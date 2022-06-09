拜登原油外交碰壁 國際油價漲不停

現在美國的油價 ，已經高到駭人聽聞的程度：加州曼多西諾一間加油站已經掛出了9.45元／加侖的油價，這是美國歷史上最高汽油價格記錄，一加侖的汽油，比一小時基本工資還高，加滿油箱，竟然要超過100美元，美國普通家庭平均每年在汽油上的支出為4800美元，而一年前僅為2800美元，而且油價的上漲似乎沒有止境，據各投資機構的預估，第三季與第四季原油還要繼續看漲。

而油價又推動了其他貨品的價格上漲，整體通貨膨脹對於今年11月迎戰期中選舉的民主黨政府，是最頭痛的問題，緩和油價，現在也列為拜登 施政的最優先，甚至外交政策都要為此而服務，這包括了最近考慮要出訪沙烏地阿拉伯。

川普在剛上任後，把沙烏地作為首個出訪的國家，讓其面子十足，可是拜登在競選期間，就對沙烏地侵害人權，以及支持葉門內戰，非常不滿，已經上任一年半，還沒有訪問沙烏地，象徵美沙兩國關係仍在冷凍庫，並未回暖。

不過據媒體報導，拜登正在考慮前往沙烏地訪問，這是因為沙烏地是最大的原油出口國，為了緩減油價上漲的壓力，拜登不得不「向現實低頭」，而能源安全在經過10年之後，又回到美國地緣政治的重心。

美國十幾年前開始開發頁岩油，逐步擺脫對中東國家的原油依賴，幾年前的產量已經足以完全可以滿足消費，而成為原油淨出口國了，但是為何現在又回頭去求這些中東國家呢？

直接原因是烏克蘭戰爭，美國與歐洲對俄羅斯石油與天然氣的制裁，雖然美國幾乎沒有進口俄國油氣，但是很多國家有，這些國家或者自願、或者被迫接受禁運，就必須要從國際市場上補足來源，國際油價因此上漲，美國雖然是全世界最大的原油生產國，但也不過占全球產量的12%，沒有辦法影響全球油價，美國國內油價因此受到牽連，跟著大漲。

間接原因則是供需失衡，疫情期間原油需求暴跌，導致石油公司停產或減產，雖然現在需求已接近疫情前的水準，拜登政府一直在敦促石油公司增產，但是業者擔心經濟景氣再度惡化，謹慎投資，可能需要一年或兩年的時間才能大幅增加供應。

業者同時要求拜登政府開放聯邦擁有的土地與墨西哥灣，以供鑽探之用，或是同意興建油管，讓加拿大的原油可以往南輸送，但都會碰到環保的紅線，而且直接牴觸拜登政府清潔能源政策，更重要的是，緩不濟急，最快也要幾個月，甚至幾年以上的時間，但拜登現在等不了這麼久，馬上就要期中選舉了。

美國目前戰略儲油還有六億桶，拜登宣布自5月起的半年內，每天要釋出戰略存油100萬桶，希望平抑油價，但是比起美國每日消耗量來說，僅占5%，是杯水車薪，根本無濟於事

既然美國自身無力影響國際油價，央求國際增產，成了唯一的方法，目前除了沙烏地之外，另外幾個原油輸出大國，都是美國的對頭，俄羅斯現在是制裁的對象，委內瑞拉是早先制裁的對象，而伊朗 是更早以前制裁的對象。

對委內瑞拉，拜登政府拉下臉來，3月時曾經派人去交涉，希望在保持尊嚴的情況下，逐步解除對馬杜洛政府的制裁，初步有些成效，在美國同意之下，一家義大利公司與一家西班牙公司，自7月開始，可以運送委內瑞拉的石油到歐洲，以填補俄羅斯原油的缺口，但這不是解禁，而是以原油抵銷債務，不代表委內瑞拉已經可以自由在國際市場賣油。

至於伊朗，如果能夠完全解除制裁，伊朗手邊的一億桶原油，可以隨時進入國際市場，每天還可以增供50萬桶原油，但這需要與伊朗恢復核協議，以色列與沙烏地對此仍然強烈反對，要取消對伊朗革命衛隊的制裁，也會讓美國國內不滿，談判已經進行了好一陣子，目前看不到進展。

目前要壓低油價，除了央求沙烏地增產之外，似乎沒有更好的辦法，可是國內民主黨的左派強烈反對拜登訪問，他們認為這意味著是為現實妥協，犧牲人權標準，最新消息是，拜登訪問沙烏地的計畫又往後延，看起來是遙遙無期了。

美國總統雖然權力極大，無所不能，但是真要對抗市場的力量，卻處處碰壁，束手無策，油價看來真是拜登期中選舉的致命傷了。