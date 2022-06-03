德日重整軍備 警惕其未來方向

美國在歐洲與亞洲各有一個盟國，是華府維持霸權不可或缺的夥伴，但反諷的是在二次大戰時，它們曾經侵略鄰國，成為霸權，後來都成為美國的手下敗將，戰後致力於經濟復興，現在都到了羽翼漸豐，逐步要扮演更大角色的時候。

在歐洲是德國 ，在亞洲則是日本 ，兩國最近不約而同都把國防預算 調高至GDP的2%，德國是受俄羅斯入侵烏克蘭的刺激，在戰爭爆發三天後，德國總理蕭茲就宣布將增設1000億歐元的國防基金，承諾將把國內生產總值的2%，用於國防開支，蕭茲當時表示，俄烏衝突是「歐洲歷史上的轉捩點，它創造了一個新的現實，而這個新的現實需要一個明確的回應」。

而日本則是因為中國的崛起，擔心因為歷史問題與領土主權爭議，日本會首當其衝，日本自民黨安全保障調查會在4月21日通過了修改《國家安全保障戰略》等三份文件的建議，準備在未來五年內將防衛費占GDP的比率提高至2%，值得注意的是，日方在文件中聲稱，增加軍事預算的原因，在於「鄰國軍事能力的不斷提升，已經對日本形成了重大威脅」。

二戰結束以來，德國在安全政策和國防預算上一直保持著十分克制的態度，兩德統一後，德國外部安全威脅大幅減弱，國內和平主義抬頭，致使德國聯邦國防軍兵力從1990年的約50萬人，縮減至當前的約18萬人，國防預算也從1990年占GDP的2.52%的水準逐漸減少至2016年的1.15%。

無獨有爾的，二戰後，在美軍占領下，日本1947年實施和平憲法，憲法第九條規定，日本永遠放棄發動戰爭、武力威脅或以武力作為解決國際爭端的手段，至今和平主義的勢力仍然很強大，前首相安倍晉三在任時，幾度想推動修憲都告失敗。

德國與美國的關係在最近幾年來相當緊張，主要由於不滿德國在北約中所盡的義務太少，川普執政時曾多次指責德國國防預算未達到北約防務支出標準，要求其提升至GDP的2%，並屢次以撤軍作為威脅。這也讓德國私下開始與法國共同籌畫一個沒有美軍的歐洲安全體系，其中俄羅斯的合作不可或缺，因此在2014年之後的烏克蘭問題上，法德所抱持的態度是調停妥協，而非支持烏克蘭與俄羅斯對抗。

但是德國這次增設1000億歐元的特別基金，顯然超出了援助烏克蘭的需求，更多是致力於德軍裝備的更新，包括歐洲戰機、新式重型運輸直升機、新型護衛艦等，還有部分項目是與其他國家共同開發，包括新型火砲、潛艇、未來空戰系統等。德國做出此「歷史性的轉變」速度之快、幅度之大，引起德國周邊國家的警覺和不安，也會懷疑德國的戰略企圖。

而同樣的，日本近日的政治動向也值得注意，前首相安倍去年年底在對台灣視訊演說時表示：「台灣有事就是日本有事，更是日美同盟有事」，雖然引發大陸不滿，還召見駐北京大使強烈的抗議，但這是有強烈民意支持的。日本經濟新聞5月30日公布最新民調顯示，有超過九成的日本受訪者認為，日本有必要為「台灣有事」做準備，僅有4％受訪者認為不需要。

德美關係的緊張，起因歐洲承平日久，俄羅斯又一直積弱，德國過去一直不認為北約有甚麼重要，直到這次俄烏戰爭；但是日美關係則不同，這20年來，中國的力量與日俱增，日本仰賴美國為靠山，兩國關係一直非常密切。

近日拜登訪日與岸田舉行高峰會時，據傳兩人有共識，將啟動修改安保新指針，把「台海有事，就是日本有事」的概念放入，啟動日本協助美國介入台海衝突的法律依據。

至於修改和平憲法，則要等今年7月參院大選之後，如果自民黨與其他支持修憲的政黨席次能夠超過三分之二，修憲進程可能會加速，首相岸田文雄已經公開表態，要推進憲法修改，把自衛隊寫入憲法第九條，從而實現「普通國家化」的目標。

美國其實也很願意看到日本的正常化，甚至私下鼓勵其修憲，其他印太國家則擔心美國正在「縱放」(unleashed)日本，目的在牽制中國，也讓美國在印太多了一個可靠的幫手。

德國與日本近日重整軍備，美國是非常歡迎的，這會讓分別在歐洲與亞洲的聯盟更加鞏固，但是對曾經嘗到他們侵略苦果的鄰國來說，則還是要謹慎警惕的。