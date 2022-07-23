祝拜登總統身體重回健康

一國之君的身體健康與行蹤永遠是引人關心的議題。做為西方世界領袖，拜登 總統突然宣布確診的消息，著實令人吃驚，立即成為全球即時大新聞，但不多久，股市就恢復正常。以拜登79高齡，確診並不令人特別意外，但以白宮 保護措施之嚴密，拜登竟仍然確診，不免令人錯愕。若拜登總統隔離後康復，不僅是個好消息，更將是全球歷時兩年抗疫上的心理轉捩點，危害人類的新冠病毒是可以克服的，我們已有疫苗盾牌的保護，未來拜登總統的康復也象徵全球抗疫成功。

歷來國家領袖的身體健康都是諱莫如深，實情密不透風，尤其在極權國家，涉及到權力鬥爭，外界永遠不知。例如，中國國家主席習近平自訪問香港後即神隱，外界猜測他的行蹤，結果他是去了新疆四天。從官方公布的參訪照片來看，習近平在接觸群眾時，意外的沒有戴口罩。至今，外界並不知道習主席打了疫苗沒有，若有打，打的是哪一種？有沒有打過補強針？外界完全不得而知。

在一個民主國家，疫情當頭，國家元首的身體狀況，更有嚴肅的意義。拜登總統近月要展示病毒已被控制，戴口罩與保持社交距離，都已適度調整，生活恢復正常，可以看到拜登近來頻頻出訪開會，與各國領袖握手合影，國內也訪問各州。政府內閣官員與國會領袖議員，幾乎都已在這一次奧密克戎變種病毒確診復原過，雖全美感染確診人數再有升溫之勢，拜登此次感染並不意外，而這才是真正的壓力測試。如果拜登能安然度過，實質意義重大。

目前所知的是，今年打完兩劑補強針的拜登總統21日上午新冠確診，感染何種變種病毒仍待分析，但他症狀輕微，流鼻水、疲倦，且偶爾會乾咳，服用最新抗病毒處方藥Paxlovid，在白宮隔離，繼續履行所有職務，會議以通話或視訊方式進行。白宮表示將提供每天拜登總統健康狀況最新訊息，直到篩檢呈陰性為止。

拜登確診後推文表示「我很好，謝謝關心」 拜登前白宮發言人莎奇說，白宮早有萬一拜登染疫的備案；言下之義，無須驚慌，一切都在掌握中。她建議拜登儘量公開在白宮隔離工作的實況，穩定外界。做為國際領袖，此一宣示是有必要而且是負責的做法。

拜登不是美國第一位染疫的在位總統。川普 在2020年10月2日上午推文宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞同時確診，當時正值新冠病毒毒性最強之際，疫苗還沒有研發出來。此一宣布引發全球各界高度矚目，白宮表示沒有計畫暫時移轉總統權力給副總統潘斯，民主黨總統候選人拜登立即宣布停止負面攻擊競選文宣。

當天傍晚川普步出白宮搭機，住進華特里德國家軍事醫學中心。川普要向外界展示，他能自行走路，一切政事如常。白宮醫生當晚宣布，川普掛上增氧器，服用(尚屬實驗藥的)瑞德西韋，使用單株抗體治療。川普也推文表示「一切都好」。他5日出院 ，12日檢測陰性，證明康復。

比較兩位總統對染病一事的處理，川普當時面臨比拜登此時更大的挑戰，一方面病毒比現在毒烈，也還沒有疫苗，只有仍在試驗階段的單株抗體與瑞德西韋，而進醫院後川普已需要靠氧氣協助，肥胖的川普還有引發併發症的危險，大家對川普能否復元，並無把握。當時正值疫情高漲不退，百業蕭條，國會爭論是否要再核發第二筆紓困金。

兩年後今日，如今已有多種疫苗與補強針，加上新藥Paxlovid待命，不再是高齡得到新冠就易死的悲觀宿命，情況已不可日而語。同是高齡總統，拜登此次感染反不是新聞，而是在看何時宣布驗陰，就像白宮所說「就是一場感冒」。

這場世紀浩劫的新冠病毒大流行，除去病歿百萬以上，更帶來世界分裂，國家分裂。美國本身為了戴不戴口罩、打不打疫苗，能不能開業或封城，紅藍各州爭執難止。如今，即使病毒再次進了白宮，公開病情，也不會造成股市崩盤，象徵著在一切的高度混亂失序之後，我們終於可以歡慶科學的勝利，擺脫可怕孤獨的隔離，放心探視與擁抱親人，一切恢復正常，重綻歡笑，重新拾起兩年前被打斷或中止的事業計劃或人生規劃，樂觀的生活。

我們在此祝拜登總統身體重回健康。