民生難局解套。美國挺台動作不會停，但連波洛西都要說出「沒有人要支持台灣獨立」話語，在為可能的危機降溫，避免替世局再添不必要的衝突，當今的國際情勢已經夠亂了，誰也不樂見台海危機再來添亂。