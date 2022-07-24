香港未來25年的四個政治變數

北京 1997年收回香港 時，承諾香港可「50年不變」，但主權移交不過25年，香港已變得天翻地覆，政治上沒有了自治，一切由北京控制，北京「牢牢掌握全面管治權」，香港原有的個人權利和自由、全部灰飛煙滅。七一那天，全港紅旗飄揚，港官大唱紅歌，全力歌頌北京勝利治港。在餘下的25年中，香港將會有怎樣的命運和發展？

過去25年的發展歷歷在目，被收回的頭15年(1997-2012)，香港對政治仍抱有希望，因為鄧小平承諾50年不變、港人治港和高度自治；基本法也承諾，香港可以普選特首和立法會。但希望在2014年8月31日正式破滅，北京在這天正式腰斬特首普選的可能性，香港因此從「希望時期」轉入「抗爭時期」(2014-2019)，先後有2014年的「雨傘運動」和2019年的「反送中 運動」。

2021年12月，香港舉行立法會選舉，北京在港推行「愛國者治港」政策，限定只有經過審核的愛國愛黨者參選；2022年5月，香港舉行特首選舉，只存形式，北京直接任命李家超為特首，香港的行政和立法兩大部門，至此全在北京掌控下，全面由愛國者接管，異見者全面遭到鎮壓和排斥。

今年七一起，香港正式進人「愛國者治港」，亦即香港全面赤化的新階段。未來25年，香港，將有怎樣的變化？我們至少可見到四種政治變數。

一，愛國者的內鬥：由現在起，管治香港的權力將分布在北京的習政府和港澳辦，以及在港的執行機構，包括中聯辦、駐港國安委、港府和香港的建制派。有權力的地方，就有政爭；以前香港的政爭，見於港府與民主派之爭，也見於建制派與民主派之爭；現在，民主派已遭鎮壓，政爭必將出自於港府與建制派之間，以及建制派內部的派系之爭。

二，覺醒與抗爭：2012至2022的十年，是香港本土意識的覺醒時期。在香港開埠171年的歷史中，從來沒有這樣的覺醒；香港1970至1990年代經濟興起，成為亞洲四小龍之一；1997之後，香港一直沒有反北京的意識，直到習近平2012上台後，才有本土意識的興起。

本土意識的覺醒主要有兩項內容，一是反政府，因為港府聽命北京，作出違反香港利益的決策；二是反共，因為中共為了維護政權而鎮壓香港的言論自由、集會和遊行自由，剝奪香港的普選權利。本土意識開始於2012年的「反國教運動」，「反國教」就是反對中共藉著中小學教育進行洗腦的運動；2014年的「雨傘運動」和2019年的「反送中運動」，都以爭取普選為目的，而普選則是本土意識中最主要的政治目標。

三，香港的年輕一代：香港民意研究所七一前夕所做的民調顯示，在18至29歲的香港年輕一代中，只有4%的人自認為「中國人」，絕大多數者都自認為「香港人」。未來25年，這整整一代的香港人，覺醒意識必將繼續深種；離港的精英，將在英、美、加拿大、歐洲、澳洲和台灣，繼續傳播香港意識。

十年之後，北京可能由溫和政權代替習政權，屆時香港覺醒的一代仍然年輕，只有30至40歲，他們將是香港的希望所在；換言之，香港在2046年的大限到來前，在政治上仍可能出現轉折。

四，國際金融中心：北京交給李家超政府的最大任務，就是維持香港的國際金融中心地位；但香港的國際金融中心地位，卻受到兩大暗流所左右，一是香港為內地企業集資的能力，將受到上海和深圳的挑戰，上海目前為內地企業的集資金額已超過香港；二是香港的國際環境正急劇轉變，司法內地化、政府管理能力下滑、加上清零政策，正快速趕走外企和外籍人士。

香港的國際金融中心地位的最大威脅來自北京與華府的對抗。習政權視美國遏制中國崛起，又自認實力已足以與美國對抗，因此向外擴張，要走進世界舞台中心。但中美對抗愈激烈，美國對北京愈有可能作出制裁，美國若制裁北京，香港將被捲入，國際金融中心的地位將岌岌可危。