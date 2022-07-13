河南維權抗爭風暴 中共壓不住了

河南 約40萬民眾存放四家村鎮銀行的400億元人民幣存款無法提款，民眾健康碼被標為紅碼，以阻止他們出門提款，鬧騰近三個月，上周日爆發3000多名民眾維權抗爭。民眾突破中共 嚴密管控聯絡集結，顯示科技維穩擋不住澎湃怒潮；而中共用白衣人毆打民眾，重演香港黑衣人鎮壓模式，鎮壓手段也翻新。

這可能是1989年天安門事件後，規模最大的群眾事件，對中共衝擊應該不小。事後中共中央已出面「分批墊付」，安撫人心，但墊付有條件，要求民眾封口，不准再抗爭。正值中共20大召開、習近平準備延任前夕，中共想營造祥和團結的盛世氛圍，但民眾顯然沒有給當局面子。

訴求很簡單，既不涉自由民主等西方價值，也無關境外勢力或想影響政權維穩，民眾眼見畢生積蓄存銀行卻可能打水漂了，因此手持「反對省委樓陽生掩耳盜鈴」、「破滅的中國夢」等巨幅標語，喊出「李克強，查河南」，直接給標榜反腐的習近平難堪，暗暗呼應「習下李上」的黨內權鬥謠言和旋律。

事實是北京明知此事，卻拖延三個月不解決，直到大規模抗爭後才有方案，讓習被暗打耳光。樓陽生身為習的親信，河南鄭州 去年水災影響1500萬災民、400人死亡失蹤，全國民怨沸騰，現在再爆金融危機。此事件和江蘇鐵鏈女、河北唐山燒烤店打人等，都暴露社會問題嚴重，中共治理出問題了，隨時可能因小事而星火燎原。

民眾抗爭和中共鎮壓手法都翻新。一，河南民眾在網路嚴控下，卻能串聯，且選擇周日清晨6時集結在中國人民銀行鄭州分行外，表明既不想影響上班和商業運作秩序，也表明中共封鎖不了民眾集體維權，竟能集結3000多人，包括老人、兒童和殘障者，給當局衝擊不小。

二，海外有評論說，民眾可能靠設在海外的網站或社群聯絡，普通民眾都能翻牆，顯示中共每年動用數千億人民幣維穩，如今上有政策、下有對策，鼓舞海外不附和中共的人士；但中共可能見洞補漏，防堵日後有人有樣學樣。

三，面對大規模抗爭，中共鎮壓手法重演香港鎮壓民主運動手段，香港鎮壓出動身分不明的黑衣人，恣意暴力毆打民眾，避免穿制服警察上國際媒體。鄭州這次動用數千名警察，大量噴水車、巴士等，先包圍現場，不讓民眾抗爭擴散至外圍。

身分不明者都統一穿白上衣，不穿制服、未帶武器，同樣恣意暴力毆打民眾，導致許多婦女、老人滿臉流血受傷或昏迷，被逮捕民眾送上巴士帶走，事後噴水車迅速清洗現場血跡，大白天搞鎮壓，新標準流程(SOP)仍是黑箱作業，多少人受傷、被捕等，外界一概不知。

鄭州事件讓外界疑惑，全球各國銀行無論公私營，都代表信用。美國大小銀行存戶都受聯邦存款保險公司(FDIC)每個帳戶最高25萬美元保障。社會主義的中國，銀行都屬國營省營，代表政府、國家的信用。國務院2015年曾發布新規，中國各銀行存戶受最高10萬元人民幣保障。鄭州村鎮銀行400億元存款何以不准存戶提款，除了怕擠兌倒閉，難道錢早被挪用私吞了？

有報導說，涉事村鎮銀行背後有個股東，即河南新財富集團，參股銀行達13家。2011年起，利用互聯網金融平台和資金掮客，攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，刪改數據、屏蔽瞞報，捲走資金可能高達400億元。這類可能涉金融犯罪的企業，背後一定有權貴作靠山，光靠鄭州市委包庇不了。

事件能動員衛生防疫機關，把儲戶健康碼從綠碼轉紅碼，疑涉系統性舞弊或包庇，至少與省委書記樓陽生脫不了干係。海外甚至傳言說，涉及中共中央常委；這些錢被「潤」走了，是進入私囊或「潤」至海外，水實在太深，也顯露中共治理死角和腐敗體制，只能靠暴力威懾鎮壓。

僅近四年中國援外即逾7740億美元，累計逾萬億美元，中共寧讓外國政府賴帳倒債，卻無力讓人民提自己存放的400億元人民幣。地方財政困窘，很多省市入不敷出，債台高築，地方債累計已達53兆元人民幣，埋下影響金融不穩定禍根。鄭州可能是冰山一角，一旦泡沫破裂斷崖，其後果正是最大的一隻灰犀牛。

中共屏蔽鄭州抗爭風暴所有信息，標榜反腐的習近平迄今還未表態，事件是否涉其親信？是否影響20大權力布局分配？一切都只能走著瞧。