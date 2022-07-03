習近平勝利訪港 卻難掩治港失敗

習近平旋風式訪港，30日下午只停留數小時，晚上不敢留宿，連夜搭高鐵返深圳，1日再搭高鐵到港，出席香港 主權移交紀念會。習在會上的講話強調，香港「由亂而治」，再「由治及興」，未來五年將是轉變的關鍵期。這樣的描述是否為真？多數港人都不以為然。

所謂「亂」，應該是指2019年的反送中運動，香港人的遊行 和示威，在不容許集會和言論自由的中共政權眼中，就是亂。但事實上，反送中半年的示威和遊行根本沒有亂，而且秩序井然，數次一、兩百萬人的遊行所展現的秩序， 讓在現場報導的西方媒體感到驚訝，例如2019年8月18的180萬人遊行，人流分成兩個隊伍，一隊進入示威區的維園，另一則離開，兩條人流在一條大道上並排而行，秩序井然。所以說遊行示威是亂，並不符合事實。

北京 很早將遊行和示威本身，定性為暴亂，港澳辦在2019年8月初就判定整個反送中運動為暴亂，示威者是暴徒； 北京又大力宣傳「暴亂論」和「暴徒論」，企圖將謊言變成事實，但這並不符合國際的共識，難怪當時推特和臉書都看不過去，曾在9月和10月刪除共31萬個發自中國大陸的假新聞帳戶。

特區的警察是「暴亂論」的最大推動者。港警一開始就向示威者開槍，6月12發射第一槍橡膠子彈，在北京提出暴亂論後，開始向示威者大量發射催淚彈，用警棍打頭，並大舉逮捕示威者，這當然引發抗議者的反彈與反抗，香港之被視為亂，很大程度上是因為警察的暴力所致。

習近平說由亂而治，眼前的香港是治嗎？這樣的說法更難令人信服。最新的民調顯示，香港2019至2021的三年中，出走了13萬人，今年的第一季，就走了14萬，為什麼那麼多人外逃？如果真是治世，就不可能出現這樣的逃難潮。民調專家估計，更大的逃難潮，將在暑假出現，因為學生放暑假，正是中產家庭出走之時。

香港自2月初以來，因為實施習的清零政策，而變成一個死城，餐館關門，商店倒閉，旅遊業一片蕭條， 因陸港不通關，大陸客全面絕跡，外國人也因為須隔離21日（最近改為7天）而不來。香港今年第一季經濟負增長4%， 第二季估計萎縮更大。習政策失誤，可是傀儡的特區政府官員，只會跟著唱由亂而治，對於清零的失敗，沒人敢置一詞。

北京當然不會說習政策失誤，但習由去年下半年到今年上半年確是頻頻失誤， 只是中共政權隱瞞，不對人民說。6月中旬，中國政府派出歐洲特別事務代表吳紅波，前往德國、法國、義大利、比利時等七個國家，據CNBC報導，吳特別放低姿態，私下向各國「承認政策失誤」，以修復中歐關係，目的是要在今秋20大前穩住歐洲，避免歐洲在俄烏戰爭後大幅倒向美國。

習近平這次「七一講話」，談到「四個必須」，就是習近平所詮釋的「一國兩制」，其中特別強調：「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，「中央政府的全面管治權」是特區高度自治權的源頭，以及要把管治權牢牢掌握在愛國者手中，這些都是強調中央為大、為根本，而香港為小、應服從。

在北京領導人想爭取香港的時候，「一國兩制」可以從寬解釋，過去諸如鄧小平所說「50年不變」、「你罵共產黨都可以」，或是江澤民所說「井水不犯河水」，但是現在香港已經穩穩掌握在中國手中，領導人的真心話就顯露出來。

中共政權最精於說謊，將它不喜歡的事隱瞞和顛倒黑白，最著名的如1989天安門民運，所有消息被封鎖，包括網上的訊息，以致32年後大陸年輕一代，根本不知有六四。中共政權現在也希望，隱瞞和顛倒反送中的真相，再過10年、20年，就再無人知道。

不過，中共政權要改變香港年輕一代，注定失敗。習在講話中說，香港要關愛年輕人，這只能是政治口號。最新的民調顯示，香港的18歲至29歲年輕人，只有2%說自己是中國人，其他的絕大多數，只承認自己是香港人。習近平將香港變成為只准「愛國者」治港的世界，但香港在過去十年中成長的年輕人早已覺醒，知道只能做香港人，不能做愛國者。