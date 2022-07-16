人為的通膨危機 誰該為此負責

通貨膨脹加劇，在汽油、房租大漲推升下，6月消費者物價年增9.1%，超乎市場預期，創40多年來最大漲幅。聯準會 為壓制通膨怪獸，可能再次加息三碼，甚至加息四碼的猛藥都已擺上檯面，看來聯準會已勢在必行。

可是問題是，為何大家還對聯準會有信心？今天全球經濟陷入困境，就是由於當時大家相信聯準會，這完全是人為一手製造出來的，如果不檢討聯準會當時的失策，如何能相信聯準會可以帶大家走出困境。

6月通膨率直達 9.1%，比5月的8.6%還要高，創下1981年11月以來的最高通膨。油價高漲是主要原因，年增達59.9%，是1980年5月以來的最大漲幅；食品與房租都大漲，可說是食衣住行育樂，全面漲價。

面對這種劣勢，白宮粉飾太平的指出，在不含食品與能源的「核心」物價指數上，僅上漲0.7%，達5.9%。拜登 在中東出訪前，還辯稱數據太舊，沒有反映6月油價開始走低趨勢，而眾院議長波洛西稱通膨「已達頂峰」，可是民間並不如此樂觀。

全美最大銀行摩根大通14日公布上季獲利銳減28%，股價重挫3.5%；摩根士丹利同期獲利也下滑29%，營收衰退11%。這兩家具有指標性全國大銀行的表現，說明了未來的不確定性。現在大家都在看聯準會如何解讀9.1%的數字，能拿出甚麼辦法。

在此之前，加拿大率先一口氣升息 四碼，各界預期原來在6月升息三碼的聯準會7月底將跟進，在升息三碼與四碼之間拿捏。

聯準會原本希望經濟能「軟著陸」，一方面壓制通膨，一方面又可避免經濟陷入衰退。但面對如此之高的通膨率，一旦升息步調加快與幅度加大，可能投資與消費都大幅萎縮，經濟若陷入衰退，就非短期能恢復。美國若一旦長期不振，不僅政府會輪替，連國際上敵對勢力都會伺機而動。

聯準會自詡獨立專業，但這次高通膨有如脫韁野馬，導致全民受害，聯準會的鮑爾與財政部的葉倫都要負起全責。若不承認錯誤，甚或負責辭職下台，說明拜登總統用人是非不明。

最近開始有批評聯準會的聲音，「外交事務」刊文指出聯準會兩大錯誤；政府面對重大情況會提出「特殊經費」，這種經費龐大，也有特別指定目的，問題是這筆鉅款如何花，多久花完，預計效益何在，都要有概算。在川普執政的新冠初期，聯邦在2020年上半年釋出2.4兆紓困金，2020年年底再釋出9000億元紓困金；這時百業蕭條，人人手中有錢無處花用，已經有人提醒，情況不妙，通膨將起。

但剛上任的拜登政府不敢得罪黨內激進派，要照顧弱勢，於是2021年3月再釋出1.9兆元的新冠紓困金。聯準會與財政部卻在此刻沉默不語，這本是失職可議，但無人敢質疑此兩人專業。聯準會此刻本應開始小幅升息，踩下降溫的剎車，聯準會袖手旁觀，實質上是為拜登新政策護航。

第二個錯誤是升息太晚太少，當2021年底時，核心通膨率已到4.2%，聯準會不再敢說「暫時性通膨」，今年2月烏俄戰爭初始，核心通膨率來到5.3%，此時聯準會才開始升息，3月升息二碼，一直到6月才認真起來升息三碼，為時已嫌晚。一直到今天，受到9.1%通膨率驚嚇，才考慮升息四碼的可能。

這兩大錯誤都不是烏俄戰爭造成的，而是聯準會失職，甚至聯準會是政治正確，鮑爾主席與葉倫部長聯手為拜登政府護航，當然整個經濟金融的產經學界，加上華爾街，也都有分擔責任的必要。這個錯誤若不從體制與性質來檢討，難保不再發生，而聯準會犯錯的代價，不僅是美國人民，更是世界要來承擔。

在2019年時，川普推文痛罵鮑爾，指責他的升息政策，到底是在幫美國總統，還是在幫中國習主席。原來因為當時鮑爾擔心川普的減稅會刺激消費，而「獨立」採取升息手段以制衡，當時為此滿朝喝采。如今看來，當時的鮑爾與今天的鮑爾何其不同。

面對如此不確定的經濟前景，在還剩一個月的國會夏季休會的8月前，拜登政府再提出鉅額重建美國法案，此法案，無法立即解除高通膨、高油價的困境，反而重蹈過去胡亂花錢的覆轍；目前這個通膨怪獸，其實就是人為的打造的，我們不禁要問：究竟誰應該要為此負責？