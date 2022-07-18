千里之堤潰於蟻穴 聯準會應悔不當初

最新的消費者物價指數(CPI)以40年來最大幅度9.1%上揚，讓聯準會(Fed)不得不考慮在7月底政策會議上擴大升息幅度，以抑制通膨。而且即使接下來靠著高利率和「軟著陸」控制住通膨，要回到Fed的2%目標，仍是曠日費時。

回顧歷史，通膨會如此一發不可收拾，Fed難辭其咎，未能高瞻遠矚、及早斷然處置，午夜夢迴之際，應當悔不當初。

2020年9月，Fed的通膨核心指標PCE只有1.6%，主席鮑爾擔心通貨緊縮，當月買進870億元美國國債 和340億元抵押債券 (MBS)，希望將通膨推高至2%。有人認為購債量不夠，但當時已有人擔心，以Fed在金融危機時對債券購買的操作手法來看，通膨率很快就會升破2%。

果然沒錯。核心PCE通膨率在2021年3月超過2%，並自此一路攀升，直到今天。

Fed的購債行動與後來通膨失控有什麼關聯？首先， Fed的購債，是一種「量化寬鬆」(QE)，通常經由所謂的信貸管道運作，來促進成長和通膨。也就是說，它鼓勵銀行放貸更多。當Fed向銀行購買債券時，銀行存放在Fed的現金儲備就會增加，銀行有更大的動機提供放貸。

但銀行不必放貸太多，至少在全球金融危機期間它們沒有這麼做。從2009年到2015年，銀行超額準備金，隨著Fed的債券購買而上升。通膨依舊持平。

然而，在新冠疫情經濟衰退期間，銀行配合政府紓困措施大舉放貸。在2020年4月至7月期間，Fed大手筆買進3210億元美國國債和2000億元MBS。而且，銀行準備金減少了2350億元。QE政策如願發揮作用。

隨著Fed持續購債，銀行準備金再次開始上升，但速度遠不及購債。因此，Fed持有的國債與銀行超額準備金之間的差距急劇擴大。這種不斷擴大的差距的可預見後果就是通貨膨脹。

接著關鍵的轉折點來到。Fed債券持有量與銀行超額準備金之間差距在2021年1月至4月期間一度縮小後，在5月再次開始擴大，核心PCE通膨率來到3.5%，當時Fed就應該宣布紓困成功並結束購債。但相反地，接下來10個月它持續購債。到2022年3月，核心PCE通膨率已高達5.2%，Fed只得被迫開始升息。

這段貨幣 政策操作具有雙重教訓意義。首先，量化寬鬆的確可以透過信貸管道刺激放貸和通膨。其次，Fed債券持有量與銀行準備金之間的差距是通膨走向的一個相當可靠的指標，而差距的意外上升代表QE可能已經過頭了。

Fed當時應該記取前Fed主席馬丁(William McChesney Martin)的教誨：在派對開始前清空酒杯。

不過，美國經濟走勢最近一直照Fed的期待方向發展，經濟和就業仍持續成長，物價壓力將達到頂點。不過想讓通膨重回2%目標路途仍然非常艱鉅，包括6月非農就業報告、工業生產和供應管理協會(ISM)的活動指數等經濟指標，都顯示濟成長已經放緩，但尚未陷入衰退。與此同時，能源價格下跌，核心通膨正在減速，工資升幅也在下降，長期通膨預期仍保持穩定。看來經濟似乎開始軟著陸，Fed打贏了第一仗。

但話別說得太早。

首先，就業人數雖連續數月增加，但職位空缺相對失業人數的比率仍保持在1.9，幾乎是鮑爾理想水平的2倍。為了壓低通膨率，Fed必須將失業率從目前的3.6%大幅推升。但即使微升0.5個百分點也可能造成經濟衰退，因為在過去當失業率突破4%門檻時，總是會發生經濟衰退。

其次，Fed需要確定能夠成功推動通膨回落。若未來一兩年內通膨率不回到2%，付出的成本會高於溫和衰退。只要任務失敗，通膨預期會再度攀升，從而需要更緊縮的貨幣政策和更深峻的經濟衰退。從1960年代末到1980年代，歷史斑斑可考。

第三，緊縮政策會給Fed帶來政治挑戰。高升的利率將給Fed帶來營運損失，因為它支付給銀行的準備金利息，遠超過其持有的美國國債和MBS的收益。Fed自己估計將在今年第4季開始虧損，雖然這些虧損將由納稅人承擔，但會讓向來反對量化寬鬆者指責，Fed已經跨越貨幣政策和財政政策之間的界線。國會甚至可以要求取消該工具，從而削弱Fed在下次利率達到零下限時，提供進一步貨幣紓困的能力。

身為最高貨幣政策執行者，Fed一舉一動不僅影響美國，對全球金融市場更具示範作用。2021年5月如果作出不同的決策，或許如今經濟環境會是另一番不同面貌。