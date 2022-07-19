2022年成亂世 混亂還未走到盡頭

今年全球亂局，俄烏戰爭、各國通膨高漲、能源和糧食價格猛漲，加上英國首相強生下台、日本前首相安倍遇刺，後面還有川普回朝、習近平延任等，美歐中俄都遇亂流。普亭 「耍流氓」的戰爭前景未卜，歐洲能源短缺，美國內政亂成一團、經濟衰退機會升高，而今冬如疫情 再起、猴痘流行，全球陷入亂世，混亂還看不到盡頭。

有人拿百年前歷史，即英、日、俄、中四國在1913年前後幾年發生的事對照，竟與2022年發生的事離奇吻合，讓人驚歎彷彿在「時空旅行」。1916年英國首相阿斯奎斯被逼下野、1909年日本首相伊藤博文在南韓遇刺、俄羅斯1913年宣布對外開戰，1915年袁世凱改國號為「中華帝國」復辟稱帝，四大事件和強生下台、安倍遇刺、俄羅斯入侵烏克蘭 和習近平延任，竟有驚人的相似和巧合。

撇開歷史不談，今年是疫情後世界恢復正常的關鍵年。偏偏事與願違，新冠疫情未結束，世衛宣布猴痘成全球流行新疫情。而疫情導致供應鏈斷裂、美國政府幾波紓困，加上俄烏戰爭影響，通膨怪獸失控，世界正面對新一場完美風暴。

美、歐、中、俄都有無數難以克服的難題，找不到解方。過去感歎日子難過卻年年過，如今真正災難卻迫在眼前。美國國力衰退，現在才能體會什麼是影響力下降了，戰爭、疫情和經濟負面影響，都和美國或多或少有關係。

拜登總統訪中東，敦促沙烏地阿拉伯增產石油，平抑世界油價，想遏制中俄插手中東事務，成果卻有限，反而被沙國王儲反嗆美國也犯錯，讓人感受美國影響力真的大不如昔。

普亭不理會美歐威嚇，執意發動戰爭，直接導致全球能源價格飆升和糧食危機。美歐空前團結祭出經濟制裁，供應烏克蘭各式武器，戰局卻漸不利烏方。烏東土地已被占領，俄國經濟未因制裁而崩潰，普亭藉能源出口中、印和歐洲，權力穩固如昔。

普亭輕蔑指俄羅斯尚未真正出手，挾核武和世界大戰威嚇美歐。俄中關係曖昧，恰似暗中結盟測試美歐實力，烏克蘭領土最後可能被犧牲，以換取和平，拯救全球經濟和糧食能源危機。果如此，就是美歐背叛和歷史的最大諷刺。

反之，普亭也不是贏家，瑞典、芬蘭加入北約，烏克蘭、摩多瓦加入歐盟，魔鬼豈能得勝？而歐洲今冬取暖天然氣短缺，部分國家可能向普亭低頭，考驗美歐團結。最終美歐如被迫直接對俄開戰，將是世界和平與經濟的大災難。

很難否認，美國正在振興或衰敗的關口掙扎。6月通膨達9.1%，民眾感受物價普遍最少漲兩、三成，有些已成倍上漲；油價略下滑，民眾薪資收入調整趕不上通膨速度，須節衣縮食度日。而各地濫殺案頻傳，槍枝管制、墮胎爭議等，左右分裂和黨爭對立，治安惡化，滲透進民眾日常生活中。

眾院調查國會暴動，想阻攔川普再選，打擊共和黨。川普為保護自己不吃官司，勢必參選到底。他的粉絲流失，但聲勢仍強，讓共和黨與美國再陷入分裂危機。老態畢露的拜登，民調跌至33%低谷，64%民眾不願他連任，黨內希望他競選連任者僅14%，共和黨可能重奪白宮和國會兩院控制權，但美國如繼續紛爭不斷，如何談振興？

反觀中國，情況可能一樣糟。第二季GDP成長0.4%，遠比預期1.2%低，其中恐還有灌水成分，全年5.5%成長目標將落空。習近平堅持動態清零、嚴封控制，除了電動車，製造業、服務業和小商家受創嚴重，外資撤離、青年失業率近20%。房地產業爛尾和全國出現「停貸」風暴；對照河南村鎮銀行拒存戶提款、地方財政枯竭等，所有病症一一爆發。

號稱全世界最安全國家，被鐵鏈女、燒烤店打人事件打臉；豬肉再出現每日一價，通膨即使比美國稍好，但能否控住，「世界工廠」是快速復甦或喪失動力，民眾不敢花錢，「盛世」戛然而止。

「一帶一路」投資140多國，如今很多國家通膨高漲、貨幣劇貶，斯里蘭卡破產、總統逃亡，成了第一張骨牌。美聯社點名，阿富汗、阿根廷、巴基斯坦、埃及、寮國、緬甸、土耳其、辛巴威、黎巴嫩等九國瀕臨破產，中國投資上兆美元前景未卜。習即使延任成功，前景一片陰霾。

疫情、戰爭加上各國人為的災難，全球陷入亂局和惡性循環，經濟重新洗牌。冷戰結束30年後，美中這回都無法倖免於難，讓人感慨這難道不是亂世？