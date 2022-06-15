美國風向變了 骨牌一張張倒下

加州上周二舉行地方選舉，自由派「鐵桿選民」態度翻轉。舊金山市罷免 自由派檢察長，洛杉磯即將跟進，紐約曼哈頓檢察長也岌岌可危，全美民意風向正在變。選民厭惡自由派以保障人權為名姑息犯罪，使遭遇高通膨、高油價、高犯罪率、槍枝濫殺和遊民等問題的民眾，懷疑民主黨 和拜登政府治理能力；兩黨的政治「神主牌」像骨牌一張張倒下，選民向何方飄移，值得觀察。

民主黨高舉墮胎權、限制擁槍、重視少數族裔和LGBTQ平等權利等大旗，共和黨 也高擎維護生命權、反墮胎，卻堅持擴大憲法賦與的擁槍權，不理會無辜民眾命喪槍下。治安惡化、濫殺頻傳、民眾生命受威脅，民怨沸騰，國會兩黨終於協商要通過「紅旗法」，局部限制擁槍資格，但法案前途依舊未卜。

看來兩黨部分神主牌都在倒塌，極端政策引來民眾反感，民主黨的衝擊似較共和黨大。為何說民主黨神主牌倒塌？上周二自由派重鎮、常率領全美風潮的舊金山，選民以60%得票數罷免自由派地區檢察長博徹思(Chesa Boudin)；同屬自由派地盤的洛杉磯，也有逾50萬選民連署，第二次罷免地區檢察長賈斯康(George Gascón)。

這兩人都曾極力推動加州47號提案，亦即偷竊財物950元以下屬輕罪，不必坐牢；持有毒品從重罪變輕罪等，並大量釋放獄中輕罪犯，造成治安惡化，民眾怨聲載道。博徹思被罷免後，約98%洛杉磯檢察官投票支持罷免賈斯康。洛縣88城市已有34個市議會通過決議，對賈斯康領導能力缺乏信心，主張改革刑事司法系統。主因就在其政策偏袒罪犯，例如無保獲釋、輕放罪犯，導致警察抓、檢察官放，造成基層檢察官不滿、警察怠工。加州集體劫掠商店盛行，歹徒光天化日搶搬商品，與司法放縱脫不了干係。

舊金山、洛杉磯、紐約選民厭棄過度激進的自由派公職人員，顯示民主黨雷打不動的票倉風向變了。治安包括對毒品、遊民疏於管理和放任，罪犯的人權、遊民破壞社區安寧，凌駕一般良民權利，自然引發眾怒。

當然，治安惡化也和槍枝暴力和濫殺頻傳有關，共和黨同樣有責任。共和黨的神主牌如支持擁槍權、反同性婚、不支持LGBTQ平等權利等，須為美國社會唯武力論和嗜血濫殺，負起部分責任。

選民的訴求並不複雜：還給我們一個治安良好、鄰里守望相助，兒童能放心在社區內馬路或公園嬉戲，住戶不必提心吊膽怕逛街遇搶、住家被入侵，不怕孩子在家會有流彈射進屋內危及生命，都是60、70年代老美國人的正常環境，如今美國夢不再偉大，兩黨都難逃治理失能的責任。

川普崛起，迄今影響力未褪，正是藉助保守派白人危機意識，認為美國失去建國以來傳統信念，自由派的路走太遠了。諸如非法或新移民享福利，政府開支浮濫、赤字高漲，移民將把美國拉美化，使白人至上主義等極端團體湧動。怪罪墮胎、不滿同性婚戀合法化、反對毒品泛濫等，認為這些現象將導致美國傾圯，近年的黑白或警民衝突，「黑人的命也是命」和#MeToo運動，或推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判例等，都反映左右勢力大對決。

東西岸大都會選民厭棄自由派檢察長，敲響了民主黨警鐘，警告激進自由派的路走得太偏太遠了。而保守派盲目維護擁槍權，放任大殺傷力武器氾濫，造成濫殺自殺頻傳，每年近4萬美國人死於槍下，同樣也走斜走偏了。如今美國「內部敵人」威脅，遠比敵對國家嚴重，美國人卻未必自覺。

這些骨牌一張張倒下，選民相對保守的意識興起，拜登和民主黨力圖挽救。眾院正對2021年1月6日國會暴動案調查，明顯採細火慢燉策略，最高目標是起訴川普。即使難做到，至少靠各種細節大白於世，提醒選民不能姑息共和黨縱容暴亂的責任。國會聽證選晚間黃金時段，讓各大電視網實況轉播，擺明司馬昭之心，但能否截堵川普2024年再參選，卻在未定之天。

民調和分析都顯示，多數選民不贊同攻擊國會，但民主黨想藉暴動調查來拉住選民，是一廂情願。選民更重視通膨受抑制、治安能變好、經濟不衰退、槍枝獲適當限制管理，不再看到血腥屠殺。執政的民主黨做不好，包袱顯然比共和黨沉重，而政治鐘擺正擺向有利共和黨一方。