拜登亞洲補破網成功了嗎？

拜登 前腳才剛離開東京，北韓 立即如預期的發射三枚彈道飛彈為拜登送行。日韓高度戒備，當拜登在東京拉幫結派舉行「四方安全對話」(Quad)時，中俄六架戰略轟炸機在日韓周邊巡航，明擺著向美國示威挑釁，也再掀國際新冷戰對立情勢。

中國曾抨擊Quad是充滿冷戰零和思維的「亞洲版北約」，雖然Quad遠較北約鬆散得多，但以此抵禦中國勢力為核心架構的印太戰略組織，提供美國拉抬日澳戰略地位機會，並得以拉攏角色微妙的印度；但中俄、北韓以具體行動對拜登亞洲行答卷，中共 外長王毅更立即赴太平洋諸島國，甚至繼索羅門群島之後，還想與吉里巴斯簽訂安全協議，不僅給澳洲下馬威，也給美國外交攻勢還以顏色。

美中外交戰白熱化至此，當然是拜登亞洲行張顯國威的必然發展。拜登藉著俄烏戰事，重新整合北約，鞏固歐洲西方陣營，達到削弱俄國的戰略目的；拜登進而有意藉亞洲行，對中國複製「抗俄聯盟」經驗，表達美國並不會因歐洲戰事，輕忽印太地區布局，以及與對手中國爭衡的重要性，並要以各種結盟圍堵策略，向中國亮劍。

自從川普退出TPP(跨太平洋夥伴協定)、美國退出阿富汗，美國在印太國家信譽前所未有的低落，相對的，中國則填捕了美國退出的空白，不但拉緊東盟各國關係，更藉CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)深化中國與亞太諸國關係，拜登必須要急起直追，「印太經濟框架」(IPEF)成了他東亞行的主秀，十三國熱切參與，給足了拜登面子，但這個新架構有多大實質意義，盟國其實頗多懷疑。

「印太經濟框架」並不是傳統貿易協定，不談降低關稅和市場准入門檻，對各國要求義務和目標並不明確，除了象徵美國回歸亞洲外，與各國才要開始啟動談判，各國參與除了懾於美國國威外，無意被迫在美中選邊站，當然進而希望能有美國市場准入與優惠，但美國鑑於國內反應也不敢輕諾，再加上排除中國市場，怎麼運作都是政治操作，而非「開放經濟運作」，這「經濟包圍圈」反制中國的目的能否奏效，各國都持保留態度，可是卻不能在美國制定供應鍵與基建投資新標準之際缺席，這才是各國積極呼應拜登的主因。

更詭異的是，雖然拜登東亞行所有動作都是衝著中國來，還刻意跨線談出「一旦中共犯台，美國將軍事介入」的表態，拜登緊咬威懾中國的動作如此明顯，對習近平步步進逼，卻又顧忌到中國大陸反應，不斷重申美國「一中政策」、「戰略模糊」沒有改變，也不讓在亞洲經貿關鍵角色的台灣參與IPEF，讓對美國唯命是從的蔡英文政府倍感尷尬，對美國是否會真心誠意挺台到底，台灣輿情也是充滿質疑。

美國如果真認為台海危機迫在眉睫，除了拜登口頭威嚇，拉日韓一起背書外，也必須對第一島鍵的戰略部署有進一步安排，但目前還看不出來。

可是中共早在拜登出訪前，即明白表示美國打台灣牌是在玩火，中共對維護主權會「說到做到」，不僅是在日韓周遭中俄聯合軍演，共軍東部戰區還公布在台灣周邊「聯合戰備警巡和實戰化演練」，明說是「對近期美台勾連活動的嚴正警告」，也就是說，中共對拜登東亞行的回應不僅是口頭讉責，從東北亞到台海周邊，它持續升高緊張，並不因拜登的狠話而有所收斂。

日本首相岸田在俄烏戰爭時意外激烈反俄表態，韓國新總統尹錫悅有異於前任，強烈親美，當然值得拜登往訪特別加持，但針對拜登支持南韓強硬的對金正恩政策，北韓試射導彈，而針對日本加入四方安全會談，中國外交部特別召見日本大使提出抗議，兩國對拜登訪問的反應都很強烈。這連鎖磨擦與衝擊，會如何改變印太國際環境，極其值得觀察。

對拜登而言，當俄烏戰爭無法改善他在國內支持度，東亞行當然希望能有成果，但顯然各方回應都未必能讓拜登如願，拜登外交努力念茲在茲的其實還是期中選舉能否穩住民主黨執政，而歐亞情勢的變化，未必是他選票的助力，換句話說，拜登亞洲行，要補的破網，看起來不是很成功。