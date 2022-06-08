馬斯克涉足軍備 和中國亦敵亦友

一流人才在民間企業，二、三流人才在政府。美國這種趨勢更明顯，特斯拉 創辦人馬斯克 (Elon Musk)就是典型案例。馬斯克最近頻出招，先是想收購推特(Twitter)，日昨發推文說看到美國經濟最糟時刻，特斯拉將裁員一成，並要求員工每周回辦公室上班40小時；他推崇中國再生能源發電、電動車都領先美國，非常「政治不正確」，拜登政府不喜歡馬斯克，中國也不感激他。

馬斯克在「馬粉」眼中是奇人神人。他早年參與創辦PayPal，賣給eBay賺得第一桶金後，續創辦特斯拉，如今是全球電動車盟主；然後創辦SpaceX，已在低太空 部署逾2200顆衛星，開通星鏈(Starlink)無線網路服務，最終將部署1.2萬顆衛星，提供全球無線上網。SpaceX的獵鷹重複使用火箭，實現低成本上太空，開啟太空旅行先河，將來探險殖民火星。他還有Boring、Neuralink等發展真空軌道快速列車和人機介面等科技公司。

SpaceX已和太空總署(NASA)簽約，官民合作。俄烏戰爭開打後，馬斯克啟動星鏈給烏克蘭軍民無線網路聯接，讓烏軍接收情報打擊俄軍。馬斯克和美國政府的科技、軍事合作深化，潛力無窮。

中國有人指「星鏈野蠻擴張和軍事化應用」，提醒中方警惕。馬斯克出席年初軍事論壇曾表示，戰鬥機時代已結束，無人機時代來到，「F-35也不是無人機的對手」。馬斯克的企業已著手研發無人機、無人坦克，可能成為新型軍火商，幫助美國對中國競爭。

馬斯克的SpaceX火箭能重複使用，返回地面或海上船塢平台，展示美國民間科技潛力。星鏈可大幅增強美軍寬頻通信和精確導航，幫美國搶占有限的低軌和頻譜資源，增強美國全天候無縫對全球監視偵察和太空感知能力，增強太空攻防體系。而星鏈衛星若升格第二代技術，將擴充至3萬顆，其威力讓中國如坐針氈。

馬斯克在上海開設特斯拉超級工廠，年產量已達48萬輛，準備再開第二工廠，將來產量達100萬輛。他頻頻誇讚中共執政能力，但中共未必感激他；他誇讚中國員工住工廠勤奮加班拚搏精神，想給美、德工廠員工效法，可是2020年特斯拉在中國頻傳煞車失靈，黨媒群起而攻。

不少中國人把馬斯克捧為偶像，認為他絕頂聰明，但也有人認為他投機，只看到商業利益，利用中國勤奮的勞工，要輾壓中國各電動車品牌，搶占中國龐大市場。

從馬斯克旗下企業發展看，最終他會成中國勁敵，並和美國政府合作，成為中國軍事、經濟發展的多方面對手，甚至剋星。川普總統任內成立太空軍，迄今建制僅5000餘人，涵括美國高科技人才，一直很神秘，它與SpaceX關係如何，背後就是主權國家和美中兩國的角力競爭。因此，大陸有人倡議，中美如開戰，第一件事應擊落星鏈數萬顆衛星，顯示對馬斯克的既愛又恨又怕情結。

馬斯克在網路時代領導風騷，多次當選「時代」年度風雲和世界百大具影響力人物。他的推特有8100餘萬粉絲，川普被推特封殺，他為其鳴不平，宣稱要收購推特，現在又說不買了。小馬利用平台優勢嗆民主黨、公開批評拜登政府，也把特斯拉總部和住所都從加州遷住德州，打臉民主黨，公開挺共和黨。

不喜歡馬斯克的人，批評他不僅用網路發言炒作特斯拉股價，被證管會罰款，也讓推特股價大起大落。近月特斯拉股價大跌，馬斯克身價從年初曾超越3000億元，登上世界首富，近數月股價大跌，加上收購推特反覆的損失，馬斯克的身價縮水近三分之一，但仍逾2000億元，雄踞首富寶座。無可否認，他是網路時代擅於操作輿情，也是創業引領風潮的能手，屬天才型企業家。如果他不是南非出生，將來可能競選美國總統。

馬斯克開創太空商業旅行，領先世界，他的企業軍工化，和政府官民結合，可能讓美國在美中太空科技和軍備競賽中如虎添翼。中國指控SpaceX星鏈衛星2021年兩次危險接近中國空間站，不得不緊急採取避碰措施，危害太空安全，對他的企業具備軍事潛能提防愈來愈深。

一旦台海有戰事，馬斯克在中國擁龐大企業，他要像支援烏克蘭一樣，站在美國和自由民主一邊，抑或選擇商業利益，避免特斯拉被中共沒收，失去廣大中國市場。馬斯克的企業反映美中不同體制，對美中科技、軍事、太空和經濟競爭，都可能扮舉足輕重角色。