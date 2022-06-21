大陸航母下水 為武統台灣添利器？

中國第三艘航母「福建號」下水，中共 大內宣形容有多項突破和「世界第一」。對照美國11艘航母科技、戰機和戰力，這種說法讓中西軍武專家搖頭。傳統柴油動力搭配電磁彈射，雖屬世界首創和突破，但專家擔憂電力不足，電磁彈射時「全艦恐須點蠟燭」，其效益將考驗中方科技實力。

中共黨媒說，中國最大、最先進航母創造了許多世界第一，對建立遠程兵力投送的「藍水海軍」雄心朝前邁進一大步。所謂世界第一，稱這是「今年下水的世界最大柴油動力航母」，說法不假，因為美英航母都採核動力了，今年沒有其他國家有航母下水；電磁彈射和柴電動力結合也屬世界首創，但可靠性、實用性是否屬世界第一，都待驗證。

中方刻意把「福建號」排水量逾8萬噸，說成比美國「小鷹號」(6萬噸)大，直逼福特級。但小鷹號已退役，美國11艘現役航母都比福建艦大，這類宣傳文字有誤導之嫌。

中國能自製航母，確屬重大成就。美國建航母歷史和實戰經驗逾110年，首艘電磁彈射的「福特號」和即將下水的「甘迺迪號」，直逼12萬噸，都採核動力，50年服役期不需更換燃料棒；最多可搭載85架各式戰機，都非中國航母能匹比，領先中國至少50年。

中方常宣傳，在反艦導彈「航母殺手」剋制下，靠航母戰力已過時，自己卻大力發展航母，未免自相矛盾。福特號2017年服役，五年來電磁彈射問題頻出，直到最近才搞定。中方能否一次就突破，問題沒那麼簡單。美國軍事專業雜誌分析，福建號的電磁彈射、艦機融合等磨合，恐需五年才能形成戰力。

福建號跨過蒸汽彈射，直接用電磁彈射，發展時程看來比美國快。但電磁彈射瞬間耗電量驚人，福特號有兩部核能發動機提供龐大電能，每兩分鐘彈射一架戰機，傳統柴電動力能否負荷？許多中國軍武專家加入質疑，柴電動力彈射時會不會要求全船點蠟燭？中方能否克服難題，攸關新航母戰力。

中國進入三航母時代，第四艘核動力航母開始興建，將來可能建五、六艘。金燦榮等御用學者曾說，大陸武統台灣時，可動用四艘航母，分別在台灣東面太平洋南北兩側，各部署一個航母戰鬥群看住美軍，不敢軍援台灣；另兩艘在台灣海峽南北夾擊，控制海域，讓大陸艦艇運兵登陸。

很多大陸民眾視航母為克制台灣和美軍的利器，認為美航母馳援台灣會被擊沉。這種看法忽視現代戰爭多維立體作戰，且不說共軍目前渡海運兵能力受限，台灣的反艦導彈戰力不能忽視，還有美軍數十艘核潛艦，東亞三個航母打擊群數百架先進戰機，配合太空 偵察等科技，中國航母很難討到便宜。

大陸很多人只看到自己的優勢，美軍除了11艘航母，近年十多艘5萬噸級兩棲攻擊艦，逐步改裝成配備垂直起降F-35B戰機，有如中型航母，在美中23：4對比下，美中航母戰力懸殊。而日本「出雲號」等兩棲攻擊搭載F-35B戰機後，「準航母」戰力可能也壓過「山東艦」。

有論點認為，大陸航母主要針對美日，武統台灣不需用航母，但航母可確保台海開戰後大陸更有優勢。黨媒宣傳，航母將使中國海軍進入西太平洋，直達關島，突破第二島鏈，直達美國西部大門口。中國日前與索羅門簽訂安全協議，可能建軍港作為東進太平洋基地，以反制美英澳同盟AUKUS，顯示美中軍事較量已從南海、台海，向東擴散。

美國早有多款空射、潛射或陸基反艦導彈，使中國航母同樣面對反艦導彈反制。人家不談不意味實力比你差，或被你超越了。美國太空軍與馬斯克 的SpaceX星鏈衛星網結合，發展25馬赫的X-37空天戰機迄今神秘莫測，美中軍力根本不是同量級，所謂003航母將扣開美西大門說法，更像是自嗨的宣傳。

美國擁有全球最強大的海空軍，而美國海軍，擁有3700多架各式戰機，竟是全球排名第二的空中武力。美國朝野包括川普都常說，中國擁有390多艘戰艦，美國僅有350餘艘；2025年前，中國海軍艦艇數可望達420艘，2030年前達460艘，美國須加緊追趕。海軍公認是最吃錢軍種，軍備競賽不是比艦艇數量，而是比科技、比戰力和財力，最後會拖垮誰，只能等著看。