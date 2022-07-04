G7計畫空洞 一帶一路的東施效顰

上周末，七國集團（G7 ）領導人在德國南部舉行峰會，拜登 總統宣布G7承諾未來5年提供6000億元，為全球發展中國家協助建設基礎建設項目。說穿了，G7版本的「全球基礎建設和投資夥伴關係」（PGII）其實就是「非中國版」的「一帶一路 」倡議。

在正常市場體系中，產品因競爭而進步；在地緣政治亦復如是，有選擇都是好事。西方世界長期忽視非洲、拉丁美洲和其他發展中地區，如今嘗到苦果。以烏俄戰爭為例，非洲大部分國家都維持中立，並沒有選擇站在西方這邊，這是因為俄羅斯長期供應化肥、糧食，支持非洲大部分地區的農業項目。

對於中國，西方世界更沒有機會，如果中國與台灣開戰，非西方國家若沒有譴責中國，不要驚訝，因為中國已經透過「一帶一路」在發展中國家修建了道路、港口和橋樑，擁有相關國家的話語權。

中國在2013年推出的「一帶一路」的雙贏合作夥伴關係，為世界提供了特殊的推動經濟發展模式，同時也為中國企業打開全球通路。這也是G7提出PGII的原因，只要中國在非洲、拉丁美洲等地做了些什麼，一切比照辦理，因為只要不照做，新的世界秩序中就沒有影響力，G7打算用資金買回非洲、拉丁美洲等地的向心力。

雖然美國一直對「一帶一路」大加批評，但G7其他成員國對此反應不一。義大利在2019年成為第一個加入「一帶一路」倡議的G7成員；英國財政大臣哈蒙德在同年形容該政策為「願景」，但它並未正式加入，德國和法國雖然沒有直接參與「一帶一路」倡議，但也與中國合作建設鐵路路網，而且所有G7的歐洲國家，都加入了「一帶一路」的融資機構「亞洲基礎設施投資銀行」（AIIB）。

拜登去年在G7就曾宣布一項類似的草案，名為「重建美好世界」（Build Back Better World），後來在美國推出時改稱「重建美好未來」法案，至今仍躺在參議院中，未及通過。拜登今年在其他歐洲國家支持下重新包裝這項全球性計畫。華府承諾提供2000億元，歐洲領導人將再提供3000億歐元。

但是，承諾的錢，要從哪裡來？根據拜登的說法，這筆上千億元的資金將來自多邊開發銀行、發展金融機構、主權財富基金等來，但是最終源頭還是出自政府經費。

如果PGII不是慈善機構，那麼提供給發展中國家的資金，不是貸款就是投資，一旦違約，無法償還，這些新興市場的窮國將承擔嚴重後果。發展中國家的主權政府能否避免可怕的債務陷阱？這與各方批評中國「一帶一路」陷人於不義的論點，又有何不同？

此外，G7領導人還無視當前全球經濟衰退的危險，以非常昂貴和耗時的基礎建設計畫，對發展中國家提出額外的要求；譬如，透過PGII提供新興經濟體現金，以氣候變遷的名義要求關閉燃煤電廠，直接重擊發展中國家的電力供應。目前所謂的公正能源轉型夥伴關係中，第一個方案正在南非推出；其他方案也在印度、印尼、越南和塞內加爾進行討論。

PGII避開一帶一路的強項，並不強調道路或橋樑的建設，而是在中低收入國家開展有助於應對氣候變遷、醫療保健和數位等基礎建設。這些美國自己都做不到或是做的很差的事，現在卻想在其他國家推動，真是讓人歎為觀止。

因此合理的懷疑是：華府似乎想利用PGII向發展中國家灌輸其政治、外交政策的意識形態，而不是為全球投資人創造更大的利潤。因此，以美國為首的G7倡議能否在6個月後正式開始運作，真的讓人十分懷疑。

中國外交部發言人趙立堅就明言，中方歡迎任何推動全球基礎建設的倡議，一項新計畫並不意味著取代另一項。但是中方反對以基礎建設為名推動地緣政治計畫的行為。

全球經濟正走向蕭條艱難時期，PGII不會改變當前的全球趨勢，這筆6000億元資金應該用於短期更緊迫的計畫，例如提高國內能源產能，以及提高北美和西歐國家以及日本的農業生產水平，以解決當前全球高漲的能源和食品價格。

但如果只是愚蠢地認為只要宣布一項價值6000億元的計畫，就能超越中國，證諸G7以往的歷史，許多計畫口號一開始喊得震天價響，但後來大多都無疾而終。以此觀察PGII，也許6個月後，就能確定它的成敗。