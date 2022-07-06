警察射他60槍 有必要這樣執法？

俄亥俄州艾克隆(Akron)25歲的非裔 送餐員傑蘭德·沃克(Jayland Walker)，6月27日遇警察 攔檢，被指稱從車中開槍射警察，經追逐後棄車逃跑，八名警察從他背後開槍，使他身上有60多處槍傷，當場死亡。芝加哥郊區4日國慶遊行則發生濫射，至少七死39傷。全美因槍枝管制鬧得不可開交之際，這些慘案火上澆油，「這不應發生在我們的國家，卻硬生生發生了」，且還會一再出現。

艾克隆一周來已出現抗議示威，並獲得「黑人的命也是命 」(BLM)運動關注。警方公布執法錄影，涉案警察被命令帶薪休假，等候調查。警方坦承，八名警察共射出90多發子彈。網上出現兩面論戰，支持警察、支持非裔各說其是，華人也在中文網站抒發看法，美國這個擁槍大國太血腥了，真是美國的大不幸。

俄州命案又是一樁警民衝突和黑白種族問題的「完美風暴」。網上近日流傳一件多角度視頻，警察攔檢一輛車，駕車白人男子停車後假裝服從，等警察走近時突然開槍，一名警察中彈倒地呼救，趕來支援的警察和駕駛發生槍戰，最後駕駛被擊斃。過程驚險刺激，讓人體會美國警察在槍枝氾濫下，執法須冒多大風險，這是你死我活，生死一線之間的危險職業。

俄州命案，警方指控送外賣的沃克午夜00時30分交通違規，警察攔檢時他拒不停車，被警車追到8號公路匝道出口時，他從車內向警車開槍。在地方道路追逐後，沃克棄車想逃逸，隨後被警察擊斃。質疑警方執法者認為，只因交通違規就被開槍射殺，警察太濫用權力了；但這是扭曲事實，忽略非裔先開槍射警察，才是他被射殺的主因。

然而問題不這麼簡單：一，警察有權保護自己安全，反擊向執法人員開槍的歹徒，但到底是制伏對方即可，抑或須奪走他性命才罷休，顯然有爭議。視頻中，一名警佐曾下令停火，無奈其他警察繼續快射，把彈匣打完再更換新彈匣，引發爭議。

二，歹徒不接受執法，但再十惡不赦也已棄車逃跑，警察從背後開槍，難道只因他是非裔或開槍想殺警察？警察指控他逃跑時疑似要從腰間拔槍，但實際上他把槍和子彈留在副駕駛座上，是否執法不當，尚待調查。

三，警察從民眾背後開槍頗有爭議，即使開槍，只要讓對方失去反抗能力，就可逮捕他。為何八名警察連開90多槍，把人打成馬蜂窩，有如當場處死才罷休。這種執法態度顯露警察訓練不足，對不服從執法者情緒失控，濫權用武非常危險，也是最大的爭議。

這件慘案顯示，全美警察並未從兩年前明尼蘇達州非裔佛洛依德被白人警察跪頸致死，導致全美反警察暴力和「黑人的命也是命」運動學到教訓，再次挑動警民和黑白衝突的敏感神經。所以一周來，當地有多起群眾示威遊行。

事發迄今，媒體報導或炒作這類案件的模式依舊：自由派媒體刊登十幾歲的沃克清純可愛的人頭照，還有穿戴整齊的沃克母親哭得死去活來，指控警察殺死他手無寸鐵的兒子，博取同情，卻淡化沃克先向警察開槍，車子前座查到有一把裝滿子彈的手槍。

有網友質疑，為何很多非裔遇警察攔檢就開槍，他們是恨警察或害怕什麼？也有人說，非裔被槍殺案頻發，但統計有80%非裔是死於黑人槍手，即自己人殺自己人，為何一名黑人被白人警察打死，就變成種族問題，全美喧騰？而密西根州警方打靶練習，為何用黑人照片作靶子？警察是否先入為主，也恨非裔？如果警察怠工，社會治安會變什麼樣？連串用族裔觀點看警民衝突的問題，引人深思。

芝加哥國慶日遊行發生濫殺，再次顯示槍枝氾濫已失控，使精神異常者更容易濫殺無辜，美國社會危機四伏，也使執法的警察更危險。警方執法無法十全十美，如遇攔檢，必須服從，謹慎配合，譬如被攔停後應先把車窗打開，雙手放方向盤上，如須掏口袋取駕照，或在手套箱拿文件等，應先徵求警察同意再做，避免被誤認是拔槍等。

警察為保護自己，動武認定愈來愈寬鬆，不當用槍案例愈來愈多，已陷入究竟是「人民保母」或「人民殺手」的爭議中。警民糾紛常涉黑白種族問題，一件件命案一再撕開社會傷口，加深雙方仇恨意識。而警察連開90多槍絕對是失控的濫權執法，歪風必須遏止，否則一般民眾日常生活除了防範歹徒，也須提防警察了。