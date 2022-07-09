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從加州佛州州長動向 看2024大勢

社論

期中選舉前夕，兩黨初選上半場結束，下半場8月開打，隨著經濟局勢惡化與國會暴亂調查真相浮出，拜登總統與前總統川普兩人政治負傷嚴重，黨內嗅到血腥的年輕一代已經蠢蠢欲動，提前測試2024水溫，政治籌款機器已經啟動，以東岸共和黨佛州州長德桑提斯，及西岸加州州長紐森兩人的動作最大。

川普與拜登都沒有排除2024再選，但目前兩黨選戰操盤手評估是，即使川普過了2024黨內初選，但不一定在普選獲得中間選民支持，擊敗民主黨總統候選人；拜登則是能否在黨內初選出線，都有問題。共和黨的煩惱是勸退川普極為困難，民主黨讓拜登知難而退，相對容易。

據愛默生民調在6月下旬公布民調顯示，如果川普與拜登2024再次對決，川普44%領先拜登39%，12%選民想投第三者，其他民調也都顯示川普領先。對比5月民調則顯示，川普穩定在44%，但拜登自42%降下來。川普民調暫時未見國會暴動調查聽證的衝擊，但拜登在高通膨高油價的民怨上已經失分。

路透7日最新民調顯示，民意對拜登施政滿意度只有36%，是新低點。拜登的民意滿意度自去年8月來就一直低於50%，說明全美有一半以上的人不喜歡拜登。民主黨內對拜登的滿意度自去年8月的85%，降到本周的69%，顯示黨內基本盤的逐漸流失。原本支持拜登與民主黨的拉丁西語裔選民，與郊區白人婦女選票，正在流失中，自拜登上任迄今一年半，已有超過100萬民主黨選民，改變政黨登記，換成共和黨或是獨立選民，這是對民主黨最大的警訊。

照目前經濟情勢走向，各方評論都認為，民主黨篤定失去期中選舉，若連目前50席的參院也保不住，未來兩年全美實際掌權的人將是參院「多數黨」領袖麥康諾，拜登徹底變成跛腳鴨總統，民主黨2024實在非常危險。

面對滑落民調，拜登雖多次表態「計畫」連任，但民主黨開始擔心，拜登不但毀掉民主黨期中選舉成功希望，更會連累民主黨2024再掌白宮。之前基於尊重現任總統，黨內還是竊竊私語，但到7月，已經藉主流媒體開始放話，質疑拜登有無資格與必要連任，一是從年紀，再是從領導能力，雙管齊下，開始拆台。

紐約時報率先開砲，在6月中旬以頭版方式用「拜登2024應該參選嗎？民主黨說『不』的竊竊私語變公開聲浪」，大西洋月刊、CNN與華盛頓郵報等接著都用「民主黨內匿名人士」「白宮人士」的方式放話，不滿拜登施政慢半拍，與領導能力不足。民主黨內公開浮現挑戰拜登的對手，先是伊利諾州海嵐公園市濫射槍案後，伊州民主黨州長普立茲克跳出疾呼要求禁槍，措辭有力，理直氣壯，有挑戰白宮意味，相比當天拜登在白宮表態軟弱，言不及義，不符黨內控槍激進派期望。

更明顯的是的擊退罷免、贏得初選、11月將拚連任的加州州長紐森，前幾天在佛州播放親自亮相的選戰多媒體廣告，沒有指名道姓的直批佛州「不自由」，跨州踢館共和黨東岸大本營。紐森與佛州州長德桑提斯在防疫抗疫政策上，各走極端，如今紐森直接在佛州批評德桑提斯在墮胎、宗教信仰、健保福利等等上「奪走人民自由」。這種陣仗少見，兩顆政黨「明日之星」已提前對上。

在川普這邊，雖然民主黨主導的國會暴亂聽證上，揭露不少川普一手策畫奪回大選內情，但在聽證收視率不到40%情況下，美聯社民調顯示68%的共和黨選民繼續支持川普，只有10%共和黨選民認為川普要負責任。但同一民調顯示有接近50%選民認為川普要為國會暴亂負責，大選時這些中間選民票就是川普的罩門，這是力阻川普東山再起的最後冀望。

但如川普宣布參選2024提名初選，他必定勝出，問題是在總統大選，與民主黨總統候選人對壘時，有多少優勢？因為目前共和黨內目前已公開浮出挑戰川普的佛州州長德桑提斯，他預定7月中旬到猶他州競選募款，已有重量級金主表達捐款意願。德桑提斯敢於公開表態，顯示川普地位並不十拿九穩。

佛州州長德桑提斯，及加州州長紐森，這兩人是東西兩岸大州的州長，一屬極左，一屬極右，如果各自代表兩黨出線，兩人各自政績對比的反差屬於兩個極端，爭取中間選民，2024激戰可期。

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