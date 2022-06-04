通膨怪獸出現 選舉年要怪誰

拜登 政府本周終於承認錯估通貨通膨漲的嚴重，財政部長葉倫在受訪時認了去年對通膨預判是錯誤的，但她說拜登總統已經把平抑物價當成當務之急，支持聯準會 壓低通膨的措施。然而讓各界擔心的是，拜登總統與民主黨在左傾路線帶領下，為了選舉，孤注一擲，反而在干擾聯準會打壓通膨的作為。

先看這幾天連串民調：25%的美國人考慮推遲退休，近60%認為通膨破壞自己儲蓄計畫，開始改變消費習慣：42%的人到超市購物改買平價品牌，零食零嘴能不買就不買；45%以人不再出外用餐或是挑便宜的吃；80%的人正在改變食衣住行育樂的花費，能省則省。

目前民調顯示，60%的人認為拜登總統要為通貨膨脹負責，僅有31%的人怪罪俄羅斯，拜登總統深知通膨高漲的民怨，對民主黨候選人不利，必須要出手。

財長葉倫首先出場，在CNN訪談中，先承認當初對通膨發展研判有錯，但她辯稱是當時未能預見的衝擊，包括「俄羅斯入侵烏克蘭，乃至最近中國的防疫封鎖」，她並說，拜登總統已把通膨做為主要重點，「堅信並支持聯準會採取必要措施(來打通膨)的獨立性」。

拜登總統接著在華爾街日報投書稱「解決通膨是首要經濟任務」，並在白宮首次會見他提名續任的聯準會主席鮑爾 與財長葉倫。看來是拜登關心高漲的物價、油價，但實則為甩鍋，推卸責任。

拜登在白宮會見鮑爾後表示，「保證聯準會的獨立性不會受到政治干預，將給予鮑爾空間來對抗通膨」。聯準會法定職責就是要保證通膨率要維持在2%，用利率等手段調控。鮑爾第一任是川普提名任命，拜登總統今年初提名他續任。

批評拜登的人指出，去年夏天通膨伊始，的確來自疫後解封的經濟復甦、需求強勁有關，但政府竟然看不出供應鏈脫序的大局勢，更何況拜登政府一上任就力推通過上兆元的第三筆疫情紓困金、以及基礎建設的巨額經費，全然不顧前任川普政府已通過兩筆紓困金，已對升高通膨埋下伏筆。

財長葉倫是聯準會主席鮑爾的前任，難道不知危機重重？但去年葉倫多次在國會作證時，為拜登經濟政策護航，公然辯稱拜登政策縱有通膨隱憂，也是「暫時的」(transitory)，當時各界均信其所言，而今一發不可收拾，遂成41年來最嚴重的通膨危機，輪到她的後任鮑爾來收拾白宮造成的爛攤子。

鮑爾被拜登叫到白宮，有苦難言，他很清楚通膨與民主黨政策分不開，聯準會可能收拾不了通膨怪獸，只有在年底期中選舉時代人背鍋。

現在情況很明顯，要整治通膨怪獸，唯一藥方就是先來一場玉石俱焚的經濟衰退。有如當年聯準會主席伏克爾拉高短期銀行利率近20%，導致失業率高達11%，引發經濟大衰退後，才能降伏通膨。

鮑爾上次宣布加息兩碼，市場並不滿意，股市大跌，批評他出手力道不足，下次利率非得要提高三碼，才能符合市場預期心理。這個過程極為殘酷痛苦，執政的民主黨，恐怕要在期中選舉時付出重大政治代價。

各方都看出鮑爾被套進的陷阱。一方面他在調高多少利率間斟酌，但另一方面擔心，拜登政府如再推動新一波有傷經濟的左傾政策(例如增稅)，都會進一步催高通膨，削弱聯準會增息之舉。這種兩難，即使伏克爾再世，恐怕也束手無策，何況今日局勢(疫情、戰爭、供應鏈)，比1980年代更複雜多上千百倍。

華爾街日報社論指出，拜登總統一上任，就被民主黨激進路線挾持，提出大政府大支出的宏觀經濟政策，完全忽略供應面與法令管制造成的企業發展瓶頸，更忽略無論是銀行或是人民手上過多的遊資可能帶來的通膨威脅。

這種繼續推動左傾路線政策的擔憂並非毫無憑據。拜登政府去年還在全力推動「重建美好未來法案」(BBB)，要在經濟體系注入5兆元的政府支出，幸虧被參議院跨黨派議員杯葛，才被擋下。

最新一起就是拜登政府一筆勾消58億元，史上最大規模的學生貸款，56萬已畢業就業的學生受惠，全體納稅人埋單，而民主黨期中選舉成功買票56萬張。

拜登政府為了選舉，恐怕還要出檯其他綁住年輕族群選票與其他特定選民的政策，若再進一步讓通膨惡化，拜登可以推得一乾二淨，因為他已經給聯準會足夠的獨立空間，責任在聯準會與鮑爾。