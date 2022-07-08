倪匡警世之言 共產黨本質不會變

著名作家倪匡3日去世，享年87歲，他畢生反共，曾說「共產黨 本質不會變」，這話既沉痛又警世，真是發人深省。

倪匡用他自己的故事證明這句話。他1935年生於上海，16歲當公安，到22歲那一年，他所屬部隊短缺煤炭，他拆橋上木頭作燃料，供人取暖，被判破壞交通和反革命，被驅逐至偏遠農場；後來一名蒙古朋友告知，他可能判死刑，於是他開始逃亡，先到澳門，再到香港 ，那一年他23歲。他說，由16到23歲這七年的經歷，讓他知道，人為生存，會變得多麼卑微和委屈；也知道，人應該有生存的基本權利，這權利不應被剝奪。

他在香港生活了大半輩子，晚年再經歷香港毀城之痛。在反送中和國安法之前，他已預言，「僅僅只是幾個人狂悖無知的決定，就可以令得一個大城市徹底被毀」；「他們沾沾自喜，以為自己高出一切人之上，實際上，他們只是一種不可測的力量的奴隸。」極權統治「最能反映於暴力掠奪他人的種種權益」。

共產黨的本質不會變，指的就是共產黨剝奪民眾生存權利和種種權益的行為不會變；民眾被剝奪的權利包括：個人自由、尊嚴、新聞自由、批評政府的言論自由、獲得網路資訊的自由、甚至教育和思想的自由。

為什麼共產黨本質不會變？這裡面有一套邏輯，點穿了，有助認清什麼是「本質」；一，革命政權：共產黨1949年建立政權，但這個政權不是民選產生的，所以沒有合法性；因為是打出來的江山，所以是一個革命政權。沒有合法性的最大後果是，永遠擔心會被推翻，像前蘇聯那樣一夕之間就失去政權；為了避免倒台，共產黨從來不放棄攻台，以及不惜一切代價也要壓制民主和自由的香港。

二，社會主義：共產黨用馬克思主義建黨，先天注定推行社會主義，也注定了與西方民主國家站在對立面，注定反民主，因此而自絕於現代文明。共產黨反民主的傾向近年愈來愈荒謬，竟說別人的不是真民主，只有中共 的才是真民主。 其實馬克思主義早已證實無效，連共產黨人也不再相信，中共卻死抱不放，害怕一放就亂，迅即招致倒台。

三，共產黨體制：共產政權建立73年不倒台，主要靠共產黨體制，簡言之，就是黨組織。歷史研究發現，中共1949年之所以能把國民黨趕到台灣，除了解放軍的力量，更重要的是，中共在地方上建立了黨組織。中共政權至今仍靠9000萬黨員的組織去控制全國，由上而下控制全國；最上是黨核心和政治局常委，之下是政治局、中委會、省委書記；最㡳底層深入到縣和村，北京上海等大城市的區有黨委區長，甚至一個社區也有黨委書記。真正管治香港的，不是特區政府，而是中聯辦主任駱惠寧；私企如騰訊，也有黨委的副總裁。

四，黨權與控制：習近平掌權十年，最強調黨建，一直高舉黨權，不斷宣傳，全國要聽黨的話，服從黨的領導；這就是控制，黨不但控制政府和軍隊，更控制9000萬黨員和14億民眾。用習近平的話說，就是將14億人擰成一股大繩，這樣黨核心一聲令下，就可發揮最大力量。

五，鬥爭對象與策略：共產黨的鬥爭思想，將人和國家分為敵我，凡是敵人都是鬥爭對象。美國是鬥爭對象，鄧小平說韜光養晦，是暫時不鬥，而不是不鬥；現在北京自認實力夠了，所以不再隱藏，事事要與美國鬥。港台倡言民主自由，對共產政權形成威脅，所以非收回和統一不可。共產政權內部也有鬥爭對象，薄熙來、周永康鬥輸了，只能是階下囚。

共產黨的鬥爭策略最值得重視：對敵人的鬥爭永遠不會停止。但鬥爭過程也講究策略，例如在形勢不妙時，可彈性的退卻，這絕不表示放棄，而是等待形勢改變，才再出手。所以北京現在暫停追擊富豪企業家，並不表示將來不會繼續逼他們交出「共同財富」。

「共產黨本質不會變」這話說得沉痛，但卻是警世之言，因為上海封城和香港毀城都是證據；「大白」在上海瘋狂打人，在北京用藍色鋼板封門，都是歷歷在目的極權統治行為。「本質不會變」，表示同樣的行為，還會繼續發生，這是倪匡這句話最大的警世意義所在。