日本修憲 重新武裝實力如何？

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，執政的自民黨和盟友在國會參院選舉大勝，穩獲三分之二議席，超過修憲門檻。首相岸田文雄已宣布，將盡快啟動修憲討論。共同社16日公布民調，贊同修憲參議員達64.8%，反對者占31.4%，贊成的議員有96.4%同意把自衛隊條款納入憲法第九條，即實現安倍遺願，讓日本擁有自衛反擊的戰爭權利。日本如重新武裝，實力有多強？將如何影響亞洲情勢？

輿論認為，如無意外，岸田政權未來三年可望穩定，並推動修憲，進而建軍。「華盛頓郵報」日前發表社論，主張美國應支持日本修正1947年施行的和平憲法，讓日本自衛隊享有合法戰爭權利，使日本軍事正常化，更易與他國合作保障安全，以應對中國崛起，保衛台灣。

安倍逝世，蔡英文總統下令中華民國降半旗致哀一天，副總統賴清德獲日本簽證「私人」訪日，公開參與多次弔唁活動。大陸有些民眾則「熱烈慶祝安倍被暗殺」，但習近平主席也發唁電悼念安倍，北京 迄今對賴清德訪日並沒有強烈報復，說明中日關係、美日台多角關係的複雜性。

安倍是美日澳印四方會談(Quad)和「印太戰略」的原始提議者，日本踵繼美國步伐，聯手盟邦遏制中國，也巧妙運用「台灣牌」。日本不會不顧北京態度，一面倒向台灣，但北京武統台灣聲浪甚囂塵上，美國在日本部署軍力愈來愈多，先進戰機、導彈和快速反應部隊等，都成牽制解放軍的力量。

中日是世仇，又有釣島主權爭議，日本能源和進出口貿易高度仰賴台灣海峽通道，並不樂見兩岸統一。解放軍機艦近年多次編隊進出宮古海峽，甚至刻意繞行日本一圈，中俄軍艦逼近日本，威嚇用心日本人不會無感，可能刺激日本軍事化步伐。

烏克蘭戰爭刺激歐洲各國重新武裝，日本卻早已開啟軍事化步伐，安倍2012年的首個任期即多次派兵海外維和，嘗試突破和平憲法約束；近年改裝多艘「出雲級」兩棲攻擊艦、搭載購自美國的147架F-35B垂直起降戰機，性能有如輕型航母。未來如修憲完成，軍事化步伐可能走得比德國快。日本擔憂永久被中國壓制，而解放軍戰艦繞行日本，反而成日本建軍的推力。

日本軍事化實力多強、影響多大？專家引用「全球火力」公布的2022年軍力排名，日本綜合軍力名列世界第五，未正式建軍即有這種實力，很多專家認為，解除和平憲法約束後，日本可能重現二戰前的驚人軍事武裝。

日本防衛費2021年占GDP的0.95%，如計入周邊其他防衛費用，GDP占比達1.24%，2021年約62億美元，和美中相比是盞盞之數。自民黨擬定未來防衛軍費將增至GDP的2%，仍遠低於國際標準。美國軍費占GDP的3.7%，中國隱藏維穩和武警費用後，軍費達1.7%。日本如修憲成功，國防軍費可能有飛躍式成長，中國有理由擔心。

日本軍工業基礎實力雄厚，屬軍民結合、寓軍於民，國內早有1500多家可生產軍工武器的企業，供應日本自衛隊九成武器。在航太、戰機、造艦、潛艦、火砲和導彈等方面，包括複合材料、雷達、電子和反潛等科技都非常尖端，一旦釋放潛力，有了軍費，日本可能成全球前五名軍事強國，實力不可忽視。

中國軍力排名全球第三，次於美俄。專家指中國軍隊人數、裝備數量遠超過日本，但日本海空軍實力可與中國抗衡。海上自衛隊擁4艘直升機航母、29艘大中型驅逐艦、3艘大型兩棲運輸艦、22艘大型潛艦。近期服役的護衛艦和改裝的兩棲攻擊艦，性能超過中國。日本也加快研發遠程打擊能力，從美國引入AGM-158C空射導彈，自研射程1000公里導彈和超音速反艦導彈，美日合作將如虎添翼，都瞄準中國。

中國批評日本軍國主義復活，有些顧慮不無道理。但網上有人說，軍國主義亡魂早已西進，譬如南海造島建軍，戰狼外交對台港動輒喊打喊殺，揚言血洗台灣，留島不留人，難道不是軍國主義？有人引用劉曉波說，「在和平時期，聚集愛國主義大旗下的，不是卑鄙的政客，就是顛三倒四的瘋子」。

中國崛起喊得太高調，增加美日聯手盟邦遏制的說服力，更鼓勵日本重新武裝。安倍生前主張已成日本主流民意，日本是不甘臣服的民族，被美國「看管」70多年後，開始走向「正常國家」。愛國粉紅們慶祝安倍被暗殺，更刺激日本重新武裝，未得先失，何其愚蠢。