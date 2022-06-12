抑通膨希望幻滅 經濟最快Q3衰退

美勞工統計局10日公布，5月消費物價指數 (CPI)上升至8.6%，意外地超過預期的8.3%，徹底粉碎了華爾街的期望：即通膨已經到頂，再往前走，就會穩定和下降。由於期望幻滅，立即引發經濟提早衰退的憂慮，有分析師就說，經濟最快可於今年第三季(Q3)衰退；部分經濟學者更呼籲，聯準會 須更積極壓抑通膨，包括6月中決定升息 時，將利率提高0.75%，而不是0.5%。

「通膨到頂」的期望，是股市和經濟最重要的穩定因素，可是5月CPI比預期上升得更快，徹底擊破到頂的預期；新的現實是，通膨前景不明，沒有路線圖，不知還會上升多少，以5月的升勢估計，6月的CPI很可能上升至9%，而聯準會對通膨可能失控。

今年初以來，市場一直擔心升息會導致經濟衰退；研究普遍認為，衰退要到明年或2024年才會發生，但通膨在4月稍為收歛後，5月又再次上升，因此華爾街認為，衰退會提早到來。美銀首席投資師哈奈特(Michael Hartnett)10日說，如果衰退在今年第三季發生，一點也不奇怪；事實上，6月的CPI，雖然要一個月後才知道，眼前的經濟情況卻顯示，衰退可能已經來臨。

密西根大學10日公布，6月初的消費信心指數，從5月的58.7大幅下跌至50.2，顯示消費信心出現巨大逆轉；消費占美國GDP的70%，消費者一旦減少消費，大事就不妙。美國今年第一季的GDP，已是負增長1.5%，如果第二季又是負增長，連續兩季負增長，就是經濟衰退。

由於5月CPI不降反升，經濟學者呼籲聯準會加大打擊力度。經濟學者埃里安10日說，聯準會打擊通膨的論述再次失信於市場，有必要更積極地打擊通膨，以恢復市場對聯準會的信心。哈佛經濟學者、也是前財長的桑默斯，以及華頓商學院經濟學者西格爾都認為，聯準會的升息步伐已落後於通膨，必須加快，否則將重蹈去年下半年錯過打擊通膨時機的重大錯誤。

聯準會主席鮑爾5月底時稱，聯準會堅決打擊通膨，暗示將進行連串升息，包括6月和7月兩次會議將各升0.5%；但現在CPI進一步加劇，聯準會可能考慮6月升息0.75%。今年3月中，聯準會第一次升息，升幅為0.25%；5月初再升0.5%；如果6月中再升0.75%，那就是空前的「三級跳」，三個月內，升幅達1.5%。

但如此急進的升息，會否導致失控，將經濟壓縮至衰退？鮑爾5月底時仍說，連串0.5%的升息，經濟仍可達至「軟著陸」，即一面將通膨壓制至2%的理想水平，但另一面又不至於將經濟拉低至衰退。但這一軟著陸的理想愈來愈困難，因為導致高通膨的兩大因素都不受聯準會控制，一是烏克蘭戰爭，導致油價和糧價大漲，二是中國的清零防疫政策，導致供應鏈中斷和通膨上升。這兩個因素的難以預測，大有可能使聯準會對通膨的判斷出現偏差。

俄烏戰爭使油價飆升，10日美西油價每桶120元，全美一般無鉛汽油平均零售價4.99元，加州平均價是6.42元，不少加油站每加侖已升至7元，加一次油早已超過100元；10日公布的5月CPI顯示，過去一年，每加侖汽油價漲了48.7%，單是5月就漲了4.1%，真是恐怖。

高通膨會否發展成為滯脹(stagflation)？所謂滯脹或連續惡性通膨，有兩大條件，一是高通膨持續，二是經濟減速(例如失業率高)。經濟學者認為，美國眼前的高通膨，不太可能會發展為滯脹，但在中俄兩大因素無法預測的情況下，不排除有此風險。美國1970年代曾發生滯脹，那時高通膨持續數年，並高達14%，聯準會以升息抑制，利率最高提升至20%，造成嚴重的經濟衰退。但美國現在的經濟基礎仍然穩定，特別是就業強勁，5月增加了39萬份工作，失業率只有3.6%，是半世紀以來最低。只要就業保持穩定，經濟就不致大幅下滑。

通膨繼續上升，對股市的影響最大；道瓊指數10日大跌880點，以科技股為主的那斯達克指數跌414點；史坦普500指數跌116點，以3900點收市，已跌至5月19日的52周最低點3810。有分析師認為，CPI再升，將逼使股市停留在谷底一段時間；未來兩個月，即暑假結束前，股市將難以避免動盪。