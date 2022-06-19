習近平軍權在手 李克強難以上位

最近兩個月，中共 內鬥的傳聞四起，其中「習下李上」之說越傳越烈，幾乎天天有新消息。面對這樣的傳聞，大家該信還是不信，抑或置之不理？到底該以怎樣的態度去面對？

首先，「習下李上」至今為止只是傳聞，並無事實也無從求證，不值得相信。其次，傳聞四起，正好反映中共的不透明的極權體制，人們應該把注意力放在中共體制上，可進行分析，嘗試了解傳聞之所以出現的原因。再其次，面對傳聞，不是要自己信與不信，更妥當的態度是，對傳聞存而不論，留待事情日後的發展去印證，例如現在傳聞說「習下李上」，只要再等四個月，到20大召開時，事情就可得到證實。

眼前分析顯示，中共確有內鬥，因為無論經濟和抗疫，都可看到中共高層的分歧。以清零政策來說，習近平一直堅持清零，上海本月1日「解封」後，他仍強調堅持清零，但中共內部確有不滿清零的聲音，包括李克強 主持的國務院本月7日就頒布一套「抗疫九不准」的措施，這些新規定顯然要將清零理性化，去除不合理和浪費開支的部分，方向都與習路線背道而馳。另外，今年整個春天，李克強和「經濟派」都認為經濟下滑，因此必須「救經濟」，方向和措施也與習的左傾經濟路線背道而馳。

除了確有內鬥，另一重要事實是，習軍權仍然在握，反習勢力難以占到上風，傳聞所說的李克強將取代習任總書記，也很難成立。

槍桿子出政權是中共體制的內在邏輯，誰掌握軍權，誰就能在權鬥中勝出；所謂「黨指揮槍」，其實就是軍權在握的一人指揮槍，能指揮槍，就能指揮黨和政，至今為止，沒有跡象顯示，習已失去軍委主席的權力。

例如，負責中南海安全的中央警衛局，沒有變動跡象，如果中共內部如傳聞中所說的發生政變，「習下李上」已成事實，中南海保安必然加緊，甚至戒嚴，中央保衛局也應該有所動靜，但中央保衛局的管理權仍牢牢掌握在中央軍委手中，而習則是軍委主席。

本月7日習去四川視察農業，傳聞說真正目的，是去見西部戰區的司令員和高層，目的是20大前爭取軍方支持。他入住的賓館，位於西部戰區成都總部旁邊，方便與軍方見面。西部戰區過去兩年曾四次更換高層，如此頻密的調動，應是習的策略，因為調動可避免軍中形成山頭，兵不識將和將不識兵，都有助習取得軍中指揮權。

還有，兩名現任軍委副主席許其亮和張又俠，都是1950年生，20大必須退休，更換在即，將是習進一步控制軍委的機會，傳聞說習換人將會為攻台作準備。習掌軍權已十年，兩名副主席、另外四名軍委會成員、以及五大戰區的司令員，都已經他調動過，這是他取得軍方支持的重要原因。

至於傳聞中李克強的反習跡象，最主要的就是他的「救經濟」行動，包括上月底在北京主持10萬官員參加的救經濟網上大會，但救經濟的行動難以證明「習李內鬥」，因為經濟本是總理的工作，由李出面主持工作，並無不妥，也可能獲得習的同意。

在20大召開前的數個月，習他連任的唯一危險，就是經濟大幅下滑。中國去年第4季經濟增長4%，今年第一季增長4.8%，表現都不理想；今年第二季因為廣泛封城，摩根大通的最新預測為負增長5.4%。

未來數月，如果救經濟的工作有成，習可視之為他作為總書記領導有功，如果救經濟失敗，習也可以說成為李的失敗。無論如何，話語權和決策權都在習。

最近又有傳聞，習七一不去香港 ，將由李取而代之，這樣的傳聞也不值得相信。今年七一，是香港「回歸」25周年，加上又是香港新特首上任，勢必成為國際新聞焦點，對於大搞一言堂的習近平，絕不可能讓李去出鋒頭。習就算不去香港，也不會讓李代他去。

中共中紀委雜誌最近刊出一篇文章，猛批秦朝宰相李斯和唐朝宰相李林輔，說兩人貪污自私，善於偽裝，利用體制達到個人目的，文章在網上廣泛流傳，本月13日突然被刪；李斯和李林輔都姓李，又是宰相，與李克強姓李和總理身分完全吻合，批李之意，至為明顯。文章也必出自反李派之手，因此也證實內鬥的確實存在。

不過習軍權仍然在手，20大的控制權未見旁落；中共內部雖爆發內鬥，但「習下李上」之說難以成立，習20大連任，看起來的問題不大。