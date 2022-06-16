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香格里拉對話 中國舌戰各國

社論

「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)的正式名稱其實是亞洲安全峰會，是由英國國際戰略研究所（IISS)主辦，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。自從在2002年開始以來，已經成為亞洲最重要的安全多邊論壇。

自從20年前開始，主題一直環繞著「崛起的中國對地區安全的衝擊」，基本上反映了兩個後面支持國家的心態，對地主國新加坡而言，擔心中國的霸權對東南亞的影響，對於既存的霸權美國而言，則擔心中國會與美國爭霸，所以過去論的都是東南亞關心的南海議題，或是日本關心的東海議題。

而從一開始，中方就認為香格里拉對話有敵意，是西方要圍堵中國的論壇，所以有長達十年以上，採取抵制的態度，即使參加也是由智庫學界為主，現職軍人則由國防部國際軍事合作辦公室的低階人員出席。

中國為了爭取話語權，控制議程，也曾經在幾年前發起「北京香山論壇」打對台，但是捧場的多是東南亞的國防部長，其他各國僅派低層官員，或是使館的武官出席，達不到國際宣傳的效果。

所以近年來中國也開始偶爾會有國防部長親自出席，現任國防部長魏鳳和就曾在2019年參加，由於疫情，香格里拉對話停辦兩年，今年6月10日至12日，魏鳳和再度率團參加，而且規模空前，有30幾位正式團員，都著軍服，統一戴著制式口罩，會場中特別顯眼。

今年主題是俄烏戰爭對印太和平的影響，強調依規則行事的國際行為，以及維護秩序的國際環境；主題演說者、日本首相岸田文雄警告，「今天的烏克蘭，可能明天就是東亞」，烏克蘭總統澤倫斯基線上演說時，對烏克蘭與台灣的比較提問表示，俄烏衝突對全世界都是一個教訓，必須有一些預防性的措施來阻止暴力和戰爭，因為沒有人會從中受益。

但是除了主題演講與分組論壇之外，香格里拉對話最重要的，當屬各國國防部長在場邊的會晤，而全球最關心的焦點，就是美中國防部長奧斯丁與魏鳳和的會晤，尤其在拜登於東京公開表態會介入台海衝突之後，兩國防長會晤是否會激烈衝突？ 

但是與外界預期的氣氛不同，美中防長進行了「坦誠積極」的對話，並就管控好矛盾分歧達成共識。會談原本計畫為30分鐘，最終延長為一個小時，媒體報導時都形容到此次會談釋放出的緩和信號。

奧斯丁和魏鳳和其實並不是對等關係，中央軍委的兩名副主席地位都比魏鳳和高，奧斯丁一直希望能和指揮系統的第二人、中央軍委副主席許其亮對等會談，但是現在基於建立美中「護欄」，願意與魏鳳和談，代表美國的誠意，誠如新加坡國防部長黃永宏所說，美中國防部長都能來參加對話，而且舉行雙邊會談，讓東南亞國家覺得安心。

台灣問題其實是美中兩國防長會談中的重中之重，據美方官員透露，會議的大部分內容都集中在台灣問題上，奧斯丁雖然重申華盛頓在台灣問題上的立場沒有改變，美國堅持一個中國政策，不支持台獨，但也表示反對單方面改變現狀，稱「中國試圖通過其行動改變現狀」。

魏鳳和則強調，為防止台灣宣布獨立，中國「將不惜一切代價戰鬥到底，這是中國的唯一選擇」，並說，「任何人都不應該低估中國軍隊維護其領土完整的決心和能力」。不過魏鳳和基本上是宣讀講稿，在2019年也講過類似的話，不宜過分解讀。

然而中國派遣國防部長出席，還有別的作用，魏鳳和與14個與會的國防部長大多有雙邊會晤，尤其與澳洲國防部長馬勒斯的會談，就是三年來首見，可以看出澳洲新上台的工黨政府有意藉國際場合，進行試探性的接觸，雖然之前澳洲軍機在南海上空遭遇解放軍軍機釋放鋁片，但馬勒斯形容這是兩國經歷了關係緊張期後「重要的第一步」。

中國這次不懼不畏，雖然知道香格里拉對話是衝著自己來的，但是仍然高規格出席，爭取話語權，雖然未必能夠說服各國，但是企圖成為國際社群一份子，與各國互動的努力，仍是值得肯定的。

國防部 東南亞 奧斯丁

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