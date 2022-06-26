習近平親至香港 清零政策待檢驗

據新華社報導，習近平 將於七一訪港，主持香港 回歸25周年、以及新特首李家超和新一屆特區政府主要官員的宣誓就任儀式。在此之前，北京一直沒有說，習近平是否訪港；現在他終於成行，將是2020年初疫情 爆發以來，他第一次離開大陸本土。

五年前的七一，林鄭月娥上任，習也去了一趟香港，但香港近來疫情再起，輿論懷疑他可能不敢去香港。香港23日確診病例1522起，24日1860起；港府23日宣布，新政府排名第二的候任政務司司長陳國基，以及候任政制及內地事務局長曾國衛證實確診，兩人原定七一宣誓就任，現在可能無法參加。最高領導人一再重申「清零」，但是以效忠和聽命為己任的港府高官，卻自身確診，情況實在尷尬。陳、曾還可能把病毒傳給其他官員，如果現任特首林鄭和候任特首李家超再有感染，港府真的是丟臉丟到家。

過去兩年半，疫情成為習近平的心中塊壘。2020年初，世紀大疫在武漢爆發，習親力指揮，1月22日下令武漢封城，震驚世界，將集權掌控與漠視民權的本質發揮到極致；3月10日，他親到武漢宣布抗疫成功；5月，清零政策開始，習政府也開始向外大肆宣傳中國的抗疫模式。但好景不常，2021年12月，傳播力強的變種病毒Omicron出現，並在今年初傳入中國大陸，引發新一波疫情；由3月至今，大陸數十個城市實施封城，多達3.7億人受到影響，被禁足和喪失自由，最大城市的上海連續封城超過兩個月。

上海3月28日開始封城，一直持續至5月底，到6月1日宣布解封，但第二天因發現新病例，再進行多區封控；整個6月，封控沒完沒了，習近平立場強硬，堅持清零，不獲全勝，絕不收兵。兩個多月的極端封城中，「魔都」變成「死城」，人們被困在家，不能出門，不少人斷糧斷藥，生命受到威脅；所以一旦解封，人人外逃，外國人固然逃走一空，中國人也都離開，以前一味說上海好的台港人士，也紛紛搬回香港和台灣，大家都被中共管控疫情的手段嚇怕了。過去三個月，親自指揮抗疫的習近平沒有去過上海，上海市委書記李強和副總理孫春蘭去過社區巡視，都遭到怨氣沖天的民眾喝罵；習若敢去上海，命運恐怕相同。

習的最大折騰在於，因為前段的清零成功，使他無法放下，到了疫情形勢改變，歐美已因Omicron症狀輕而採取與病毒共存的政策，他卻無法調整，仍一味堅持清零。堅持清零的結果是，生產和消費受重挫，經濟因此陷入危機，甚至被反習勢力用此危機來攻擊他。眼前的形勢是，習為堅持權威，堅持清零，經濟卻繼續減速，危及他20大的連任。

習近平躊躇多時，不說去不去香港，還有一重要原因。今年3月，「華爾街日報」報導，元老朱鎔基上書批習，所提的「朱九條」，其中之一正是習「搞砸香港」，「香港回歸祖國，在我們手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？」習掌權十年，一直把香港視為中共的鬥爭對象，2014年，他取消對香港的普選承諾，導致「雨傘運動」，讓全世界看到警察向學生發射大量催淚彈；2019年，他強推送中條例，造成「反送中運動」，又讓全世界看到香港變成警察城市，警察暴打和逮捕示威者。2020年，他再通過港版「國安法」，藉此在港進行大抓捕，以煽動叛亂罪起訴示威者，清除一切反共的聲音，將一個國際化都會變成為一個嚴控的內地城市。

今年初，香港爆發第五波疫情，傀儡的特區政府，聽命於北京，推行清零政策，由2月到現在，在嚴厲的防疫措施下，餐館結業、商店關門，旅遊業全面蕭條，外國遊客不去香港，大陸遊客也因香港和內地不通關而斷絕，香港今年第一季的GDP負增長4%。港人因「看不到希望」而爆發移民潮，2019到2021的三年，只走了13萬人，但今年第一季就走了14萬。在港的外國人，與上海一樣，逃走一空。習的清零政策成為壓死香港的最後一根稻草。

習的治港政策和清零政策是好是壞，歷史將來必有公論，他自己當然也知道，他的政策對滬港造成的影響，他七一去香港，正好看看清零政策造成的惡果。香港回歸25年，西方媒體必抓住他「搞砸香港」的事實，對中共政權作出新一輪的揶揄和批判，這絕對不是他願意見到的。