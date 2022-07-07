美擱置朝鮮對策 東北亞恐地動山搖

東北亞的朝鮮，一直是美國的心腹大患，在這廿多年期間，華府對平壤 軟硬兼施，若強硬對付，北韓回應更強硬，整個東北亞進入危機，美國不得不妥協降溫，但如想談判協議，在國內會被批評上了金氏家族的當，內部壓力使得美國又必須回到強硬，危機就這樣不斷循環。

在這期間，還有兩個變數，一是韓國政府更迭，進步派總統上台時，希望與朝鮮和解，但保守派總統則要強硬對抗；二是美中關係起伏，關係好的時候，北京 可以協助華府制衡平壤，關係糟的時候，北京替平壤撐腰給美國找麻煩。

現在的情況是，面對烏戰等外交危機，拜登政府擱置了平壤對策，甚至迎合親美的尹錫悅政府，開始轉為強硬對抗，趁機籌組的美日韓三國聯盟，正可藉防備朝鮮為名，來練練靶子，實際上對付中國；至於與北京關係的主軸，既然已擺在競爭，朝鮮問題上的合作，則暫時擱置。

但是刻意忽略朝鮮問題，沒有整體策略，一旦北韓先出招，譬如突然第七次核試爆，會讓美國措手不及，而且隨著時間的流失，有兩個問題會持續惡化，一是朝鮮的核武能力會越來越強，二是逐步把中國推到朝鮮這邊。

首先，美國現在重伊朗 而輕朝鮮，比起朝鮮，更積極在伊朗方面下功夫，外傳美伊一直在談判重新簽署核協議，美國急著要在伊朗能夠擁有製造核武器的濃縮鈾之前，想辦法以外交談判的方式，制止其繼續發展。

目前，德黑蘭已經擁有足夠製造核彈的高濃縮鈾，這種濃度為60%的濃縮材料，需要進一步濃縮至90%左右，才能用於製造核武器，距離達到「核突破」的階段，現在還剩下數周的時間，美國急是急在這裡。

但是伊朗的核武發展比起朝鮮來是小巫見大巫，在六月底，美國外交關係協會表示，依據美國國防情報局(DIA)的推斷，朝鮮每年能夠增加12枚核武器所需的核原料。美國情報機構2017年時推測朝鮮擁有可製造60枚核武器的核原料，此後五年間增加了50至60枚的量，目前朝鮮可能擁有足以製造超過100枚核武器的核原料。

平壤已經有過六次成功的試爆，伊朗一次都沒有，朝鮮測試成功過三次足以打到美國東岸的洲際彈道飛彈，還有高超音速的中短程飛彈，足以威脅韓國與日本的美國駐軍。美國把全部精力放在與伊朗談協議，卻忽視朝鮮，其實是不智的。

其次是與中國越來越遠的關係；北約峰會中特別針對北韓問題，舉行美日韓三邊峰會，協調彼此的回應，而在這三國當中，美國是中國的主要對手，日本與中國關係逐漸疏離，只剩下經貿，只有韓國還持續與北京保持政治對話。

可是韓國總統尹錫悅出席北約峰會卻發言：「在新的競爭和矛盾格局下，我們所堅守的普遍價值正在被否定」，中方分析，這一發言除了俄羅斯，也指涉到中國，意在表明想積極參與北約牽制中國；隨後其秘書室經濟首席秘書崔相穆在詮釋其談話時表示，「通過中國實現韓國出口經濟繁榮的時代已經結束」，這說法在中國被理解為，韓國要與中國在經濟上脫鉤。

中國方面有文章警告稱，韓國要擺脫經貿過度依賴中國的想法是正常的，但如果自認屬於西方國家陣營，要參與對中國的圍堵，中韓關係乃至東北亞情勢，必將「地動山搖」。

尹錫悅的發言也許目的在討好美國，或是身處北約峰會，樂而忘形，但中方卻嚴肅看待，認定韓國有意要擺脫對中國市場的過度依賴，中韓之間的民族文化衝突，也是尹錫悅當選本屆韓國總統的動力之一。

中方對此畫下幾道紅線：增加第二套薩德問題、韓國是否加入四國聯盟、韓國加入美國印太經濟框架後是否參與對中國高科技封鎖，如果韓國在以上問題上改變政策，則意味著發生了質變，中國「絕不會坐視不理」。

如今美日韓已經組成聯盟，聲稱要共同應對朝鮮，但是偏偏不納入把對平壤影響最大的中國，這讓中國情何以堪，將來要如何爭取中國在朝鮮問題上的合作？三國未來還可能聯合演習，這不僅是對朝鮮的挑釁，同樣也會是對中國的挑釁，這豈不是要把中國推向朝鮮？

美國擱置朝鮮對策，當然有其考慮與限制，但是朝鮮的核問題，就像定時炸彈，並不會因為不理會，就自動消失，一旦爆炸開來，是會地動山搖的。