烏克蘭戰爭引發全球糧荒與政治動盪

「歐洲糧倉」烏克蘭 的糧食出口持續受阻，聯合國警告恐有百萬人死於飢荒，各地政治動盪也日益增加，然而俄羅斯卻以此為敲詐手段，要求西方解除制裁，目前反俄聯盟出現分裂，法、德希望與俄羅斯磋商出一個妥協方案，但恐怕事與願違。

俄羅斯除了加強在烏東地區的攻勢之外，同時也持續封鎖烏國僅剩的黑海港口敖德薩，俄羅斯和烏克蘭在敖德薩港外皆布有水雷，阻礙彼此船隻進出，也讓敖德薩無法和黑海互通。

烏克蘭農作物出口運輸已經停滯超過3個月，將近2500萬噸糧食被困在倉庫和貨櫃中，全球糧食危機恐怕會更加嚴重，供應短缺也讓高度仰賴糧食進口的非洲、中東和亞洲的國家政治動盪，情勢急遽升溫。

烏克蘭是全球最大葵花籽油出口國、第4大玉米出口國和第5大小麥出口國。烏克蘭農業部表示，黑海封鎖讓1400萬噸玉米、700萬噸小麥和300萬噸葵花籽無法進入市場。

聯合國下屬機構世界糧食計畫署（World Food Program）警告，如果烏克蘭糧食無法進入市場，在接下來10到12個月內，全球將面臨嚴重供應問題，恐有百萬人因飢荒死亡，「那會是人間煉獄」。

西方國家正在商討如何嘗試突破俄羅斯的黑海封鎖，將糧食運出烏克蘭。土耳其與義大利都在嘗試與俄羅斯、烏克蘭進行協商，上月31日的歐盟峰會也承諾會加大努力，以求在未來三個月找到運出數百萬噸糧食的替代路線，並幫助烏克蘭騰出倉庫以存放將要收割的糧食，但是最新的外交交涉，來自法國與德國元首，在5月28日以視訊方式，與普亭 會商。

法國總統馬克宏與德國總理蕭茲向普亭強調，敖德薩的封鎖迫切要解除，應該與聯合國合作，使烏克蘭的糧食能夠通過黑海出口，雖然法德是為避免全球糧食危機，但此舉因為涉及解除俄羅斯制裁，引發部分國家不滿，抨擊德法腦死。

普亭回應，糧荒的真正原因在於西方國家施加的反俄制裁，俄羅斯準備好為糧食出口方案作出貢獻，包括開放黑海運輸人道主義通道，並增加俄羅斯化肥和農產品的供應，但前提是西方需要解除相關制裁。

普亭說的沒錯，除了烏克蘭農作物運不出去，另一方面，肥料供給不足，也是引發糧食危機的關鍵。俄羅斯是全球最大肥料出口國，占全球供應量15%，與盟國白俄羅斯 加起來占全球鉀肥供應四成，由於西方實施制裁，無法出口，糧食生產國因缺乏肥料而無法生產，最明顯的例子就是巴西，智利也面臨類似窘境。

在糧食危機情況之下，各國都在守護自己的糧食安全，例如全球第二大小麥生產國印度，原本承諾要輸出，卻因遭遇熱浪導致小麥減產，遂於5月14日宣布出口禁令；全球最大的小麥生產國和消費國的中國，則是受洪災影響作物歉收，現在也準備從國外進口小麥，讓情況雪上加霜。

自從烏克蘭戰爭爆發以來，戰火波及產區，以及西方經濟制裁俄羅斯，使得能源與糧食雙雙暴漲，這兩項是民生必需品，對於仰賴能源與糧食進口的國家，是致命的衝擊，在經濟已發達國家，60個國家由油價帶動的通膨率超過5%，而大多數開發中國家，糧價帶動的通膨率，則達7%。

對政治制度上軌道的已發達國家，往往就反映在選舉中，法國與澳洲，都是以購買力與通貨膨脹決勝負，而美國年底期中選舉應該也不例外，而在政治制度不上軌道的國家，民眾的怨氣就藉街頭抗議，甚至暴力革命展現出來。

獨裁國家往往經由補貼糧價與油價的方式，贏取人民的好感，換取對其獨裁統治的默許，但是國際糧價與油價一旦飆漲，這些國家沒錢繼續補貼，人民的怒氣也隨之被撩起，這就是11年前阿拉伯之春革命的教訓；目前糧食價格高漲，首當其衝的就是仰賴烏克蘭糧食出口的北非、中東、東南亞等國家，而近日南亞的斯里蘭卡、巴基斯坦等國政治動盪，根源就在此。

目前就糧食問題，雙方各說各話，烏克蘭和西方國家指責，俄羅斯封鎖黑海港口，不讓糧食出口，是在敲詐全世界；俄羅斯則喊出條件，稱只要西方解除對俄羅斯和白俄羅斯的相關制裁，就願意打開水道，讓船隻進入載運糧食。不過除非烏克蘭戰局能夠停火和談，否則全球糧荒的問題一時半刻將難以解決。