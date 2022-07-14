賴清德赴日弔唁 北京顧忌不敢發火

日本 與台灣之間，沒有正式外交關係，但是高層政治人物過世，喪禮外交卻常有往來，李前總統過世的時候，指派前首相森喜朗來台灣弔唁，適格又不失禮。

副總統賴清德 獲簽證赴日，弔唁安倍 晉三，為37年以來，中華民國訪問日本層級最高的官員。可是賴清德11日在安倍停靈之處，被日本媒體拍到，卻還是引起相當的震驚，第一反應是，岸田政府竟然同意這麼快發簽證給現任台灣副總統，足見台日關係的深厚；第二反應則是，不知道中國方面會有怎樣強烈的抗議。

首先，以目前的喪禮安排，雖然不是國喪，規格等同，靈車繞行國會議事堂、首相官邸；賴清德以副總統身分去，必然經過日本政府的安排與同意，既然日本政府已同意台灣派人，當然蔡總統可以指派任何人代表，她本人能夠去當然最好，但太過於敏感，也非岸田政府所能承受得了；派前副總統陳建仁去，雖無外交爭議，但也沒有外交突破可言。

而且還有國內政治的考量，由於台灣盛傳陳建仁年初加入民進黨，目的在明年公開與賴清德在總統初選對壘，而且背後有蔡總統的暗助，如果蔡指派陳去弔唁，民進黨內部可能分裂，掀起軒然大波。

這是有先例可循的，在2020年總統大選剛結束，雖然剛選上副總統，但賴清德以「民間人士」身分，獲邀出席華府「國家祈禱早餐會」，當時蔡賴才剛經過初選糾紛的心結，蔡總統乍聽賴提出受邀去華府，心中五味雜陳，只能同意，並立即加派現任駐美代表蕭美琴陪同前往「協助」。

但是上次情況，與安倍喪禮的性質完全不同，這次總統府完全掌握情況，最後選派賴清德，既恰如其分的代表台灣，又可以達到外交突破，總統府回應「賴副總統與安倍晉三及家屬是多年好友」，還顧念大陸的反應，強調賴是屬於「家屬好友」，難怪與賴清德關係密切的立委郭國文聽到消息後說，蔡總統所做的決定，非常有智慧與遠見。

這次岸田批准賴清德赴日，作業非常守密，強調是「破例」，未來不會成為「慣例」；而為了符合台日默契，雙方定調為「私人行程」，不是代表台灣或中華民國政府，而且無論去回，台灣官方都不主動釋出任何訊息，賴赴日僅帶了貼身維安及一位幕僚。

中方對安倍的死，蓋棺論定是肯定的，北京希望藉此示好、爭取岸田政府，習近平與李克強都發表了唁電，稱安倍「為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻」；民間雖然有些人額手稱慶，但是馬上就有反面意見出來批駁，而且後面不乏官方的支持，官方態度也很明確的，與民間區隔。

但賴清德赴日本卻是一個新的變數，有人強調，這是台日外交的新突破，勢必引來中國的激烈抗議。

約莫過了24小時之後，中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示：「台灣是中國的一部分，沒有所謂的副總統，日本前首相安倍遇刺後，台灣當局借機搞政治操弄，這種計謀不可能得逞。」他並表示，中國駐日本大使館已向日本政府提出嚴正交涉；國台辦發言人朱鳳蓮稍後也透過書面回應表示，中國領導人（中國國家主席習近平）已向日方致唁電表示深切哀悼之意，「民進黨當局藉弔唁之名行謀獨之實是徒勞的，希望日本政府恪守一個中國原則與中日四個政治文件精神，妥善處理涉台問題」。

比較過去的反應來看，這應該是中國經過考慮過、行禮如儀的回應，集中批評民進黨謀獨是徒勞的，對岸田政府僅是「希望」，並沒有把中日關係的大帽子祭出來，要岸田政府負責。

其實原因很簡單，現任首相岸田文雄領導的自民黨，在剛結束的參議員選舉中獲得大勝，未來三年沒有大選，政權已高枕無憂，所以有底氣，不怕得罪中國；同時，岸田也正在概括承受安倍的路線，而且藉同意賴清德的弔唁，對內可以收編所有「親台」和右翼人士，對外可以顯示，他的抗中路線不變。

所以如果大陸的反應越大，岸田對內收編、對外宣示的效果也越大，想必這不是北京樂見的。