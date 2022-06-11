國會暴動調查 聽證會選民無感？

在全美高物價，高油價，高犯罪，高房價，高利率，疫情居高不下，加上拜登總統及民主黨 民調低迷的陰影籠罩下，國會眾院調查2021年1月6日國會遭攻擊事件委員會，由七名民主黨眾議員與兩名共和黨 眾議員組成，9日展開第一場公開聽證會，目的要向全美證明，前總統川普 策畫直接攻擊美國民主制度、違背憲法的「奪權政變」。

這個精心布局「罪在川普」的結論，雖然可如民主黨所願，載入國會紀錄，但能否拯救民主黨期中選舉預期的敗選，乃至杜絕川普捲土重來參選，都是未知數。

委員會副主席共和黨眾議員錢尼表示，委員會要證明，川普計畫與執行推翻選舉結果，最後還召集與煽動暴民，攻擊當天正在驗證各州總統選舉人票的國會；調委會民主黨主席湯普森眾議員則指，將證明國會暴動是「政變未遂」。

調委會成立後約談上千人，調閱數以萬件的通聯紀錄與文件，整理出自2020年11月大選結束後，到翌年1月6日川普本人與核心團隊的互動時序，揭露國會暴亂幕後細節。9日是第一場聽證，未來將還有六場聽證，在期中選舉前提出最後調查報告，但這份報告將不具對川普有實質法律追訴意義。

首場聽證中，調委會用川普的司法部長巴維理錄影證辭，做為開場，做為全美最高階的治安首長，巴維理曾三次告訴川普，沒有任何「大選舞弊，系統性作票的證據」，拒絕為謊言背書後辭職；即使川普女兒伊凡卡也作證「同意巴維理的意見」。這兩人證辭頗具說服力。其他證辭則顯示川普當時認同進攻暴徒高喊「吊死潘斯(副總統)」的口號，施壓副總統潘斯纂奪民意，奪權政變。

調委會刻意把聽證安排在晚上8時，各大電視網(除保守派福斯新聞網外)全程轉播兩小時，這是民主黨精心設計的晚間黃金檔政治劇，一方面要讓最多的國人知道川普違憲奪權真相，更期望能抺黑與川普沾邊的共和黨候選人，拉抬期中選舉前的民主黨低迷選情。

西方民主的優點之一，就是政權在公開透明的過程中和平移轉，美國大選史上從未遇上挑戰大選結果、暴民攻打國會的先例。川普不願相信自己敗選，但在幾個關鍵州都找不出他能接受的敗選理由。當時白宮幕僚長梅杜斯說「拿不出安撫川普的消息」，最後炮製出「大選舞弊」的漫天大謊。

但接下來逐州挑戰質疑計票結果，一直到聯邦最高法院都因為提不出確實舞弊證據而敗訴，有識之士皆無法同流合污而劃清界線，紛紛求去；川普遂與陰謀論者合謀，用各種言論動作煽動底層激進者，攻打國會，直接悍然奪權。

當天各大電視媒體分鏡實況轉播，一方是直播國會內潘斯副總統與眾議院議長波洛西，聯合主持各州總統選舉人團的唱票驗票；另方面是直播川普支持者，在白宮外激情聚會，喧鬧抗議「大選被竊」，川普到場煽動鼓燥，暗示採取實際行動，阻止驗票。

但萬萬沒有想到，短短幾小時不到，兩個現場鏡頭合而為一，成為川普支持者暴民攻打國會驗票的實況直播，全世界都見證這最醜陋的襲擊民主的恐怖一幕，縱有千萬理由，也無法合理化這幕政治暴行。

身為執政黨的民主黨國會，必須要對歷史負責，蒐集當天前後各種人證物證，把這件事情查個水落石出，這是向歷史交代的責任，但在現實政治中，卻並非如此是非黑白分明。

調委會聽證當天公布的路透民調顯示，竟然有超過一半的共和黨人認為，國會暴動是左派抗議人士帶頭掀起，目的是要讓當時川普總統難堪；民調還顯示，58%的共和黨人認為多數示威群眾都是和平、守法的；六成以上的共和黨人認為大選舞弊。調查聽證能否澄清這些誤區，並不寄以希望。

這場聽證雖可以凝聚渙散的民主黨軍心，但能維持多久卻是疑問。共和黨則高掛免戰牌，忽略聽證，置之不理，保守派媒體更不當回事。谷歌最新趨勢數據顯示，關心期中選舉的選民對1月6日暴動之事，不是興趣不大，就是各有既定立場，不會因聽證而改變。

這場聽證與川普的定罪，能否反映在期中選舉的勝負，甚至2024大選，仍是未知數，不過可以確定的是，大家更關心的是就業機會、課稅、控槍政策，民主黨試圖要靠這場事過境遷的聽證，翻轉選民對高油價高通膨的痛苦，怕會是事倍功半，甚至有反效果。