聯準會升息3碼 通膨難抑 恐成衰退

美國聯準會 （Fed）15日宣布升息 3碼（0.75個百分點），28年來首見，主席鮑爾在會後記者會說，升息3碼並非常態，但7月底決策會議仍有升息3碼的可能，聯準會在例會結束後公布最新經濟預測，聯邦資金利率目標區間今年底將升到3%以上，也就是說，今年剩餘四場例會，還是可能會升息1.75個百分點。

這樣的速度是駭人聽聞的，金融市場與股市都會有翻天覆地的變化，如果能達到預定的效果，還勉強可以讓人接受，但是恐怕通膨仍壓不下去，而且同時操之過激，將把美國經濟推入衰退的深淵。

聯準會周三下午的宣布，全球屏息以待，本來市場擔心聯準會將矯枉過正，升息超過3碼，甚至達到4碼以上，尤其美國通貨膨脹已經失控，投資者對聯準會阻止通膨的能力失去信心，市場正在崩潰；悲觀者更認為，要阻止通膨只有兩個可能，一是聯準會更激進地升息、全面收緊貨幣政策，二是經濟全面崩潰，通膨才會消退，市場更有人提議，與其這樣凌遲，不如一口氣在6月底把利率加到6%。

結果利空出盡，聯準會決策讓市場鬆了一口氣，美股於是收紅，三大指數 漲幅都達1%以上，道瓊工業指數周三在大漲600點後，漲幅縮小到300點，而史坦普500上漲1.46%，那斯達克指數勁揚2.5%。

現在市場擔心的是，一再升息是否將令美國經濟過度降溫，因而將陷入蕭條；聯準會主席鮑爾之前說，希望能夠實現「軟著陸」，意思就是雖然使用利率工具，壓抑通貨膨脹，但是希望能夠繼續維持經濟的成長，根據聯準會的預測，今年剩餘的四次決策會議，還會升息1.75個百分點，明年再升息0.25至0.5個百分點，使基準利率達到3.75%左右，相對今明兩年美國國內生產毛額（GDP）僅各成長1.7%，不如去年的5.5%，但也算是差強人意的「軟著陸」。

不過實際數字顯示，美國首季GDP萎縮1.5%，根據亞特蘭大聯邦準備銀行的預估，美國第二季GDP零成長，如果6月後半景氣進一步惡化，經濟連兩季負成長，將符合經濟衰退定義，接下來今年下半年的另外兩季也不容樂觀。

16日市場樂觀氣氛迅速消退，由紅翻黑，三大指數慘跌，道瓊指數更失守3萬點關卡。

這是因為目前的通膨因素大部分來自國外，由於烏克蘭戰爭導致的油價與量價高漲，加上中國疫情導致的供應鏈問題，單單靠聯準會提升利息，能夠產生的作用有限。

既然效果有限，聯準會手中又沒有其他工具，通膨若再起，要狠狠壓抑，聯準會就不惜「硬著陸」，通過更高的利息，將經濟推至衰退，來壓制住需求，使得供需恢復平衡，甚至不惜使得部分公司破產，來進行供需關係的調整。

目前的通膨同時正在影響消費信心，民眾不敢花錢，密西根大學6月消費者信心指數初值驟降14%，來到歷來最低點50.2，民眾通膨預期心理顯著升溫，而美國是主要依靠消費驅動經濟增長的國家，消費增長驅動經濟增長的七成左右，換句話說，通膨又造成衰退，形成兩者並存的通縮（stagflation）的局面。

美國是全球最主要的需求終端，歐亞大陸的產業鏈最終主要還是為美國的終端消費市場服務的，當美國爆發蕭條，需求劇烈收縮之後，歐亞的生產與供應就會驟降，失業快速上升，債務危機就會同步爆發。所以，雖然危機雖源自於美國，衝擊卻是全球性的。

所以我們看到，自從上周五美國消費者指數CPI公布後，市場反應強烈，大家紛紛賣股，周一全球股市跟著崩盤。在聯準會調高3碼基本利率之後，各國陸續跟進，香港升3碼，巴西升2碼。

今年3月中，聯準會第一次升息，升幅0.25個百分點；5月初再升0.5個百分點，現在再升0.75百分點，是空前的「三級跳」，升幅達1.5個百分點；距離年底還有四次升息，全球熱錢回流美國，釀成各國股市與房地產空前的危機，世界金融秩序不堪設想。

對於美國的政治人物，他們並不關心全球效應，別國的金融混亂是別人家的事，他們只關心美國選民怎麼想，5月CPI公布後，拜登政府大驚，要甩鍋聯準會，共和黨見獵心喜，指責民主黨執政不力，兩黨都是從期中選舉來考慮這件事的效應。

進入今年下半年，經濟恐怕陷入通膨與衰退的雙重危機之中，風暴即將來襲，大家都要警惕。