金磚vs.七國集團 全球對抗戰升高

短短一周內，全球連續三場大型峰會接踵而至，但並不是相互增強合作，反而是針鋒相對的集團對抗，加劇了地緣政治的緊張。

首先在23日登場的是第14屆金磚國家（BRICS）領導人線上峰會，出席者包括中國（C），俄羅斯 （R）、印度（I）、南非（S）、巴西（B），以及其他新興市場國家領導人，峰會主題為「促進高品質夥伴關係，共創全球發展的時代」。

「金磚國家」原本是高盛經濟學家為了投資 標的，而硬謅出來的名稱，但2008年金融風暴初起，這些被G7 排斥、而又經濟快速成長的國家，需要另有一個論壇來發聲，所以群聚取暖。

西方國家很快發現，應該要給發展中國家更大的發聲機會，隨後雖然成立了G20，囊括經濟規模最大的20個國家，但對抗之勢已成，只要G7不解散，永遠會有金磚國家。

今年主辦國為中國，習近平希望利用今年金磚國家峰會做為平台，凸顯其建立有別於美國主導的的另一個國際秩序，22日他視訊出席金磚國家工商論壇，發表演講時，不點名地批評美國，表示利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，「終將損人害己」；並稱霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突，「這次烏克蘭危機再次給世人敲響警鐘」。

中國還希望能夠進一步結合南方國家，邀請中型開發中國家，加入對話，這些國家包括阿根廷、埃及、印尼、哈薩克、奈及利亞、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、塞內加爾和泰國。

據說中國想要藉機擴大金磚的規模，把現有的五國，朝向「發展中國家G7」，好與目前的G7，在整體經濟規模上分庭抗禮，今年金磚國家已在討論「金磚+」，邀請新成員加入，但是這需要其他金磚四國的同意，印度卻表示反對，認為時機還未成熟；印度對西方國家私下表示，之所以繼續留在金磚，並以多邊決策程序來牽制，就是在制衡中國的擴張野心，印度要確保任何聯合聲明基調是中立的，阻止中國和俄國藉峰會的場合，反制美歐。

對於俄羅斯來說，普亭利用這個機會，首次在侵烏後於國際舞台亮相，其他四個成員國也不避諱和普亭遠距同台，普亭並呼應習近平的說法，表示俄羅斯正與金磚五國合作夥伴開發一籃子貨幣，以建立「國際儲備貨幣」，減少對美元和歐元的依賴。

在兩天之後，G7高峰會於德國南部巴伐利亞的艾茂山莊舉行，正好與金磚峰會打對台，北約峰會接著於29日至30日在西班牙馬德里舉行，除了30個成員國，亦邀請日本、南韓、紐西蘭及澳洲等太平洋國家領導人參加。

西方國家的兩場峰會，最重要的目標即為團結西方國家，支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，與會國將討論如何在不刺激通膨加劇下，對俄國追加制裁，也會討論聯合購買俄國原油，以平抑油價。

但在馬德里峰會上，北約還更新「戰略概念」，為整個聯盟的國防規劃、支出和資源配置制定框架，2010年在葡萄牙里斯本峰會通過的現行戰略構想完全未提中國，現在則明定「應對中國對歐洲-大西洋安全造成的體制性挑戰」，不過還未像俄羅斯，已成為「威脅」。

針對中國的另一個重點，則是拜登總統26日宣布，在五年內，G7要為貧困國家的全球基礎建設項目（清潔能源、穩定的通訊系統，以及公共衛生）籌措大約6000億美元，跟中國大陸的「一帶一路」倡議相抗衡。這個稱為「全球基礎建設與投資夥伴計畫」 (PGII)，其中，美國承擔2000億美元，日本提供650億美元以上，但是政府投資僅是少數，而做為推動力，吸引民間投資，能否成功，尚待時間證明。

不過若論集團對抗，現在金磚國家距離要形成與西方國家相抗衡的力量，仍然相差甚遠，而且僅是中俄單方面的期望，未必符合其他三個國家的利益。況且金磚的重要性僅在提供替代性選擇的象徵意義，可是在全球治理、危機解決方面，金磚國家還難做出具體的政治貢獻。

反觀西方國家，除了G7國家維持密切合作，而且有多元機制，今年的北約峰還擴張到邀請印太國家赴會，可知北約已將守備範圍擴大至印太地區，並將強化與印太地區新興及現行盟友的合作，以應對跨區域挑戰。由此來看，西風還是壓倒東風的。