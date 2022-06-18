莫讓通膨成為期中選舉的政治工具

通貨膨漲5月殺到8.6%，創41年來新高，聯準會 「不負眾望」日前下猛藥，一口氣升三碼利率，全球股市巨幅震盪，各國金融市場，烽火四起；目前聯準會提高利率的方式，並不能對症下藥，民主黨必須承認自己政策錯誤，經濟才有可能復原。

聯準會主席鮑爾宣布升息三碼之後，拜登 總統立即約見了眾議長波洛西與參院多數黨領袖舒默。據白宮公布新聞稿，三人討論對抗通膨，以及如何從「歷史性的經濟復甦轉型到穩定持續的成長」。

拜登隨後受訪時說，有經濟學家警告美國可能走向衰退，但他表示樂觀，失業率只有3.6%，比其他國家都要強。這說明通膨惡化失控，已到了聯準會已考慮動用激烈手段，但同時也顯示拜登政府已放棄原先經濟「軟著陸」方案，準備卸責甩鍋。

鮑爾主席在表明抗通膨決心之餘，也坦承許多牽動通膨的因素都不是自己能掌控。原先聯準會多次表示這次升息幅度約維持在兩碼，但最新通膨數字公布後，聯準會順從各方期待調升三碼，說明了這屆聯準會的前瞻能力令人失望，意味著未來充滿不確定。

這些牽動通膨的因素，例如對中國進口貨的加關稅、供應鏈改變、烏俄戰爭導致糧食及能源減產，都是短期內難以解決。更何況大家都已看出原本地位超然獨立的聯準會，現在淪為受拜登與民主黨激進勢力影響政策、收拾爛攤子的政治工具，最終恐怕還會落得「最失敗聯準會」的罵名。

拜登在美聯社專訪中，仍把當今亂火燎原、民不聊生狀況，歸罪於疫情與烏俄戰爭，與他的政策無關，但這筆帳一定要算在他頭上，他如果拒不認錯，就無法按鍵重來，只能重複補救措施。

華爾街日報日前長文檢討，到底出了什麼狀況，讓拜登政府與聯準會犯下大錯。原因是這些官員錯誤解讀當前經濟。他們認為疫情和相關限制措施，帶來類似當年金融危機的需求疲軟、成長緩慢、失業率長期居高不下和通貨膨脹過低。可是疫後解封，完全相反，需求強勁，失業率減低，反彈速度都高於預期。

更重要的是政策面上，從前總統川普開始，已經先推出兩筆龐大紓困金 ，全美每人都得到至少3200元以上紓困金，加上失業金等，當時百業蕭條，物資存貨雖充裕，但封城降低需求，居民手上有錢沒處花，當時有識之士已擔心埋下日後通膨火種，阻止川普再卸任前再要國會通過第三筆紓困金。但民主黨重掌白宮與國會，認為機會難得，就強行通過新的1.9兆美元刺激計畫，現在還想推出史上5兆的新社會大政府的福利計畫，極度化擴大政府支出，所幸這個龐大支出法至今國會還未通過。

拜登的1.9兆元紓困金注入經濟體系，是否埋下通膨之根，各有說法，但財政部長與聯準會主席都沒有及時把關，反而說通膨是「暫時」現象，誤導全民，有虧職守。如果參眾兩院都在共和黨之手，早就把葉倫部長與鮑爾主席叫來問責，及時對症抓藥了。

可是如今一黨獨大，主流媒體也挺民主黨，不予問責，情勢惡化到葉倫本人坦言去年3月對通膨走勢的「誤判」，明顯的被拜登政府推出來當戰犯。彭博新聞報導，曾任聯準會主席的葉倫私下後悔答應拜登入閣，她既無法融入白宮的財經團隊，更沒有參加重要金融經濟決策的討論與決策，可說是狀況外的局外人。共和黨內已有人質問為什麼鮑爾與葉倫兩人不下台，以示負責？兩人先前判斷既已失誤，如今為何能再相信兩人對未來的評估？

如今鮑爾似乎沒有察覺全美經濟成長率正在減速，又要下重藥升息，來彌補之前誤判情勢之過，讓人擔心是否再度誤判，真要讓美國經濟跌入衰退，又該如何？

拜登總統在受訪時再度拋出新的福利支出政策，希望在期中選舉前國會通過被擋下的龐大「讓美國更好」福利法案，即使縮水也可以，拜登政府此刻還要火上加油，讓聯準會有苦說不出。

目前各方都認為高通膨持續到年底，勢必衝擊民主黨選情；如果按聯準會救經濟先毀經濟，再出重手，幾番升息三碼，勢必造成經濟衰退。除了死忠民主黨選民外，全美人民與美國國力，在這個國際局勢的關鍵時刻，要為聯準會鮑爾與財政部葉倫的失責，付出慘痛代價。