艱難的疫後歲月 美國多病齊發

美國兩年多的疫情 終於見曙光，大家樂觀期待生活恢復常態之際，沒想到濫殺和槍枝暴力頻傳、油價狂飆、供應鏈斷裂，物價騰飛，加上兩黨左右拉鋸分裂，墮胎和擁槍權爭議空前，讓民眾飽嘗生活不確定感。專家說，通膨可能明年底才會改善。民眾須忍受高物價，比2008年金融危機時還糟，我們正經歷美國40年來最艱苦的歲月。

好消息是，就業容易，企業紛紛調薪，加州等地最低時薪調漲至15元，但調漲的薪水抵不過物價上漲。專家估計，中產家庭每月至少額外支出逾300元，通勤族汽油費每月激增數十至上百元；中低收入或靠退休金和儲蓄金過日子的耆老都須看緊荷包，美國低物價時代已一去不復返，讓很多人的美國夢變成噩夢。

在百物騰飛、俄烏戰爭前景不定、人心惶惶之際，德州小鎮24日發生18歲青年濫殺，造成19位無辜兒童和兩位成人罹難，震驚世界。正如「紐約時報」專欄作家Roxane Gay描述，這19位孩子的父母當天早上將孩子喊醒，幫他們刷牙、做早餐，牽著孩子的小手送他們上學，親吻他們臉頰道別時，永遠沒想到下午會看到自己孩子躺臥血泊中，永遠離開這個世界！

從電視畫面看到一張張可愛的臉龐，學校前堆積如山的悼念鮮花、氣球和蠟燭，很多人不自覺跟著流淚。孩子們犯了什麼錯，竟遭此橫禍？美國還算什麼文明國家？中共黨媒和大陸自媒體趁機嘲笑美國，無法保護人民，還談什麼人權。

「禁槍」和「限槍」是兩個不同概念，不能混淆。憲法第二修正案賦與民眾擁槍權利，但修憲門檻非常高，永遠不可能禁槍，但至少應限制槍枝數量和火力，輔以嚴格的買賣資格限制，無奈國會分歧，難通過立法。美國3.3億人口，擁有逾4億支槍，平均每100人擁有121支各型槍械，早超過自衛需求，監管寬鬆，變成「怪癖」和災禍之源。

近年大規模濫殺案頻傳，從學校、夜店到購物中心、音樂會等，槍擊事件愈來愈野蠻：拉斯維加斯60人死亡、奧蘭多49人死亡、桑迪虎克小學26人死亡、哥倫邦高中13人死亡、水牛城超市10人死亡。

每天無數槍擊死亡案，剛過去的國殤日假期，全美新增26條槍下亡魂。如今美國每天平均有321人中槍，有42起謀殺和65起自殺，每年近4萬人死於槍下，包括自殺。

上周二血案發生，全國步槍協會(NRA)周末在休士頓年會照常舉行，川普出席致詞避談限槍，只談校園建圍牆和進出口設金屬探測器。「好人擁槍能嚇阻壞人」，「是人殺人，不是槍殺人」早已變成自欺欺人的騙局。他們無法回答，如果精神失常或情緒失控者只能用刀棍等傷人，會不會造成這麼多無辜民眾喪生？

政客永遠在事後發言，民主黨 控訴應限槍，共和黨 也譴責暴力，全美憤怒抗議，但新聞熱潮過後，濫殺案變成死亡人數堆砌的冷血數字。共和黨領導層永遠擺出願意協商限槍法案，但時過境遷後，依舊臣服於擁槍團體的壓力和選票，槍枝暴力無止無休。

眼下社會精神失常、被網路電玩遊戲洗腦或情緒失控者愈來愈多，他們能輕易取得槍枝，有樣學樣，濫殺無辜，政府卻束手無策。除非暴力也發生在政客的親友身上，他們才會醒悟，這是美國最大的恥辱！

華裔移民美國，多數是為追求子弟更好的教育和發展，嚮往自由民主的生活而來。如今面臨槍枝暴力、毒品氾濫和歧視等威脅，更甚於19世紀華裔先民遭遇的苦難。尤其疫情後，歧視華亞裔暴力事件頻傳，治安惡化，刺激許多華人首次買槍自衛，但千萬要保管好槍枝，避免未受其利，先受其害。

美國槍枝暴力已演變成像駕車可能出車禍造成死傷一樣，成為社會共業，所謂美國有強大自省能力，總能自我反思，解決難題，在槍枝問題上卻完全不適用，非常諷刺。

共和黨人極力反墮胎，振振有詞要維護生命權，連被強暴、亂倫懷胎都要保護胎兒，但卻放任坐視槍枝氾濫，奪走無數人性命，思維邏輯矛盾和偽善，只為左右之爭爭取選票，如何自圓其說？

而民主黨政府也為選票，撒錢紓困，未能預見通膨危機，種下經濟衰退危機的惡果。兩黨各有盲點，治理無能，民眾再多憤怒抗議都無濟於事。下一個濫殺案何時何地發生？「賭命」的艱難歲月，不知何時才能終止。