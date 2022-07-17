反習傳聞不斷 習能否延任大局未定

習近平12至15日去了一趟新疆，這是他2014年以來首次到烏魯木齊。2009年7月5日烏魯木齊發生種族屠殺事件，習2012年上台後，推行嚴厲監控和鎮壓的治疆政策，以防止「恐怖主義」和「分離運動」。現在再到烏魯木齊，用意是宣布他的治疆政策取得成功。

彭博和紐約時報都將習的新疆行，稱之為競選之行，目的是在20大前爭取支持，以便贏得連任。但競選和爭取支持，是西方民主國家才有的事，中共 體制無須這種競選姿態，如果習要以治疆成功，爭取支持，應該是爭取中共黨內本來的反習勢力，現在轉變支持他，以更有利於他成功延任。

今年初以來，北京 一直傳聞，中共內部有反習聲音；5月時更曾一度傳出政變的消息，習被迫要於20大讓位；由那時起，總理李克強一反常態，站到台前，大談「救經濟」，習李不同調人人可見，過去九年從沒出現過的這種不同調情況，反映出中共內部的確存在有對習不滿的勢力。習七一去香港宣布他治港成功，現在又去新疆宣布治疆成功，都是要爭取反習勢力的支持。

到底誰在反習？中共體制不透明，觀察家只能找到一個模糊影像：已退休的黨內元老，包括江胡兩世代、現已退休的領導層。李克強應是得到「元老」們的支持才會站到台前，這些元老也可能曾在2007和2012支持過習上位的人。

5、6月時，北京曾派出兩個特使團，前往歐洲做外交救亡工作。一個由曾任聯合國副秘書長的吳紅波率領，前往德、法和義等七國，向各國解釋北京的多項政策，包括戰狼外交、抗疫和經濟政策等。另一特使團，由外交部的霍玉珍率領，前往中歐和東歐多國；兩特使團的目的相同，都是補救因北京支持普亭侵烏而導致的中歐關係破裂，這絕非習近平所願為的，唯一的解釋是，反習勢力認為習挺俄，挺錯了，還搞砸了中歐關係，因此有必要派特使前往補救。

李克強救經濟和兩個歐洲補救團，都反映出習在20大前爭取反習者的支持。但至今為止，反習勢力還沒有決定「留習」還是「棄習」，因為過去半年的問題與失誤還未解決，新的問題又來，這就是導致在延任上「大局未定」的主要原因。

一，經濟危機：大陸第二季的GDP，只增長0.4%，顯示習的清零政策，嚴重衝擊大陸經濟；CNBC追蹤各大銀行的預測，顯示大陸今年全年的GDP只有3.1%，與宣示的5.5%的目標相去甚遠。占大陸GDP三分之一的房地產 ，上半年的投資比去年同期減少了5.4%；6月全國失業率5.8%，18至24歲失業率19.3%。野村最新報告顯示，本月11日大陸處於封城或局部封城的地區，仍占全國GDP的25.5%。只要習堅持清零，經濟就難以恢復。

二，鄭州事件：40萬儲戶在四家村鎮銀行所存的400億元人民幣存款，無法提款，3000多人10日在鄭州的人民銀行門前集體抗爭，遭到穿制服的警察和便衣「白衣人」毆打，手法與香港反送中時的暴力手法如出一轍，共產黨強權鎮壓的形象在網上廣傳。民眾追問存款去了哪裡？地方政府因投資房地產而嚴重負債，以致民眾無款可提。大陸有4000多家村鎮銀行，因此同樣的問題還會發生，存款是老百姓的畢生儲蓄，他們的抗爭是不會因「警暴」而退縮的。

三，房貸風暴：野村14日報告說，大陸75至80個城市，爆發民眾拒還房貸的風暴。涉及的發展項目超過200個，預購了公寓的民眾，因發展項目成為爛尾樓，拒絕償還房貸。「預售」是發展商集資的重要方法，項目還未開始建造，已開始發售，民眾一旦預購，且借了房貸，就必須開始償還房貸；民眾現在拒還房貸，發展商資金中斷，將無法繼續施工。去年恆大地產倒債事件爆發後，中國政府開始打擊發展商借貸，導致發展商陷入無法集資的危機。

房貸在中國房地產業中具有重要作用，發展商失去房貸這個集資途徑，項目將無法施工。房地產占中國GDP的30%，因此房地產業崩潰，中國經濟將受到衝擊；負責借出房貸的銀行，是大陸金融體系重要一環，房地產業崩潰，金融體系也必出現問題。

經濟、金融與房地產問題，其實環環相套，整體是一個大問題，隨著10月下旬20大即將到來，這些問題未解，即使習要硬連任，也不是不可以，但總會讓人心中不服，20大要連任，恐怕不像外面所想的這麼順利。