中美經濟鬥衰 誰先反彈誰領風騷

中國今年第二季的經濟增長只有0.4%，反映在清零封城下大幅萎縮，差一點就跌至負增長，而美國今年第二季的GDP成長率，一周之後才公布，但聯準會的「GDP Now」追蹤系統19日顯示的第二季最新情況為負增長1.6%。

以今年上半年而言，中美經濟形成「鬥衰」的格局，中國第一季仍增長4.8%，但第二季下滑至只有0.4%；美國第一季負增長1.6%，第二季也凶多吉少，若連續兩季負增長，就成為經濟學家所定義的「衰退」。

以今年下半年而言，雙方則形成「鬥快反彈」的局面。北京 方面已訂出全年5.5%增長的目標，現在因上半年經濟大幅下滑，下半年必須重錘出擊，刺激經濟，才有望達至目標。彭博報導，北京批准地方政府下半年發售1.5兆人民幣(2200億美元)的公債，用作交通、水利、網絡和數據中心等建設；另外又批准進行7.2兆人民幣(1.1兆美元)的基建計畫。這兩項計畫的刺激力度少見，反映北京救經濟的決心。

中共20大將於第四季舉行，因此第三季將是推行刺激經濟措施的關鍵時刻，中國經濟可望在第三季率先比美國更快反彈。雖然多項研究預測都顯示，中國今年的總增長只有3%至4%，與5.5%的目標相去甚遠；例如投資銀行野村預測，中國今年的成長只有4%。中國第二季的經濟，因清零和封城遭到巨大衝擊，單是上海的GDP就減少了13.7%，4月和5月最慘，6月略有好轉，但BA.5病毒又起，今秋可能再度封城，經濟又將受到挑戰。

美國下年也有一件大事，即11月的期中選舉。20日公布的昆尼別克大學民調 顯示，拜登 的工作滿意度跌至新低31%；18日公布的CNBC經濟民調顯示，拜登的經濟工作滿意度跌至新低30%。拜登民調低迷，反映出美國經濟正處於險境，聯準會因41年來的最高通膨而大舉升息，全國則擔心升息將會把經濟推至衰退。花旗預測，今年底和明年初，美國經濟將正式陷入衰退，雖然只是溫和的衰退；多數銀行仍預測，美國今年全年仍有約2%的增長，例如美銀認為2.4%的成長，美國經濟諮商會則預測只有1.7%。

過去的情況顯示，每當中美處於經濟下滑危機之時，誰先反彈，誰就會占得優勢。2008年和2009年，美國爆發金融危機，經濟陷入大衰退，相比之下，中國及時用4兆人民幣的刺激手段，克服「金融海嘯」，保持約10%的高增長，「中國崛起」和「東升西降」的的論調就在這個時期形成。

2020年初，中國發生世紀大疫，第一季經濟負增長6.8%，但第二季迅速反彈，增長3.2%；2020全年增長2.3%，成為全球主要經濟體中唯一正增長的國家。相比之下，美國2020年第一季負增長5.1%，第二季再負增長31.2%，第三季才反彈33.8%。2020全年，美國負增長3.5%。

最值得注意的是，2020年中國經濟比美國和其他西方國家更快反彈，「率先反彈」讓北京形成一種向外擴張的政策，這種擴張政策的後遺症至今仍影響著全球。那一年(2020)，中國經濟第一季負增長，但第二季立即反彈，北京趁機向西方發動「戰狼外交」；對於貿易戰，北京的態度也開始變得強硬，與美國於2020年初簽下「第一階段協議」後，拒絕購買價值2000億元的美國產品；對於疫情，北京將病毒起源推給美國。習政府的戰狼外交和拒絕為病毒起源負責，招致「80國聯軍」的反擊和追責，北京的對外形象因此遭到嚴重破壞，緊張的對外關係一直影響至今。

現在的問題是：眼見美國經濟衰退即將成為事實，而中國則大舉推行1.2兆美元的基礎建設，以及發售2200億元的地方公債，中國經濟極有可能比美國更快反彈；在這種情況下，北京將會怎樣利用經濟反彈的新形勢？將會推出怎樣新的擴張政策？甚至是否有第二次的戰狼外交？

可以預見的是：一，若中國第三季經濟率先反彈，習政府必用作宣傳，爭取20大連任。二，「東升西降」的論調將會再度出爐，用作美中對抗的宣傳。三，習近平既定的民族主義，例如統一台灣，將會加強文攻武嚇。四，北京加強與俄聯手抗美，改寫世界秩序。

相比之下，拜登政府對高通膨束手無策，刺激經濟的手段去年初已用過，而投資2兆美元的「重建美好未來法案」(Build Back Better)也於去年民主黨黨爭而胎死腹中，如果中國經濟強勢反彈，美國將要面對一個新戰狼的北京。