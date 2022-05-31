烏戰漸失利 美歐樂觀變悲觀

俄烏戰爭即將滿100天。近兩周來，烏克蘭 在戰場上節節失利，東部盧甘斯克州已有三分之二領土被俄軍合圍；被視為烏軍堡壘，有如中國抗日戰爭上海四行倉庫的亞速鋼鐵廠，20日被俄軍完全控制，逾500名守軍投降。澤倫斯基公開表達希望與普亭 對話，但強調不可能割讓烏東領土換取和平；普亭高調回應無興趣和談。西方過去看好烏克蘭、唱衰俄羅斯 的局面似在扭轉。

儘管烏克蘭和美歐評估，俄軍逾3、4萬人陣亡，近十名少將和數十名級軍官喪生，傷者更多。烏克蘭已動員擴軍，將把軍隊規模增至100萬，可見死傷同樣眾多，亟待增補；而俄羅斯國會也取消參軍年齡上限，估計50萬至60萬40歲至65歲的男性可參軍，雙方都準備要打一場長期消耗戰。

烏克蘭情報總局長本來評估，戰爭可能在8月迎來轉捩點，在年底結束。但澤倫斯基卻說，沒人可預料衝突持續多久，看來俄羅斯比外界預期的更經打、更能忍受損耗。

即使俄軍逾600輛主戰坦克、2000多輛裝甲車和數十架戰機被毀，戰力損失四分之一，但俄軍改變戰術，撤離對基輔包圍後，集中攻擊烏東的烏軍精銳主力，切斷烏克蘭通往黑海門戶，近日頗有斬獲。有人悲觀預測烏軍最後將敗北，季辛吉、紐約時報專欄都提到烏克蘭應割讓烏東土地，換取和平，被澤倫斯基憤怒駁斥。

普亭發兵後，需要有停戰的下台階，奪取烏東兩個分離州，或攻占烏克蘭通往黑海的赫爾松等港口，普亭才有面子收兵。但美國和北約傾全力提供武器、文明世界聲援下，澤倫斯基不可能用羞辱換取停戰，使俄烏戰火必然拖下去。

俄烏戰爭影響全球民眾生活日益嚴重。一，歐美對俄經濟、金融制裁，使全球能源危機日益凸顯，國際油價每桶已升至近110美元，市場預期可能達150美元，嚴重衝擊經濟。

油價高漲加重通膨壓力，拜登政府缺乏有效對策；而德法依賴俄羅斯能源，態度曖昧，在俄方切斷波蘭、保加利亞天然氣供應後，義大利等國相繼屈服普亭以盧布交易天然氣的規定，開設盧布帳戶，使歐美制裁出現塌陷危機。歐盟30日雖然與匈牙利達成協議，把從俄羅斯進口到歐盟國家的石油減少2/3以上，但仍為德不卒，隨著入秋和冬季到來，德法等國恐將撤守，使制裁事倍功半。

二，歐美的核彈級經濟和金融制裁，沒收海外的俄羅斯外匯和富豪財富，迄今並未使俄羅斯崩潰。能源出口維繫俄方命脈，除非俄國經濟突然崩盤，否則西方只能用長期戰略拖垮俄羅斯，而中國的動向舉足輕重。

三，烏、俄都是世界重要糧食輸出國，兩國去年小麥出口6300萬噸，合占全球32.5%，大麥出口合占全球19%，戰爭推動全球糧價大漲，小麥價格漲至14年新高；全球逾20國包括印度、印尼、馬來西亞、埃及、伊朗及土耳其等宣布暫停糧食出口，世界缺糧、缺化肥危機近在眼前。美軍在北約最高將領宣稱，必要時將介入黑海糧食輸出通道維安。

四，美國再撥款400億元援烏，愈來愈像在獨力負擔烏克蘭的軍事、財政危機。問題在美國自顧不暇，拜登民調低迷，高達51%民眾認為，解決美國通膨和食品危機，比聲援烏克蘭重要。美國供應鏈斷裂危機處處，晶片、嬰兒奶粉、油價都出問題，制裁俄羅斯、援助烏克蘭也成美國的新痛和無底洞，成敗未卜。

五，中國被「嚴密看管兼威嚇」下，中俄能源和貿易相對正常。不少人認為，俄烏戰局將深化中俄實質結盟關係。布林肯上周政策演說強調，美中不會進入新冷戰；拜登考慮停止中國貨關稅，都想穩住拉住中國。但近日北京發布中俄戰機殲-16、轟-6K與俄軍圖-95聯合巡航照片，被網民譏為不智。中國最終是否選邊站，攸關美中關係和美中歐俄四方博弈。

芬蘭、瑞典申請加入北約後，俄方威脅軍事反應，美德法三國軍艦駛抵赫爾辛基港口協防，但美歐介入程度愈來愈高，與俄羅斯直接交戰機率大增，而北約同盟彼此利益分歧和合作障礙日益凸顯，而烏軍在烏東兵力和優勢不再，勝利的樂觀氣氛正發生轉變。