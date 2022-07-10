安倍遇刺身亡 不可違反人性幸災樂禍

日本 前首相安倍 晉三8日遇刺死亡，舉世震驚，紛紛譴責暴力暗殺，但在他中槍後還在搶救時，中國大陸的網路立即歡呼雀躍，為他遇刺而「狂歡」；小粉紅們違反人性的幸災樂禍，不但令人側目，更讓人為大陸培養出這樣的人而感慨。

安倍在奈良為參議院 候選人助選，槍手假裝聽講和鼓掌，尋找機會走近安倍，顯示暗殺是預謀行為；演講時被槍手近距離開了兩槍。42歲的槍手是前海上自衛隊員，使用自製手槍，第一槍未中，但第二槍散彈打中左胸與頸部。

消息一出震驚全球，英國、德國、法國、瑞典、西班牙、土耳其、澳洲、韓國、新加坡和菲律賓等多國領袖同聲表達哀悼並譴責暴力攻擊，此外，美國、印度、巴西、台灣都宣布降半旗悼念安倍晉三。因烏戰被日本制裁的俄羅斯總統普亭發唁電稱安倍為「傑出的政治家」，連關係緊張的中國國家主席習近平也表示慰問，稱安倍「為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻」。

但小粉紅一聽到消息，滿腦子就想到日本侵略和南京大屠殺，接著就是慶祝狂歡，完全沒想過，暗殺和侵略是兩回事，不應混為一談。更何況，大家追究南京大屠殺，不就是認為屠殺不公不義，以及對遇害人寄以同情，因此對安倍的遇刺也應有同情之心。

幸災樂禍者可能認為安倍反共兼且友台，因此對他不滿。安倍支持台灣，曾說台灣有事，就是日本有事，必須要出手幫忙，又主張美國對台政策應從「戰略模糊」改為「戰略清晰」。

安倍的政治意識形態是右派，但是任內避免去靖國神社參拜，還是顧及日中的敏感神經，習近平在唁電中也表示「同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識」。

安倍任期最後一年，即2020年，武漢爆發世紀疫症，欠缺物資，日本在當年5月，送出大批物資，並用漢字，寫上唐朝詩句「山川異域，同月同天」；12月，再送一批物資，又寫上唐人詩句「青山一度，同擔風雨」。兩度送物資，兼用中國詩句，表示對中華民族的尊敬，可謂有情有義。安倍反共，但不反中國，這點是很清楚的。

安倍晉三是日本在位最久的首相，分別在2006年到2007年、2012年到2020年兩度掌權，2020年因健康因素請辭卸任，兩個任期總計在任天數為3188天，創下日本憲政史上最長紀錄。

安倍死前是自民黨內最大派系「清和政策研究會」會長，曾當過兩屆首相，這在日本歷史上非常罕見，還有傳聞指可能三度出任首相，尤其是他長久以來一直要推動修憲，安倍認為憲法第九條和平條款，已不合時宜，為使國家走向正常化，積極推動修憲、賦予自衛隊更明確的地位，並增設「緊急事態條款」。這也是本月10日參議院選舉的主要議題。

安倍這次幫忙站台的都是主張修憲的參議員候選人，對於他被刺身亡的同情，很可能會轉移到這些候選人上。修憲通過門檻為參眾議院都要超過三分之二同意，目前眾議院已有三分之二多數，參議院選舉中贊成修憲的聯盟有望達到三分之二，現任首相岸田應可接收後續效應，使得政權更加穩固。

回到大陸民間的反應，為什麼大陸會培養出這樣違反世界主流價值的小粉紅？這可能與北京長期鼓吹盲目民族主義有關。大國崛起、中國夢和民族復興的口號天天喊，反覆地喊，謊言重複100遍，就會被誤認為事實。北京動不動就用「14億同胞」作宣傳，說統一台灣是14億人的願望；說到外國勢力時，就說敢於來犯者，必在14億人組成的血肉長城前撞得頭破血流。

小粉紅們的悲哀，在於指一面倒聽任宣傳的指揮，為大國之名而沾沾自喜，卻沒想過須為大國崛起負上些什麼責任。普亭出兵侵略烏克蘭，小粉紅大肆慶祝，不知大國應阻止侵略，而不是鼓勵侵略。中東人九一一恐襲美國，小粉紅狂歡說美國人該死。武漢爆發世紀大疫，小粉紅不肯為病毒起源和病毒散播負責，只知嘲笑美國抗疫失敗，死了100萬人。

其實，小粉紅們有必要像安倍政府所說的「山川異域，同月同天」，跟文明世界一樣，培養獨立思考能力；唯有這樣，才有可能避免政治宣傳的影響，被盲目民族主義牽著鼻子走。