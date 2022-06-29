美歐援烏疲勞 中印成俄國靠山？

俄烏戰爭開打已125天，美歐媒體和民眾關注度下降，俄羅斯改變戰術後，數萬俄軍包圍大城頓巴斯，雙方死傷增加，戰局漸不利烏克蘭 。但美國再撥10億美元軍援，還有更多先進海馬斯(HIMARS)中遠程火箭；歐盟承諾撥款95億美元協助烏戰後重建，並通過烏克蘭、摩多瓦成為歐盟候選國。中國、印度則趁機大買俄石油，普亭 和習近平通話，美國也開放俄國 肥料進口，使局勢呈現混沌狀態。

四個月來，俄軍在烏南、圍攻基輔都失敗，但普亭損失數千輛坦克、裝甲車和數百架戰機、十餘位將領和近4萬軍人後，調整戰術集中兵力強攻烏東，以烏軍六倍兵力，近日再密集轟炸基輔，想壓迫烏克蘭屈服，讓普亭找到結束戰爭的下台階。

但澤倫斯基擺明不放棄領土，他承認，烏軍在第二大城哈爾科夫損失慘重，「但我們不要新的明斯克協定(指再割讓烏東盧甘斯克和北頓內茨克土地)，換取和平」。

烏軍也陣亡數萬人，全國4320萬人口約四分之一流離失所，戰爭損失是天文數字，數十年內難復原。烏克蘭退無可退，但俄羅斯也比西方原先設想更有頑抗本錢，即使俄國物價高漲、經濟下滑，但迄今未崩潰。

美歐核彈級制裁效果不彰，與多項因素有關：一，俄國擁有豐富石油、天然氣，還有大量糧食出口，即使6000億美元外匯存底近半被凍結，但中、印和歐洲續進口其能源，普亭簽署「盧布結算令」，歐洲購買能源須用盧布結算，使盧布幣值不降反升，達七年新高。

歐盟已12國被中斷或削減天然氣供應，包括立陶宛、保加利亞、波蘭、德國、芬蘭、丹麥、荷蘭、義大利、法國、奧地利、捷克和斯洛伐克，影響極廣，供應全歐九成蔬菜的荷蘭，需使用天然氣的各國工業生產，都大受影響。今年入冬後，許多國家因取暖需要可能被迫向俄屈服，援烏制裁俄國很難貫徹到底。

二，中、印大買俄石油，成為俄國最大經濟靠山。各有14億人口的兩大國，每天從俄國購買約240萬桶原油，占俄出口量半數。印度以國際油價約七折買進，提煉成各種燃油出口制裁俄國的歐洲國家，美國為拉攏印度抗中，只能默許印度暗助俄羅斯。

中俄早就簽署多個能源協議，低價買入俄石油。全球通膨上升、油價升破110美元，俄方以相對低價賣油給中國，既解決能源出口被制裁困境，中國也降低通膨壓力、紓解能源供應，無形中成為俄羅斯的金主。烏戰迄今，俄國收支盈餘竟達450億美元，直到27日才因被踢出SWIFT，而付款無門，出現1918年以來首次外債違約 。

西方國家相信，習近平早知普亭有攻烏計畫，只要求冬奧閉幕再戰。習當局似不想讓「中俄關係上不封頂，友誼無上限」被西方抓住小辮子，說這話的外交部副部長樂玉成已被降調。但中俄關係依然曖昧，普亭6月15日電話祝賀習近平生日，兩人談什麼迄今是謎。

北京在俄被制裁後，取消兩國貿易限制，容許俄小麥全面進口，與俄方商討購買1億噸燃煤，習普簽署協議擴建西伯利亞管道，每年多供應中國100億立方米天然氣，所有做法都在幫普亭解套，只要不涉軍備、晶片等敏感物資，美歐現在只能束手。

三，美國現在更須從自身利益看問題，通膨失控，經濟有衰退之虞，巴不得烏戰快結束。烏克蘭2000萬噸糧食出口，必須打通黑海航路，挽救全球糧食危機。近日俄烏在蛇島激烈交火，烏軍魚叉導彈再擊沉俄艦，但美歐對烏克蘭能否收回失去的領土，信心似動搖了，「割領土換和平」的暗示頻頻出現，讓烏克蘭緊張。

四，彭博報導，拜登政府私下鼓勵俄化學肥料出口美國，顯示制裁難全面貫徹。美歐感受經濟衰退威脅，失去最初的援烏熱情，出現「戰爭疲勞症候群」，烏克蘭前景更黯淡。

這場涉及反文明、以強凌弱的侵略戰爭，不應怪烏克蘭。即使俄前總理梅維德夫質疑「誰能說烏克蘭兩年後是否還存在？」西方卻不能坐視烏克蘭落敗，就算軍備和經援成無底洞，反侵略戰爭必須打下去。只是烏克蘭家園盡毀、軍民流血犧牲，如只為加入北約，付出的代價是否太高了？