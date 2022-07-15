拜登訪問中東 想挽回美國影響力

作為全球超強，美國最近在中東影響力，嚴重衰退，無論是波灣國家、還是以色列 、埃及或者是約旦，中東地區沒有任何一個盟國站在華盛頓和西方國家這邊，配合制裁俄羅斯 。

這些國家雖然是美國盟友，但是都保持中立；阿聯酋在聯合國安理會頂住美國壓力投下棄權票，波灣國家在聯合國人權理事會也集體投棄權票；甚至面對國際油價大幅上漲和美國國內汽油價格飆升，波灣國家繼續與俄羅斯在「OPEC+」框架下協調，堅持不增産，阿聯酋和沙烏地阿拉伯兩國領導人甚至拒接拜登 來電。

這是個警訊，而拜登上任已一年半了，遲遲還未到中東訪問，而且這個區域，拜登又不陌生，作為資深的參議院外交委員會成員，又當過副總統，他到這個區域不下十次以上。

但是作為國際政治的老手，拜登不願意重蹈過去美國總統的覆轍，過去每一位總統企圖主導中東的以巴和平進程，都失敗的灰頭土臉，拜登看得太多了。

沒有人願意公開承認的是，巴勒斯坦人問題，所有人都對此感到厭倦了，大家都視若無睹，等到下一次暴動爆發再說，更何況，以色列現在是看守政府，十月要改選，現在沒有人能夠做出承諾。

這次訪問的重點，雖然不是以巴和平，但是拜登仍然遵奉歐巴馬的政策，一下飛機就強調「兩國方案」，雖然短期內還未能實行，仍然還是美國的政策。

其次，另一個長期困擾中東地區的問題，就是伊朗；拜登還是希望恢復之前與伊朗的核協議，也知道以色列與波灣的遜尼派國家都反對，唯一可以讓他們放心的，就是美國的安全承諾，可是矛盾的是，美國希望從中東脫身。

連續三任美國總統都表示，他們不再希望美國在中東地區做出重大軍事承諾，但這並不意味著美國角色從中東消失，美國計畫是要把應對俄羅斯入侵烏克蘭的北約模式，在中東複製，這是本次訪問中最敏感的部分。

目前傳出的模式包括：在海灣國家、以色列、埃及和約旦之間建立一個共同的彈道防禦系統，美國將發揮重要的協調作用；美國想搞「I2U2」視訊高峰會（以色列、印度、美國、阿聯酋四國），外傳是要仿「印太四方安全對話」（Quad）。

其實這早在川普時期就已經開始，首先是解除以色列與周邊阿拉伯國家彼此的敵意，當時在美國見證下，以色列與阿拉伯聯合大公國以及巴林，於2020年9月簽署了亞伯拉罕協議，相互建交。

其三是，美國的頁岩油生產，雖已逐漸擺脫對波灣國家石油的依賴，但是對俄羅斯油氣制裁後，油價推動物價高漲，在拜登前腳剛離開美國，6月發布的消費者物價指數竟然年增9.1%，創40年來最大漲幅；美國赫然發現，波灣地區還是美國能源供應的重要儲藏庫。

但是現在民主黨政府與波灣主要產油國之間的關係，尤其是與沙烏地的舊仇新恨夾纏不清，包括卡舒吉謀殺案、葉門的永久停火、以及美國與伊朗重新修好締約等等，真正的關鍵問題在於美國不信任已掌握大權的沙烏地王儲穆罕默德•沙爾曼（MBS）。

不過，人在屋簷下不得不低頭，白宮內部人士向媒體透露，拜登政府如今已認識到人權外交難以為繼，必須重新校正。拜登政府現行政策未能充分認識到沙烏地在反恐、能源、海灣安全、中東、北非乃至全球事務中的戰略價值，結果導致美沙關係倒退，嚴重影響美國地區利益和全球戰略。

拜登上周末在《華盛頓郵報》發表的文章中說，訪問的目的「是重新定位兩國的關係，而不是讓關係破裂」，沙烏地的「能源資源對緩解俄羅斯在烏克蘭的戰爭，對全球供應的影響至關重要」。

此行預計不會宣布沙烏地提高石油產量的明確協議，因為這好像是，用不追究卡舒吉案的血腥回報；可能會在一兩個月後正式宣布，雙方已達成共識，在目前的配額協議於今年9月到期後，沙烏地阿拉伯將提高石油產量，屆時恰好是今秋期中選舉的時間。

不過拜登造訪沙國之前，傳出白宮以疫情為由，試圖避免出現拜登與沙國王儲的握手合照，這對照日前王儲穆罕默德•沙爾曼在接受美國《大西洋月刊》採訪時明確表示，對拜登是否與他打交道，表示「不在乎」，看樣子，拜登要藉這次訪問來破冰，爭取中東各國，未必這麼容易。