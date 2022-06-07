拜登下大棋 也成失言反覆的總統

川普總統執政時天天發推特，也經常失言，需要白宮發言人或相關部長澄清，釐清政策方向，繼任的拜登 總統重蹈覆轍，也成為頻頻失言、幕僚常須出面滅火的總統。

中國凡事流行用「下一盤大棋」看問題。去年中國大面積停電、今年上海封城、工廠停工、港口半封鎖，全球供應鏈斷裂，都被形容成習近平在下一盤大棋，要讓美國嘗受進口貨失調，助長美國通貨膨脹。這種唯韜略或陰謀論的觀點，也常被移植到拜登等領導人身上。

拜登上月23日訪日本時表示，美國對保衛台灣安全有承諾，如果中國對台動武，美國將軍事介入，他把中國入侵台灣與俄軍入侵烏克蘭 相提並論。但白宮立即澄清，美國對台政策並未改變；拜登返華府後也強調同樣說法。

而美國國務院網站把「台灣是中國的一部分」「不支持台灣獨立」字眼刪除，引發外界聯想後，過幾天，又恢復「不支持台灣獨立」表述，但仍刪除「台灣是中國的一部分」。這些反覆，美中是否曾私下折衝，看來拜登政府果然在下一盤大棋。

全球兩年多疫情近尾聲，卻因烏克蘭戰爭、美中俄歐各方角力，正出現數十年來最大的洗牌。領導人發言反映其政策思路，對年屆80、言談緩慢，常公開失言的拜登更是考驗，他上周訪南韓就把尹錫悅叫成文在寅，外交極為失禮。

拜登脫口而出說，中共如武力犯台，美軍將介入，被認為踩過北京紅線，變相鼓勵台獨，但是否屬失言，依然見仁見智。拜登說法也反映美國兩黨領導層的思路，增加北京動武顧忌，也顯示美國看待在台灣戰略利益，遠比烏克蘭重要。即使有人譏諷拜登老番顛，但話說出再澄清，和國務院網站刪文再恢復一樣，多少顯示美國從戰略模糊走向清晰，其原因和效果，你懂的！

俄烏戰爭被中共黨媒指是美國挑撥拱火的陰謀，目的在實現北約東擴，並藉機拖垮普亭，使俄羅斯 在世界地圖上消失。因為烏克蘭無論戰敗或戰勝，都更投效美歐陣營，成為親西方國家，永久牽制俄羅斯。而俄羅斯如崩潰，美國不但減少一個重要戰略對手，將可把資源全部投注對付中國；俄國如分裂成多個小共和國，可能出現多個親西方政權，甚至加入北約，中國西部、北部立即被合圍，更陷入孤立，才是美國的世紀大棋。

這種推論或能解釋，何以習近平當局宣示中俄互信不封頂、合作無上限，沒有終點站，只有加油站，迄今對俄烏戰爭態度曖昧，須提防俄羅斯崩潰的骨牌效應。

自詡在參院有40多年外交事務經驗的拜登，有些做法讓人疑惑。譬如他31日投書紐約時報，憤慨普亭做法，卻強調不尋求北約和俄羅斯直接交戰，不想造成俄羅斯痛苦而拖延戰爭、不想促使普亭下台、不施壓烏克蘭割讓領土以求和，但美國和北約許多做法，卻步步升高與俄直接交戰的風險。

拜登的策略把原來仍有「親美排中」傾向的俄羅斯，逼成中國的盟友，拜登長遠看變成中共的救星，但現在又像在示好俄羅斯和普亭，讓人聯想川普任內隱現的「聯俄制中」策略。對照拜登再三宣示不出兵烏克蘭，限制援烏長程武器、約束烏軍不攻擊俄本土，這麼「體貼」敵手，到底打什麼主意？

馬立波亞速鋼鐵廠數千名烏軍投降前，美國參謀首長聯席會主席密利上將，主動和俄羅斯防長通話，其中有什麼交易？難道真有西方高級軍官直接參與烏克蘭軍隊作戰？或只是防範三次世界大戰的安全對話機制？

拜登為挽救民主黨期中選舉頹勢，對中國再出牌。6月21日起祭出新疆棉織品、太陽能板等進口，須提交非產自關押維吾爾族人的證明，但又考慮取消部分中國貨關稅，以降低通膨。對中國既打臉又施惠，流露自相矛盾。

美國領導140多國制裁俄羅斯，導致全球油價高漲、拖累經濟，世界糧食危機迫在眉睫，美國擺脫中國製造更遙遙無期，今秋通膨可能更高。拜登施政策略流露焦慮、舉棋不定，共和黨則虎視眈眈，2024年白宮易主機會愈來愈高。

一旦共和黨再執政，中俄政策可能比民主黨更強硬，會成習近平延任成功後的新夢魘。美中俄關係和世界局勢，未來幾年很難太平無事；拜登的失言和反覆，正預示美國和世局更複雜艱難。