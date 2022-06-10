政治疫情壓倒經濟 美GDP可能超中

今年初以來，北京不斷傳出中共 內鬥的消息，內情雖難以證實，但中共內部出現矛盾清晰易見。例如雖然習近平 一直堅持清零，但國務院衛健委5日發布「防疫九不准」的新規定，顯然要將清零「理性化」，減少極端封控和浪費開支的核酸檢測；又如李克強大動作救經濟，召開「10萬人大會」，還推出33項刺激經濟措施，按照習一言堂的作風，他絕不會讓李克強站上第一線，搶走鋒頭、話事權和辦事權。

中國的經濟發展是觀察內鬥的重要線索，基本上經濟愈減速，反習勢力就愈給力，習的處境也就愈危險，因此救經濟效果特別值得注意；摩根大通和瑞銀5月底分別調低中國今年的GDP增長，分別只有3.7%和3%。國際投資家索羅斯今年1月底已預測中國爆發經濟危機，面臨黨內反對，習近平今秋無法連任；他在5月底的達沃斯世界經濟論壇，再次重申中國的經濟危機，指疫情對中國經濟造成重大衝擊。

中美一直有GDP之爭，華爾街日報4月底爆料，習近平下令，中國今年GDP必須超越美國。鄧小平改革開放以來，高增長一直被視為理所當然，但在習掌權10年後，卻成為一大隱憂。美國今年第一季負增長1.5%，第二季可能又會亮紅燈，因為聯準會 的「GDP追蹤」， 7日時顯示第二季增長下降至0.9%，反映美國的經濟也在減速。美國第一季已負增長1.5%，第二季增長又降至接近零的0.9%，若連續兩季負增長，那就是經濟學家所說的經濟衰退。

不過，世銀和聯準會仍預測，美國今年增長2.5%，高盛預測2.4%，經濟諮商會預測2.3%，5月底公布的國會預算辦公室(CBO)則預測3.1%。聯準會主席鮑爾5月25日表示，聯準會雖全力遏抑通膨，但仍有希望讓經濟軟著陸，即將通膨壓抑至2%，又不至於將經濟壓抑至衰退。

值得注意的是，「彭博經濟」的最新經濟預測顯示，中國今年GDP增長為2%，而美國則是2.8%，中美GDP之爭，將出現40多年來從來未見的情況，即美國今年GDP可能超越中國，這會有什麼重要意義？

一，經濟反習：眼前的救經濟行動，能否在短期內產生效力，將會影響到20大前的內部權鬥；如果第二、三兩季仍不能扭轉經濟下滑之勢，就算習近平仍掌握權力，對習近平20大連任造成不利。

二，鄧小平經濟路線復活：習掌權十年，不但政治上反鄧，例如搞個人崇拜，取消鄧的政治局常委集體決策，取消政治局常委「七上八下」潛規則，取消中共高層「只兩任」的限制；而在經濟上，鄧支持市場化，容許私企發展，自鄧以至江胡，私企迅速發展，成為經濟主力；但習重國企而輕私企，去年更大力打擊科技業，還把矛頭指向「資本家」，推行極左的共同富裕政策。眼前中國的經濟愈惡化，經濟反習的內鬥就激烈，鄧經濟路線將被抬出來，作為反習工具。

三，政治與經濟之爭：1989天安門民運後，以及前蘇聯1991年倒台後，中共最害怕的就是政權崩潰，鄧小平認為，發展經濟可救中共，但習全面反鄧，忘了經濟可救中共的基本方向，為推行他的「中國特色社會主義」，竟然全面打擊和控制大陸最有活力的科技業和房市，導致經濟急速下滑，這簡直就是揮劍自宮。20大前，反習若得勢，必將恢復「經濟凌駕政治」的發展原則。

四，GDP長期走勢：上面所述，主要是中國今年的GDP，但長期GDP會如何發展？習認定「東升西降」，中國注定崛起，美國則注定衰落，因此認定中國GDP必將超美，很可能在2030年左右，就可超越美國。

但這一論調，因為中國的出生率持續下降，已遭到質疑；中國勞動人口將在2032年左右逆轉，即從增加變為減少，勞動人口減少，將直接導致使GDP減少。研究發現，2032年左右，中國的GDP增長將會下降至約2%，這個增長率與美相比，占不到優勢，因為美國長期以來的平均增長率就是約2%。若從人均GDP看，中國更沒有超越美國的可能，因為中國現在的人均GDP，只有美國的六分之一，就算2032年時追至美國的四分之一，仍然遠遠落後。

從長期趨勢來看，2030年左右將是美中經濟競爭的關鍵，如果中國的GDP無法大幅超越美國，未來因為人口、政治等等因素，很可能美國GDP就將開始穩定領先中國，這將是「東升西降」論的反證。