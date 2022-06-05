從五四到六四 從陳獨秀到習近平

上海封城超過兩個月，本月1日終於解封，但第二天發現7起確診病例，部分社區又被封控，至少200萬人再次被禁止出戶。上海解封，習政府立即宣布抗疫勝利，但名義上獲得自由的2500萬人，卻必須核酸檢測 呈陰性，才能搭地鐵和巴士，才能進商店和餐廳。解封之後的現實，仍是不斷的大規模核檢、隔離和分區封控。

超過兩個月的上海封城，令民眾付出沉重代價，行動自由被剝奪，甚至斷糧斷藥，生命受威脅；不少人逃出上海，外國人更外逃一空。這種情況充分暴露中共 的本質：政府本就無權將人禁足，卻赤裸裸地濫用權力，強行禁錮數億人。人們不斷被迫接受檢測，排隊可能達4個半小時，真正檢測的，不是陽性和陰性，而是人們的血性和奴性。難怪觀察家認為，清零政策大大加強習政府控制民眾的權力。

5月15日，北京大學的學生宿舍被封控，學生面對校方，直接集體抗爭，還動手拆去圍牆；大家害怕北京像上海一樣被封控，為自己的權利而抗爭，不自由毋寧死。除了北大，位於海淀區的法政大學和北師大，也分別在23日和24日爆發抗議和遊行，學生反對封控和禁足，要求離校，返家上網課。由於時近六四 ，極為敏感，各校不敢怠慢，立即疏導學生，將可能發生的抗爭活動消滅於萌芽階段。

相對於清華，北大較有自由氣息；北大以100年前的「五四」為榮，年年舉辦五四青年節，今年央視還播出以「肩負時代使命」為題的慶祝節目，北大學生上月15日的拆牆抗爭與1919年的「五四運動」可謂一脈相承。

「五四運動」是「新文化運動」的一部分，新文化運動內容廣泛，包括新舊文化、新舊文學、白話文與文言文等之爭，並不只限於五四的社會和政治運動。開始於1917年的新文化運動，就是以提倡「民主」與「科學」作起點；作為新文化運動發端地的北大，當年就有兩派思想，一是由胡適代表的自由主義，二是中共主要創黨人陳獨秀和李大釗代表的馬克思主義。

兩派互爭短長，1919年五四運動後，陳獨秀和李大釗走向政治運動，並於1921年建立中國共產黨；中共在1920年末「武裝起義」，在抗戰時期擴大勢力，最後在內戰時期崛起，擊敗國民黨，奪得政權。自由主義則在1940年代中共興起後，被趕出中國大陸。

中國大陸被馬克思主義占據，只是歷史的偶然，若當年自由主義擊敗馬克思主義，中國大地的歷史進程就會改寫。陳獨秀1917年辦「新青年」，一開始就提出民主和科學為新文化的重點，只是他後來投向馬克思主義。不過，據史學家余英時的研究，陳獨秀的晚年筆記顯示，他已從馬克思主義回歸自由主義，承認當年走上馬克思主義的錯誤。中共創黨人思想回歸民主自由，應是一件大事，但陳獨秀1927年已被中共開除黨籍，所以他的思想就一直不受注意。

1949年後，中共奉行馬列毛思想，實行社會主義路線和一黨專制，站在民主自由的對立面，也從此注定中共與西方的對抗。1989年爆發的「六四民運」，學生以「反官倒」開始，但不久發展至爭取民主自由，其精神可謂與新文化運動和五四運動一脈相承。

習近平2012年上台，認定中共的實力已足以與美國對抗，所以放棄鄧小平的韜光養晦，不再掩藏實力，大舉向外擴張，以及向內加強控制，高舉黨權，誤信中共領導的政府實力強大，戰無不勝，內外披靡，所以才會有戰狼外交，以及對內空前控制的清零政策。

對於民主自由，習近平更認為，美國的民主不是真民主；去年12月，拜登在華府召開民主峰會，全球110個國家參加，人民日報大篇幅猛批美國民主不是真民主，只有中共的社會主義民主，才是真民主。其實「民主」有確實含義，不是顛倒黑白，就可改變意義的；一個隨意剝奪數億人自由、將人禁足在家的政府，怎可能是真民主？

今年五四和六四，剛好遇上了世紀疫情；習近平的清零政策，不只是防疫政策，更是政治控制政策，它利用大規模的核酸檢測、大規模的隔離、以及極端的封城策略，空前地擴大政府的權力，剝奪人民行動自由，赤裸裸地暴露中共極權統治的本質。這種極權統治與民主自由站在對立面，注定成為人民反對的對象。