情勢所迫 20大可能延後召開？

中共高層的內鬥越來越公開，不再掩飾。本月25日，總理李克強 在北京 召開十萬人的救經濟大會，會議以視訊方式進行，召集了全國31省市、2844個縣地方政府的官員，據官網估計，人數高達10萬，動員規模前所未見；更重要的是，李克強爭取全國官員支持救經濟，而救經濟則要「理性清零」，減少財政支出。這種爭取官員捨清零而救經濟的務實作風，與習近平維護個人權威和意識形態的作風背道而馳。

李克強在大會中力言中央政府財政收入減少，支出卻大幅增加，他向地方政府發出警告說，中央不再負擔地方財政虧空；而沒有講出來，地方政府心知肚明的是，如果繼續清零，鉅額的核酸檢測支出，必須由地方政府自行承擔。這等於是，李克強逼使地方政府，在清零與經濟之間作出選擇。

清零政策由習近平親自指揮，自3月爆發Omicron疫情 以來，習一直堅持清零；李克強號召全國地方政府防疫和經濟不能顧此失彼，「要在做好疫情防控的同時完成經濟社會發展任務，全面把握，防止單打一、一刀切」。

大會之後，接著下來，將是地方政府的救經濟行動，李克強列舉了33項行動，主要目標是「穩增長」、「穩市場」和「保就業」。地方政府若選擇清零，清零支出每增一元，就等於基建和就業減少經費一元。全國只要部分地方政府不再盲目支持清零，習近平的形勢就越不利。

不過據外電報導，引述8名中共省級官員透露，李克強10萬人的講話並沒有改變他們的觀點，控制疫情仍是優先事項。甚至有官員直接說：「聽他(李克強)的沒有用。」而另有知情人表示，許多城市的省市委書記的高官缺席此次重型會議，原因是他們不能離開抗疫崗位。

之前的14日，人民日報和新華社刊登李克強的一篇9000字講話，形勢已顯得異常，九年來一直隱沒在習陰影下的李克強突然崛起，取得前所未見的發言權。18日，李克強突訪雲南大學，再談救經濟，視頻所見，他和大量師生都不戴口罩，近距離互動，顯然違背習清零政策的要求，反習意味甚囂塵上。25日的十萬人大會，這更是李克強反習的轉折點。

李克強背後有什麼支持勢力？今春以來，北京不斷傳出反習聲音，但觀察家一直存疑，因為找不到實際的反習派；習大權在握，有什麼人敢反習？現在看到李克強站在反習前線，人們開始把目光投向上海幫、江派、以及團派等勢力。胡錦濤和李克強都出自共青團系統，胡原屬意李接任總書記，但在2012年的18大權鬥中，習上李下，李只做了總理。現在團派和江派支持李，爭取在20大取代習，在兩派元老眼中，應是個合適的選擇。

眼前的內鬥，有兩個決定性因素，即經濟和清零。李克強在十萬人大會上亟言經濟危急，但到底有多危急？全國4月消費減少了11%，5月封控的城市和人口比4月更甚，消費預計進一步下滑，生產也受清零影響，中國的歐盟商會表示，23%的歐盟外商已撤出中國。26日，瑞銀和摩根大通分別調低中國今年的GDP預測，分別只有3%和3.7%，與習政府所訂的5.5%相去甚遠。

未來兩三個月的疫情是否受控，也勢必影響習本人和清零政策；若疫情受控、或清零有效，則習的壓力自會減輕。投資銀行野村的最新估計，目前全中國仍有2億人受封控影響，無法正常工作，無法正常消費，嚴重影響經濟。

清零政策的最新方向是「動態清零」，反映習開始避免全面盲目清零，只針對發現病例的地區進行核酸檢測和封控，藉此減少經濟損失。上海疫情有所下降，所以最近不斷傳出解封的消息。上海疫情減輕，但北京的封控正方興未艾，300多萬人口的朝陽區，本周開始用藍色鋼板，將一個個小區封控起來；北京大學和多所大學遭封控，爆發學生抗議遊行，形勢對習越來越不利。

若清零無效和經濟繼續下滑，習近平可能延後原定在秋天召開的20大。習部署十年，務求在20大連任，但若形勢不利，中共沒有明文規定，20大必須像19大那樣在10月舉行；2020年的人大和政協兩會，就因疫情延至5月底。習承自毛澤東的「鬥爭論」明言，雖然鬥爭必須堅持，但過程手段可因應形勢，作彈性安排，20大就有可能延期。