最高院擴張擁槍權 三權運作卡撞

聯邦最高法院大法官 本周連連做出逆轉歷史的重大裁定，重塑未來至少半世紀美國社會人文結構與觀念。大法官先是重新肯定憲法第二修正案的擁槍自衛權，更進一步推翻了半個世紀以來的婦女墮胎權案例，在全美引起巨大的漣漪，一波波衝擊考驗美國社會與民心。

這件擁槍權案原告是兩位紐約州 居民，他們分別向紐約州警方申請可以外出隱蔽攜帶手槍，雙雙被拒，原因是不符資格。紐約州警依據1911年管制槍枝的州法「沙利文法」，規定在公共場所隱蔽攜帶手槍是重罪。

兩人不服，認為違反「憲法第二修正案」人民擁槍權，由槍枝協會代表，官司從紐約州法院一路打到聯邦最高法院。大法官面對的法律問題是：「沙利文法」州法是否違憲？全案去年11月在華府聯邦最高院 審理辯論。最高院大法官以6票對3票裁定，有百年歷史的紐約州控槍法違憲，原告獲勝。

代表多數的湯瑪斯大法官指出，在美國，只要申請人符合資格要求，各級當局必須核發隱蔽式槍照，憲法並沒授權主管官署有主觀裁量的權力。他同時也指出美國現存的核准制度表面是審核，但其實是拒絕申請，例如審核曠日費時，或是申請費用過高，變相阻止一般公民公開攜槍的權利。

湯瑪斯舉憲法第一修正案、第六修正案等為例，「沒有任何其他憲法保障權利是要公民先向政府官員證明有『特殊需要』才能行使」，受憲法保障的言論自由與信仰自由，人民在行使前， 無須向任何人、任何官署證明有「特殊需要」才能表達，而憲法第二修正案保障的權利，也應一視同仁，不是「次等權利」。

2008年最高院首次確認一般公民有在家擁槍自衛的憲法權利，此次釋憲再把這個權利擴大，按湯瑪斯大法官說法，人民擁槍不只是被動的家中有槍，手槍更可隨槍主外出，不須要另外申請核可，華爾街日報社論稱之為「憲法第二修正案的保障，並不會因為步出家門之外而消失」。

保守派與擁槍團體歡喜慶祝，控槍自由派則是反彈激烈。主要以民主黨長期執政的六個州將直接受到影響：紐約州、加州、夏威夷、馬里蘭州、麻州、新澤西州，及華府特區，目前這幾個州州民如要申請外出公開攜槍，都要提出「特殊需要」理由，未來勢必要重新另外立法，遵循最高院判例。

但事實上，保守派大法官裁定並沒有改變現狀太多，大法官卡瓦諾在同意大法官湯瑪斯意見時也明確強調，「本庭決定並沒有禁止各州，可自行制訂各種規定，以核發人民為自衛目的攜帶手槍的槍照」，這也就是說，最高院是原則性的裁決，實際核發槍照的規定，仍是州的責任與權限，各州依本州風土民情需要制定規定，最高院不是立法機構。譬如，近年犯罪率飆升的紐約市就可以迅速立法，限制公開攜槍者出入像是球場車站等「敏感地帶」公共場所。

當然從現實面來看，在紐約州水牛城超市與德州羅布小學發生濫殺之際，大法官做出擴張擁槍權的裁定，確實令人擔心。就在大法官宣布其釋憲的同時，參院以罕見的以65票贊成，33票反對，通過幾十年以來的首次控槍法案「兩黨社區更安全法案」(Bipartisan Safer Communities Act)，眾院也立刻通過，拜登總統已承諾立即簽字生效。

但這個前所未有的控槍法案，還是兩黨各取所需的妥協成果。兩黨共識是為儘速平息民怨，期中選舉議題已經爆炸，無須再來添柴薪。民主黨與拜登要的是在期中選舉前能夠有一控槍新法，向基本盤選民交代了事；配合演出的共和黨則順水推舟，但沒有根本改變擁槍立場，也減輕擁槍選區的共和黨參眾議員的連任選民壓力。

白宮、國會、最高法院等三權，同時為槍枝濫射慘案，迅速回應憤怒的各方民意，代表美國三權分立的運作，又卡撞在一起。當前美國三權體制，分別受到嚴重信任挑戰，國會被兩黨綁架，運作僵滯，一事無成；白宮對高通膨、高油價，束手無策，人民失去信心耐心；甚至對最高法院判決不滿，大法官家門前，天天人潮示威，前所未聞。

三權都遭到衝擊考驗，說明此刻正是世代與思潮交匯激盪之際，但這並非民主制度的末日，而是美式民主的挑戰與考驗，我們別無他途，只有持續修正，繼續朝民主前沿前進。