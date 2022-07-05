美中都要超越對方 誰的黑天鵝多？

拜登 總統過去一個月來兩次強調，根據獨立的預測，美國經濟增速可能是1976年來，首次超越中國。但習近平主席在金磚國家論壇還以顏色，強調今年中國經濟成長目標仍是5.5%，依然將超越美國，這番話明顯說給白宮聽，美中兩大國在競比誰的經濟體質更優越強勁，但各自都有堪憂之處。

很多評論認為，中國經濟正面臨懸崖式下墜危機，崛起之路可能中斷。華爾街日報等媒體認為，拜登觸動中國政府的神經。美國正和盟友尋求對抗中共 專制體制，日前在七大工業國(G7)峰會公布，向發展中國家投資6000億美元在基礎設施建設，但其細節不詳，各國自顧不暇，前景不樂觀。

綜合看來，美中全方位角力有增無減。中國7月1日宣布三大航空公司向空中巴士採購292架A320NEO客機，金額是史上最大的372.57億美元，明顯在打擊美國波音。但中方又期待美國取消中國貨關稅、開放科技禁運，做法和期待之間相矛盾，正是中共當局讓外界不解之處。

美中貿易戰和俄烏戰爭後，全球戰略和經濟版圖都在重組。從各方面看，中國經濟結構不夠健全，缺乏美元霸權和美國金融操作的優勢，即使美國的灰犀牛(比喻大概率卻被視而不見的危機)如債務高漲、赤字危機加重，但中國的黑天鵝(比喻概率較小但影響重大的危機)比美國嚴峻。

美中都有很多堪憂跡象，美國國債突破30兆美元，達GDP的131%；中國給世界「超有錢」印象，其實因花費無度、四處撒幣，近3.2萬億外匯存底難動用，地方債務面臨斷崖下墜，已達53兆人民幣(約8.2兆美元)，占GDP的52%。李克強總理公開承認中央財政也入不敷出。

財政最好的浙江、江蘇、上海等地公務員取消季度獎金，並減薪25%至40%，譬如處級官員年薪從35萬降到20萬，科級從24萬降到15萬，反映經濟遭困，連維持中共政權的骨幹都被開刀，情況危急。

再對照銀行和金融體系，河南村鎮銀行40萬名儲戶提款被拒，金額達400億人民幣。為阻止民眾出門擠兌，許多存戶健康碼被改為紅色，中共中央派工作組進駐，顯露銀行體質不佳，不定時炸彈隨時可能爆炸。

上海解封後，老人凌晨2時排長隊等候提款，安徽、廣東、遼寧也出現民眾擠兌領錢，以致中國農業銀行發布每日取款限1000元等，都屬一葉知秋。前財長樓繼偉公開呼籲，政府應發放月收入5000元人民幣以下民眾現金紓困，意味要對12.7億民眾發現金，可能嗎？

恒大地產爆雷，顯露地方財政和房地產 掛鉤的不良體質。地方財政靠批地賣地，房地產業靠財務槓桿運營，房產拉動經濟的泡沫愈吹愈大，如今沒房的人買不起，有房的人按揭(貸款)超過市值，房產資金鏈斷裂，全國十大包括恒大等多家房產業爆債務違約，中央工作組進駐後，炸彈並未拆解，如爆雷引發金融危機，全國民眾資產跟著縮水，可怕的骨牌效應還能撐住多久？

美國升息正刺激各國資金流出，其效應將拉垮很多國家財務和靠財務槓桿支撐的企業。升息已導致日圓劇貶至24年來新低，未來可能加深中國房地產業危機，為怕接燙手山芋被套牢，很多人退買，中國出現「嚴打惡性不買房」，有如曠世奇觀。

不過，中國出口仍暢旺，對美貿易出超不降反升，美國對中國貨依賴度依舊高，使中美經濟連體嬰很難分割。北京領導層和粉紅們相信，美國繼續在走下坡，「抖音和微信下的美國已接近亡國」，目前是實現彎道超車的絕佳時機。

美國經濟近來屢被投資銀行、專家學者唱衰，摩根大通預測，美國經濟硬著陸機會超過50%，今秋可能出現衰退，逼聯準會加快升息步伐。美國6月消費者信心指數跌至50.2，創歷史新低；經濟成長明顯放緩，聯準會遏制通膨的拿捏，成敗在未定之天。經濟學者警告，美國人斷崖的苦日子正到來。拜登卻說美國經濟成長可能46年來首度超越中國，說法更像是為民主黨宣傳拉票。

眼下美中民眾的日子都不好過，但中國堅信「百年未有之大變局」來了，經濟將實質性逆襲，實現脫胎換骨。如不看黨媒宣傳，而看外資撤離、各地工廠關閉、失業趨嚴重，今年1076萬名高校畢業生如願就業率僅兩成多，李克強不斷發出警告。

中國的黑天鵝亂竄，美國的灰犀牛橫行，拜登和習近平說的話能信嗎？