搶台積電、殺光台獨和霸車位風波

「台積電 是中國的，一定要搶回中國手裡」。「兩岸一旦開戰，力爭以小時計完全摧毀台軍防線，台獨頑固分子沒必要留活口，可以直接消滅」。「我家有50輛賓利，能調來堵住車位」。這是近日中國最吸引眼球的三個話題，涉及官民心態、兩岸關係，事關是非對錯，頗值一談。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲上月底在一場論壇發言，對美國斷鏈圍堵中國的戰略表示，「我們一定要收復台灣，一定要把台積電這個本來屬於中國的企業，搶到中國手裡」。她提到，台積電正加速向美國轉移，在美建六個廠，絕不能讓它的目標全部實現。

網上立馬炸鍋質問「台積電是中國的嗎？」大陸和台灣很多人說，這是「強盜的無恥邏輯」。台積電執世界晶片 代工牛耳，產能全球市占率逾52%，最尖端的2奈米晶片技術領先對手南韓三星，是世界公認半導體龍頭。它的晶片軍民兩用，是美國先進武器重要元件，台積電被譽為台灣的「護國神山」，卻被說成「台積電是中國的」。

大陸當前民族主義高漲，比晚清義和團時期還狂熱。所謂台積電是中國的，如放進「台灣是中國的一部分」「中華民國也是中國」的框架看，好像沒說錯，中國人都應以台積電的成就為榮，它是台灣之光，反映台灣深耕科技和經濟發展的人才素質和成就。

台積電在商言商，也在南京設廠生產12奈米芯片，但因很多設計、基礎技術和設備、材料都和美國有密切關係，須受美國制裁中國政策約束，近年先進晶片無法再供應華為等中國企業，美國也強迫台積電來亞利桑納州投資設廠。

大陸民眾對台積電愛恨交加，陳文玲是中國經濟交流中心執行局副主任，曾參與中央經濟工作會議總理講話和兩會政府工作報告起草，並參與近30年六個五年計畫制定。她公開說「搶」台積電，顯露體制內官員和民眾的霸道思維，被類比像俄羅斯想對烏克蘭予取予求。

主張強搶台積電，反映大陸偷竊技術、逆向仿造等「彎道超車」思維，其野蠻邏輯與中共聲稱要打倒的霸權行徑何異？不文明論調只會讓台灣民眾更反感。而兩岸都有人主張，一旦台海開戰應先炸掉台積電，大陸有人想讓台灣科技產業崩潰；台灣有人不想讓台積電落入中共之手，但產業何辜？這種思維心態正常嗎？

其次，前「環球時報」總編輯胡錫進近日發言說，解放軍動武將以小時計拿下台灣，對台獨不能留活口。沒來由發狠話，可能因日前他暗批防疫清零政策，怕得罪當局，而用「血洗台灣」洗白自己。日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫就直言，中國就像安徒生童話中「國王的新衣」，大家都在說假話。

北京 防長魏鳳和近日對美國防長說，對台不惜一戰，誰敢干涉中國內政就打到底。即使大陸八、九成民眾贊同武統，武統台灣也是習近平延任和成就歷史功績的最有力做法，但衡量美中實力，這種打嘴砲弊大於利，何苦來哉。

台灣拒統，主張維持現狀，根本原因在中共專制不得台港和海外民心。北京如用反文明的戰爭手段想吞併台灣，甚至主張讓台灣變焦土、留島不留人，殺光台獨不留活口，就顯得太野蠻血腥。即使戰俘還有日內瓦公約保護權利，只因政治主張不同就「殺光」，和六四屠城或波士尼亞等地種族屠殺何異？北京既稱台灣同胞是血緣兄弟，為何允許有人一再宣傳仇恨？

最後，深圳一名婦女近日因車位被長期霸占，與人吵架。婦女自稱是國企領導的夫人，揚言「我家有50台賓利」可用來占車位，引發網民熱議肉搜，揭發她是深圳市振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中的女友。國企紀委馬上介入調查，指張某是離婚單身，事件也炸開鍋。

網民扒這名國企領導年薪37.5萬元人民幣，如何擁250萬至400萬的賓利，還有50輛？後來女友澄清是指她有能力調來50輛。而這棟豪宅價值2500萬至3200萬，憑他的薪水怎麼住得起？

炫富耍特權，當官的家屬狐假虎威常見。問題在習近平說反腐打貪永遠在路上，小小國企幹部就能擁豪宅、名車、女友，讓人看到反貪只是選擇性、階段性的冰山一角。網路時代瞬息萬變，任何小事都可能變大事，中國的特殊性和不可測，諸如鐵鏈女、唐山群毆或習近平延任，似都如此。