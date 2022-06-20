大幅升息後 經濟衰退與否成焦點

上周聯準會 （Fed）調升聯邦基金利率75個基點，為1994年來最大升幅，主席鮑爾承諾盡一切努力遏制40年來最高水平的通膨，但這麼做似乎越來越無法避免一件痛苦的事情：經濟衰退。一周以來，全球股市上下震盪，都在猜測衰退會不會成為事實。

聯準會的目標是，期待在不破壞經濟情況下，將通膨壓低至2%，這種推動「軟著陸」的努力，如今比預想的更加棘手。升息 代表了消費者和企業的借貸成本更高。每當借款人發現貸款利率高得令人望而卻步時，由此導致的支出下降，就會削弱消費信心、就業成長和整體經濟活力。

軟著陸向來不簡單。自1990年代中期以來，聯準會從未實現過軟著陸。鮑爾領導的聯準會對通膨威脅的嚴重性方面後知後覺，現在只得拚命以一系列激進的升息在後苦苦追趕。

道富全球顧問公司首席經濟學者莫庫塔（Simona Mocuta）認為，盡一切努力抑制通膨「是有代價的」。她現在認為經濟衰退的機率是50-50，「並不是說無法避開，但真的很難」；備受關注的Fed GDP追踪器也顯示衰退即將來臨，華爾街分析師預計大幅升息，將進一步抑制已經開始放緩的經濟成長。

不過目標財富管理投資的創辦人吉上麥可（Michael Yoshikami）認為，「如果升息幅度夠大，在75基點後再升息75基點，即使經濟出現衰退，也只是淺碟式衰退。我估計它會在第三季出現，聯準會現在還有一些空間可以收回部分升息幅度。」

Fed也承認，升息會造成一些損害，但認為不會導致經濟衰退；預測今年美國經濟將成長約1.7%，遠低於其3月時的預測值2.8%，並預計到年底失業率仍將保持在3.7%的低水平。

前財長薩默斯發表論文指出，自1955年以來，每當通膨率超過4%且失業率降至5%以下時，美國經濟兩年內就會陷入衰退。美國失業率現在為3.6%，自3月以來，通貨膨脹率每月都超過8%，按照薩默斯的推斷，最遲明年就會進入衰退。

通膨一直在吞噬美國人的購買力，減少在商店和網上的消費。在經物價調整後，5月的平均時薪同比下降了3%，為連續第14個月下降。本周公布的5月零售額下降0.3%，為去年12月以來的首次下滑。

現在，利率上升將對經濟造成更大的壓力。房屋或汽車買家將承擔更高的借貸成本，他們只得延後或縮減購買規模。企業也會為借款支付更多費用，所有這些都讓聯準會避免衰退的努力更加不易。

升息還有另一個副作用：隨著投資人購買美國國債以尋求靠更高的殖利率 獲利，美元可能會上漲。美元升值使美國產品更昂貴、更難在海外銷售，從而損害了美國企業和經濟。不過它也具備一項特殊的利多效果：進口商品變得更便宜，從而有助緩解一些通膨壓力。

雖然唱衰美國經濟的呼聲不斷，但是在檢視各項數據後就會發現，美國當前經濟實力依然強勁，就業市場正在蓬勃發展。過去一年，雇主平均每月增加54.5萬個工作崗位；失業率接近50年來的最低點。現在每個失業的美國人大約有2個職位空缺可選擇。

目前的美國家庭也不像2007-2009年經濟大衰退之前那樣負債累累，銀行和其他貸方也不像當時那樣背負過多風險貸款。

不過，衰退風險正在上升，不僅是因為聯準會升息。愈來愈讓人擔憂是，通貨膨脹如此難以控制，以至於只能透過危及經濟的激進升息才能克服它。

如果急遽升息抑制通膨奏效，聯準會可能很快就會逆轉政策方向，著手準備放寬貨幣政策。Fed官員對利率走向看法的最新「點陣圖」也顯示，借貸成本可能在2024年降至3.4%左右，代表隨著經濟放緩，屆時聯準會不得不開始降息。甚至荷蘭銀行ING首席國際經濟學者奈特利（James Knightley）指出：「衰退風險上升意味著降息將在2023年夏季端上檯面成為主要議題。」

總體來看，雖然接連升息3碼，很可能將美國經濟推入衰退，但有鑑於美國經濟基本盤仍然強勁，不會像過去經濟衰退那麼深，充其量是淺碟型衰退，也許聯準會的預測是對的，雖然不是這麼容易做到軟著陸，但也不會是讓大家跌得鼻青臉腫的硬著陸。