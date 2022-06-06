精品業的口紅效應 不受衰退影響？

口紅效應常被視為美容界的領先經濟指標，按照這個概念是：在經濟衰退和其他慘淡時期，女性對支出往往精打細算，在不超出預算前提下紓解生活壓力，而口紅正符合要求。

雖然口紅效應不是傳統經濟學的正軌，但全球市場研究公司NPD Group的最新數據發現，今年第一季口紅和其他唇彩的銷售額較去年同期增加48%，是其他美容類產品的兩倍多，因為口紅可塑性高，「它簡單便利，不像眼妝需要時間塗抹，它可以立即改變容貌，不像其他任何東西。只需在嘴唇上輕輕一抹，整個臉就會時尚起來。」

除了口紅之外，直到2008/2009年經濟大衰退前，傳統觀點都認為有錢的消費者比較不會受到經濟衰退的影響，這個假設是當物價上漲和經濟衰退時，他們更高的收入和財富水平可供提供庇護。但在上次經濟衰退期間，這個假設被打破了，精品消費者像其他人一樣感受到壓力並做出反應。

在過去20年裡，精品業曾經歷過六次衝擊：2000-2001年的網路泡沫、2007-2009年的全球金融危機、2013-2014年的中國反腐運動、2018年的中美貿易戰、2020年新冠疫情 ，還有2021年的中國共同繁榮宣言。

現在新一波的經濟衝擊正在醞釀，迎合高收入者的精品業者，應該再次為艱困前景做好準備。

根據德勤最新的消費者追蹤研究結果，這波通貨膨漲讓每個人都有感，在有關財務幸福感的統計方面，高收入者與低收入 者的數字是一致的。德勤的研究發現，三分之一的高收入者擔心卡債水平，四成表示他們正在延後採購汽車和沙發等大宗商品，他們認為商家以高價賺取暴利，因而降低了某些類別的消費意願，如服裝、旅遊和個人護理。

當消費者不再將通貨膨漲歸咎於疫情、供應鏈和烏克蘭戰爭時，會將憤怒轉向調高價格的企業，這使得精品業者特別容易受到攻擊。

在疫情期間，包括路易威登、愛馬仕、古馳、香奈兒、寶格麗和迪奧在內的許多精品，都非常明顯地調高了售價。到目前為止，這些品牌的銷售額尚未受到重創，但精品消費者可能正在接近一個消費臨界點；如果價格變得更高，他們可能負擔不起，也不再有意願消費。

這種消費認知的轉變將會是精品業的最大致命傷，如果消費者認為商家定價不公平，即使他們仍有能力支付更高的價格，高收入消費者也不願購買。因為消費者已在心中認定了各種產品在一定水平的價格，當售價高於可接受的範圍時，他們會進行精算，以確定是否要付款買單、轉向成本更低的替代品，或完全放棄購買。

對於高收入消費者來說，吸引品牌的不是財務成本，而是消費者的認知轉換成本，精品消費是所有可自由支配支出中最不受限的，當消費者的認知開始出現轉變，精品品牌將面臨風險，因為即使是有錢人，也會另外找到更接近心目中合理的新價格或新產品。

不過，精品業者可能還不需要太過擔心，美國消費者物價指數 （CPI）雖然接近40年高點，但其升勢已開始出現緩和，經濟學者們大多預期來勢洶洶的通膨浪潮已經見頂；而且這股趨勢也獲得聯準會（Fed）最看重的核心個人消費支出（PCE）指數成長率的證明。

這雖是西方精品界的好消息，但中國因為疫情封城而停工，卻引起一些擔憂。中國為應對新冠疫情激增，採取的嚴格限制措施，關閉了不少精品店，並將打算運往世界各地的商品滯留在中國港口。

但精品業者並不氣餒，失之東隅，收之桑榆，精品業者Ferragamo就表示，美國和歐洲的需求會抵消這些損失。根據美國商銀數據，2021年美國的精品支出比新冠疫情之前的2019年高出47%，而珠寶支出則高出40%。在2022年的相關統計中，高收入消費者的精品消費支出成長最為強勁，同比增加26%；低收入者則下降了5%。

而且根據以往精品業在承受經濟風暴的衝擊後，重新回到原點的復甦能力來看，反彈時程一次比一次短，衝擊也變得越來越不明顯，只要通貨膨漲緩和下來，這種模式將維持不變，歷史會證明，中國與疫情相關的限制不太可能破壞精品需求，只是改變了有錢人的消費時機。